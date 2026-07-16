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ఇంటి మధ్యలో కరెంట్ స్తంభం- తొలగించాలంటూ 28 ఏళ్లుగా పోరాటం

15 రోజుల పాటు గ్రామానికి దూరంగా ఉండడంతో వచ్చిన కరెంట్​ స్తంభం- తొలగించాలంటే రూ.45 వేల వరకు ఖర్చవుతందన్న అధికారులు- వర్షాకాలంలో నిప్పురవ్వలతో ప్రాణభయమంటున్న బాధితుడు

Electric Pole Inside House
Electric Pole Inside House (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 8:41 PM IST

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Electric Pole Inside House : ఒక వ్యక్తి తన స్థలంలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్​ స్తంభాన్ని తొలగించాలంటూ 28 ఏళ్లుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నారు. అయినా ఇప్పటికీ ఎటువంటి ఫలితం దక్కలేదు. ఇదేంటని అధికారులను అడిగినా, వారి నుంచి తిరిగి ఒక ప్రశ్న ఎదురవుతోంది. "ముందు ఇళ్లు వచ్చిందా? లేక స్తంభం వచ్చిందా?" అని అడుగుతూ ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తునన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దాంతో ఇంట్లో ఉన్న ఈ కరెంట్​ స్తంభంతో ఆ వ్యక్తి ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.

మధ్యప్రదేశ్​లోని ఛింద్వాడాలో పాలాఖేడ్​ పంచాయితీ​ వార్డ్​ నంబర్​ 8లోని బజార్​ చౌక్​ సమీపంలో రాజు కుస్నేకర్ నివసిస్తున్నారు. 'స్వచ్ఛతా సాథీ' కార్మికుడిగా పని చేస్తూ తన పిల్లలతో కలిసి జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే 1998లో ప్రభుత్వం లీజు ప్రాతిపదికన అతడికి ఇంటి స్థలం కేటాయించింది. ఆ స్థలంలో ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి 'ఇందిరా ఆవాస్ యోజన' కింద అతడికి రూ.24,000 ఆర్థిక సహాయం కూడా లభించింది. దాంతో పునాది వేసి, ఇంటి పనులు ప్రారంభించారు.

Electric Pole Inside House
ఇంటి మధ్యలో కరెంట్ స్తంభం (ETV BHARAT)

15 రోజులు గ్రామానికి దూరంగా
కానీ కొన్ని కుటుంబ కారణాల వల్ల సుమారు 15 రోజుల పాటు గ్రామానికి దూరంగా వెళ్లాల్సి వచ్చిందని రాజు చెప్పారు. అలా అతడు గ్రామంలో లేని సమయంలో విద్యుత్ సంస్థ అధికారులు ఇంటి పునాది ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఒక కరెంట్​ స్తంభాన్ని పాతిపెట్టారని తెలిపారు. అతడు తిరిగి వచ్చి ప్రశ్నించగా, అది తాత్కాలికంగా పెట్టారని, తొలగిస్తామని సంస్థ అధికారులు హామీ ఇచ్చారని అన్నారు. ఆ మాటను నమ్మి అతడు ఇంటి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు. కానీ ఆ స్తంభాన్ని మాత్రం ఎప్పుడూ తొలగించలేదని చెప్పారు. దానిని తొలగించాలని ఎన్నోసార్లు విద్యుత్, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులకు దరఖాస్తులు ఇచ్చినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆయన ఆరోపిస్తున్నారు.

రూ.45 వేల వరకు ఖర్చు
ఇప్పుడు ఆ స్తంభాన్ని మరోచోటికి మార్చాలంటే దాదాపు రూ.45 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారని రాజు వాపోతున్నారు. అయితే తనకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సహాయం కేవలం రూ.24 వేలేనని, స్తంభం మార్చేందుకు అడుగుతున్న మొత్తం ఇంటి నిర్మాణానికి వచ్చిన ఖర్చు కంటే ఎక్కువగా ఉందని పేర్కొన్నారు. రోజువారీ కూలీ పనులతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న తనకు అంత డబ్బు చెల్లించే స్థోమత లేదని చెప్పారు.

"ఆ స్తంభాన్ని తొలగించడానికి అయ్యే ఖర్చు, అసలు ఇంటి నిర్మాణ ఖర్చు కంటే రెట్టింపుగా ఉంది. నా భార్య చనిపోవడంతో, నా ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి ఈ ఇంట్లోనే నివసిస్తున్నాను. వర్షం, బలమైన గాలులు వీచినప్పుడు ఆ స్తంభం నుంచి తరచుగా నిప్పురవ్వలు వస్తుంటాయి. ఇంటికి రేకుల పైకప్పు (టిన్ రూఫ్) ఉండటంతో ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది."
- రాజు కుస్నేకర్, 'స్వచ్ఛతా సాథీ' కార్మికుడు

'ముందు ఇల్లా? స్తంభమా?'
ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా, తాను కాంక్రీట్ పైకప్పు కూడా వేయించుకోలేనని రాజు అన్నారు. కాగా అధికారులు 'ముందు ఇల్లు కట్టారా లేక స్తంభం ఏర్పాటు చేశారా?' అనే ప్రశ్నతో ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడూ పక్కన పెట్టేస్తున్నారని అన్నారు. "ఒకవేళ తప్పు శాఖదే అయితే, దాని పర్యవసానాలను నేను ఎందుకు భరించాలి?" అని రాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై సవారి బజార్ విద్యుత్ సబ్‌స్టేషన్‌కు చెందిన జూనియర్ ఇంజనీర్ కృష్ణ ఉయికే స్పందించారు. "ఈ పరిస్థితి గురించి నాకు సమాచారం అందింది. ఇంటి లోపల విద్యుత్ స్తంభం ఎలా ఏర్పాటు చేశారనే అంశంపై విచారణ జరపాలని అధికారులకు తెలియజేశాను. పై అధికారుల నుంచి వచ్చే సూచనల మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం" అని అన్నారు.

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