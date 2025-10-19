ETV Bharat / bharat

ఆలయం లేకుండానే 600ఏళ్లుగా పూజలు- వేలాదిగా భక్తుల రాక- ఈ కాళీమాత సంప్రదాయం తెలుసా?

కాళీ మాత పూజకు సిద్ధమవుతున్న ఆలయం

Kali Puja 2025 in West Bengal :
మా మాతియా దేవి విగ్రహాన్ని పెట్టేందుకు ఏర్పాటు చేసిన గద్దె (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 10:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kali Puja 2025 in West Bengal : దీపావళికి దేశమంతా చెడుమీద మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా దీపాలు వెలిగించి లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. కానీ తూర్పు భారతావనిలో ముఖ్యంగా బంగాల్​ సహా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాళికా దేవిని ఆరాధిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే కాళీ మాతను పూజించేందుకు భక్తులు సిద్ధమవుతున్నారు. కానీ కుష్మండి జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం ఆలయం లేకుండానే కాళీ మాతను పూజిస్తున్నారు. ఈ అమ్మవారిని గుడి లేకుండా చిన్న మట్టి గద్దెపై దాదాపు 600 ఏళ్లుగా పూజిస్తున్నారు. నేలపైనే కొనసాగుతున్న ఈ సంప్రదాయం విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అమీన్​పుర్​లోని కాళీ మాత పూజకు చాలా ఏళ్ల చరిత్ర ఉందని స్థానికులు చెబుతుంటారు. బంగాల్ విభజనకు ముందు జమీందార్ రాఘవేంద్ర రాయ్ చౌదరీ ప్రోత్సాహంతో ఈ ఉత్సవం ప్రారంభమైందని అంటుటారు. అంతకుముందు కాళీ మాతను రతంతీ కాళీగా పిలిచేవారు. అయితే, నేలపైనే ఉండడంతో ఆ తర్వాత క్రమంలో మా మాతియా కాళీగా పిలుస్తున్నారు. అయితే, బ్రిటీష్​ వారితో యుద్ధం సమయంలో రతంతీ దేవిని పూజించడం వల్ల జమీందార్ వర్గం విజయం సాధించింది. అప్పటి నుంచి ఏ పని ప్రారంభించే ముందైనా ఇక్కడికి వచ్చి పూజలు చేస్తుంటారు. వారికి కలలో వచ్చి చెప్పడంతోనే ఇప్పటికీ కాళీ మాతకు ఆలయం నిర్మించలేదని అంటుంటారు. కాళీ మాత నేలపైనే ఉంటుందని, ఇలా చేయడం వల్ల జమీందారులు సైతం వచ్చి కొన్ని రోజులు భూమిపైనే నిద్రపోతుంటారని తెలిపారు. ఇప్పుడు జమీందార్ వ్యవస్థ లేకపోయినా వారి వారసులు జాతరను నిర్వహిస్తుంటారని వివరించారు.

Kali Puja 2025 in West Bengal :
మా మాతియా దేవి విగ్రహాన్ని పెట్టేందుకు ఏర్పాటు చేసిన గద్దె (ETV Bharat)

"అమిన్​పుర్​ ప్రాంతంలో మా మాతియా కాళీ పూజ జరుగుతుంది. జమీందార్​కు కలలో చెప్పిన విధంగానే ఇప్పటికీ పూజలు జరుగుతున్నాయి. పూజకు కావాల్సిన పండ్లు, వస్తువులు అన్నీ జమీందార్​ కుటుంబం నుంచే వస్తుంటాయి. ఇందుకోసం ఇతరులను సాయం అడగము. కేవలం జమీందార్​ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన పూజసామగ్రితోనే నిర్వహిస్తాం. ఇంకా ముఖ్యంగా పెద్ద సంఖ్యలో జంతుబలులు జరుగుతాయి. ఏదైనా కోరిక నెరవారని జంతువులను బలి ఇస్తారు."

--బిశ్వనాథ్​ సింఘా, పూజారి

అమ్మవారికి ఆలయం లేకపోయినా పంచముఖి శివాలయం ఉంది. దాని పక్కనే ఈశాన్య దిక్కులో ఒక చిన్న గది ఉంటుందని, అందులోనే కాళీ మాత ఆభరణాలు భద్రపరిచేవారని అంటున్నారు. మరోవైపు మా మాతియా కాళీని పూజించేందుకు ఏడాది పొడవునా చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా దీపావళి సమయంలో అమ్మవారిని పూజించేందుకు భక్తుల పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుంటారని, జాతర కూడా జరుగుతుందని తెలిపారు. దీంతో పాటు జాతరకు వచ్చే దుకాణాల నిర్వాహకులు సైతం నేలపైనే కూర్చుని వ్యాపారం చేసుకుంటారని తెలిపారు. తమ కోరికలు తీర్చాలంటూ అనేక మంది భక్తులు జంతు బలులు చేస్తుంటారు.

Kali Puja 2025 in West Bengal :
విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్న కార్మికులు (ETV Bharat)

"మా మాతియా కాళీ పూజ చాలా ఏళ్ల నాటిది. మా తాతాతండ్రుల కాలం నుంచి చూస్తున్నాం. అంతకుముందు జమీందార్లు ఈ పూజను నిర్వహించేవారు. ఇప్పుడు వారికి గ్రామస్థులు సైతం సహకారం అందిస్తున్నారు. దక్షిణ్​ దిణాజ్​పుర్​, రాయిగంజ్​, మాల్దాతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మా మాతియా కాళీని దర్శించుకునేందుకు వస్తుంటారు."

--సుశాంత్​ బర్మన్​, స్థానికులు

"అమిన్​పుర్ ప్రాంతంలో మా మాతియా కాళీ పూజ జరుగుతుంది. నా చిన్నప్పటి నుంచి ఈ జాతర జరుగుతూనే ఉంది. నాకు ఇప్పుడు 74 ఏళ్లు వచ్చాయి. ఇంకా ఎన్ని ఏళ్లు దీని చూస్తానో తెలియుదు. మా మాతియా కాళీ పూజ చాలా పురాతన కాలం నాటిది. జమీందార్ రాఘవేంద్ర రాయ్​ చౌదరీ కాలంలో దీనిని ప్రారంభించారు. వారి తర్వాత ఆయన వారసులు దీనిని కొనసాగిస్తున్నారు. వారికి గ్రామస్థులు సైతం సహకారం అందిస్తున్నారు."

--సునీల్ చంద్ర దాస్​, స్థానికులు

"కుష్మండి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అమిన్​పుర్ ప్రాంతంలో మా మాతియా కాళీ పూజ జరుగుతుంది. దాదాపు 600 ఏళ్లుగా ఈ పూజ జరుగుతుంది. జమీందార్ రాజ రాఘవేంద్ర రాయ్​చౌదరీ ఈ పూజ చేసేవారు. ఆయనకు అమ్మవారు కలలో వచ్చి మట్టిలోనే పూజలు చేయాలని ఆదేశించారు. అప్పటి నుంచి ఆ నిబంధనల ప్రకారమే గ్రామస్థులు పూజలు చేస్తున్నారు." అని నిర్వాహకులు కమల్​పదా సింఘా తెలిపారు.

TAGGED:

MAA MATIYA KALI
RATANTI KALI PUJA 2025
RATANTI KALI PUJA 2025 IN BENGALI
MAA RATANTI KALI PUJA
KALI PUJA 2025 IN WEST BENGAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.