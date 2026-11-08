రూ. 7.5 కోట్ల విలువైన నగదు, బంగారంతో ఆలయ అలంకరణ- 15 దేశాల కరెన్సీ వినియోగం
Temple Decorated With 5 Crore Notes : మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారిని సుమారు 7.5 కోట్ల రూపాయల విలువైన నగదు, బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించారు.
Published : November 8, 2026 at 3:50 PM IST
దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని మధ్యప్రదేశ్లోని దేవాస్లో శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవిని అత్యంత వైభవంగా, ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. మోతీ బంగ్లాలోని శివాజీ నగర్లో ఉన్న శ్రీ యోగమాయ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారిని సుమారు 7.5 కోట్ల రూపాయల విలువైన నగదు, బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరణ చేశాారు. ఈ అలంకరణలో భారతీయ కరెన్సీతో పాటు సుమారు 15 దేశాలకు చెందిన విదేశీ కరెన్సీని కూడా ఉపయోగించారు. నోట్లు, బంగారు ఆభరణాలతో చేసిన ఈ అలంకరణ భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.
అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు
ధనత్రయోదశి రోజున ఈ ఆలయంలో ఐదు రోజుల దీపావళి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవికి చేసిన ఈ ప్రత్యేక అలంకరణలో 5 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన నగదు నోట్లు, సుమారు 2.5 కోట్ల రూపాయల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నాయి. మొత్తం అలంకరణ విలువ 7.5 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంటుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
15 దేశాల విదేశీ కరెన్సీతో గర్భాలయం అలంకరణ
ఈ ఏడాది అలంకరణలో విదేశీ కరెన్సీ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. భారతీయ నోట్లతో పాటు అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్తో సహా సుమారు 15 దేశాలకు చెందిన కరెన్సీని అలంకరణలో వాడారు. ఈ విదేశీ కరెన్సీని సైతం భక్తులే స్వయంగా సమర్పించారు. అయితే, వివిధ దేశాలకు చెందిన కరెన్సీలతో అలంకరించిన అమ్మవారిని చూసేందుకు భక్తులు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
విద్యుత్ దీపాల కాంతులతో వెలిగిపోతున్న ఆలయ ప్రాంగణం
రత్లాంలోని మహాలక్ష్మి ఆలయంలో కోట్లాది రూపాయలతో చేసే అలంకరణల ప్రేరణతో గత ఏడాది నుంచి దేవాస్లోని ఈ ఆలయంలో కూడా అమ్మవారిని నగదు నోట్లతో అలంకరించే సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించామని నిర్వాహకుడు విమల్ శర్మ తెలిపారు. శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవికి చేసిన అద్భుతమైన అలంకరణతో పాటు, ఆలయ ప్రాంగణం మొత్తం రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో మెరిసిపోతోంది. ఈ కాంతులు దీపావళి పండుగ వాతావరణానికి మరింత శోభను చేకూరుస్తున్నాయి. సాయంత్రం వేళల్లో భక్తులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి వచ్చి అలంకరణలను తిలకిస్తున్నారు.
కోట్ల విలువైన అలంకరణలు; భద్రత కోసం సీసీటీవీ నిఘా
మరోవైపు ఈ ఆలయాన్ని సుమారు 7.5 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన నగదు, బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించిన నేపథ్యంలో ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయ ప్రాంగణమంతా సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చారు. భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా ఆలయంలోకి వచ్చే భక్తుల కార్యకలాపాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
నవంబర్ 6 నుంచి నవంబర్ 11 వరకు భక్తుల దర్శనం కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశాం. ఐదు రోజుల దీపావళి వేడుకల్లో భాగంగా నవంబర్ 10న ఆలయ ప్రాంగణంలో 'అన్నకూట్ భండారా' (భారీ సామూహిక విందు) నిర్వహించనున్నాం. ఈ సందర్భంగా భక్తులకు ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేస్తారు. అంతేకాకుండా వివాహిత మహిళలకు కుంకుమను అందజేస్తాం.
--సుభాష్ శర్మ, శ్రీ యోగమాయ మహాలక్ష్మి ఆలయ వ్యవస్థాపకులు, మాజీ మేయర్
ఇదిలా ఉండగా, ధనత్రయోదశి (ధన్తేరాస్) పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని మధ్యప్రదేశ్లోని రత్లాం, నీమచ్, మందసౌర్ ప్రాంతాల్లో వెలిసిన అమ్మవారి ఆలయాలు ఖజానాతో కళకళలాడుతున్నాయి. సాక్ష్యాత్తూ లక్ష్మీ నిధిని తలపించాయి. ఉదయం నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో ఆలయాలన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి. ఈసారి అమ్మవారి సన్నిధిలో కరెన్సీ నోట్లతో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'కల్ప వృక్షం' భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రసిద్ధ రత్లాం మాణక్చౌక్లోని మహాలక్ష్మి ఆలయంలో ఈ ఏడాది కూడా కోట్లాది రూపాయల నగదు, బంగారు, వెండి ఆభరణాలు, ఇతర విలువైన వస్తువులతో గర్భగుడిని అత్యంత వైభవంగా అలంకరించారు. పూర్తి స్టోరీ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
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