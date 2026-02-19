ETV Bharat / bharat

Macron On India AI Summit : భారత డిజిటల్​ విప్లవాత్మక మార్పులను ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌ ప్రశంసించారు. 140 కోట్ల ప్రజలకు భారత్‌ డిజిటల్‌ ఐడెంటిటీని తీసుకువచ్చిందని అన్నారు. గతంలో భారత్‌లో బ్యాంకు ఖాతా తెరవాలంటే సమస్యగా ఉండేదని, ప్రస్తుతం ఎలాంటి పత్రాలు లేకుండానే పని అయిపోతుందని అన్నారు. ఫోన్‌లో బ్యాంకు ఖాతా తెరిచే విధంగా సౌలభ్యంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. గురువారం దిల్లీలోని భారత్​ మండపంలో జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​లో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆవిష్కరణల పథంలో అందరూ కలిసి ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.

' ప్రతినెలా 20 బిలియన్ల డిజిటల్‌ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. 500 మిలియన్ల మందికి డిజిటల్‌ హెల్త్‌ ఐడీలు ఇచ్చారు. గతేడాది పారిస్‌లో ఏఐ సదస్సుకు ఫ్రాన్స్, భారత్‌ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ఆర్థిక వ్యవస్థలను మార్చే సాంకేతికతలకు మార్గదర్శక సూత్రం అభివృద్ధి చేశాం. మానవాళికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయం చేస్తుందని నమ్ముతున్నాం. వ్యూహాత్మక పోటీకి ఏఐ ప్రధాన రంగంగా మారింది' అని మెక్రాన్ తెలిపారు.

