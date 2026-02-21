మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్ అత్యవసరం- స్వయం సమృద్ధే వికసిత్ భారత్కు పునాది: ప్రధాని మోదీ
చిప్ల తయారీ పరిశ్రమకు ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన
Published : February 21, 2026 at 7:02 PM IST
Modi About Made In India Chip : భారత దేశ నిర్మాణానికి స్వయం సమృద్ధియే మూలస్తంభమని, అందుకు 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' చిప్స్ అత్యంత కీలకమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఈ దశాబ్ద కాలంలో భారత్ సాంకేతిక రంగంలో ఏమి చేసినా, అది 21వ శతాబ్దంలో మనదేశ సామర్థ్యానికి బలమైన పునాదిగా మారుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం హెచ్సీఎల్ గ్రూప్, ఫాక్స్కాన్ సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేస్తున్న 'ఇండియా చిప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన చేసిన సందర్భంగా ఆయన వర్చువల్గా పాల్గొని, ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " in the 20th century, countries that possessed oil became both prosperous and powerful. in the 21st century, the small chip possesses this same power... during the covid-19 pandemic, we have seen how fragile the supply chain for even… pic.twitter.com/oygxCPuqBW— ANI (@ANI) February 21, 2026