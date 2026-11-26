పర్యావరణ విపత్తు అంచుల్లో జీవిస్తున్నాం- అన్ని రంగాలపైనా ప్రభావం పడుతోంది : ఎం.సుచిత్ర
M. Suchitra ETV Bharat Special Interview : ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ముఖాముఖిలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత ఎం.సుచిత్ర చెప్పిన ప్రత్యేక విషయాలు తెలుసుకుందాం.
Published : November 26, 2026 at 6:59 AM IST
'గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ'గా పిలుచుకునే కేరళంలో పచ్చని ప్రకృతి అందాల మధ్య ఓ పల్లెటూరిలో పుట్టి పెరిగారామె. బాల్యంలో భూతల స్వర్గాన్ని తలపించిన ఆ పశ్చిమ కనుమల సౌందర్యం కళ్లముందే కరిగిపోతుంటే ఆవేదన చెందారు. ఖనిజ తవ్వకాల మాటున ప్రకృతిని చెరిపేస్తుంటే, అడవిని నమ్ముకున్న ఆదివాసీల మనుగడను ప్రశ్నార్థకం చేస్తుంటే, వ్యర్థాల డంపింగ్తో జీవావరణాన్ని దెబ్బతీస్తుంటే, అభివృద్ధి పేరిట అణగారిన వర్గాల హక్కులు కాలరాస్తుంటే, ఆ విధ్వంసాన్ని అరికట్టేందుకు తన కలానికి పదును పెట్టారు. పర్యావరణ విధానాలు, ఉల్లంఘనలపై లోతైన అధ్యయనం చేసి, వాటికి కథన రూపమిచ్చి, ప్రజల్లో అవగాహనకు మూడున్నర దశాబ్దాలుగా కృషి సల్పుతున్నారు. ఆమే, కేరళంలోని కొచ్చికి చెందిన పర్యావరణ విధానాల విశ్లేషకురాలు, పరిశోధకురాలు, పాత్రికేయురాలు ఎం.సుచిత్ర. ఇటీవల 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు-2026' అందుకున్న సుచిత్ర.. పర్యావరణ సంక్షోభం, పత్రికారంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను 'ఈటీవీ భారత్' ముఖాముఖిలో పంచుకున్నారు.
ప్రజల ఆవేదనకు గొంతుక కావాలనే
మాది కేరళంలోని మారుమూల గ్రామం. అమ్మానాన్నలు గ్రామీణాభివృద్ధికి పనిచేసిన గాంధేయవాదులు. బాల్యం నుంచి ప్రజాసమస్యలను చూస్తూ పెరిగా. వాటిని వెలుగులోకి తెచ్చి పరిష్కరించాలన్న బలమైన కాంక్ష, ఆసక్తి ఉండేవి. నేను చదివింది న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అయినా, ప్రజల ఆవేదనకు గొంతుక కావొచ్చని పాత్రికేయ వృత్తిని ఎంచుకున్నా. నా వృత్తి జీవితం ఉప సంపాదకురాలిగా మొదలైంది. న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్తో పాటు వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేశా. తొలి దశలో మానవ హక్కులు, రైతులు, గిరిజనులు, అట్టడుగు వర్గాల బాధలు, లింగవివక్షపై కథనాలు రాసేదాన్ని. దశాబ్ద కాలంగా పర్యావరణ మార్పులు, విపత్తులు, అభివృద్ధి అంశాలపై అధ్యయనం చేస్తున్నా, రాస్తున్నా.
క్షేత్రస్థాయిలోనే బాధితుల గళం వినగలం
ఆఫీసులో కూర్చొని ప్రభుత్వ గణాంకాలు విశ్లేషిస్తూ కథనాలు రాయడం, రాజకీయ నాయకులతో మాట్లాడటం కంటే క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పరిశోధించి కథనాలివ్వడం పాత్రికేయులకు చాలా అవసరం. పర్యావరణ పాత్రికేయానికి విస్తృత ఫీల్డ్వర్క్, శాస్త్రీయ అవగాహన, దీర్ఘకాలిక పరిశోధన ముఖ్యం. క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లినప్పుడే సమస్యల మూలాలు, భిన్నమైన కోణాలు, బాధితుల పరిస్థితులు తెలుస్తాయి. ఆ బాధితుల గళం మన కథనాల్లో వినిపించాలి. పాత్రికేయులు నిర్భయంగా ఉండాలి. ఒత్తిళ్లకు తలవంచకూడదు. పాత్రికేయాన్ని వృత్తిగా కాకుండా సమాజం పట్ల బాధ్యతగా భావించి పనిచేయాలి. వృత్తిపరమైన నైతికత, స్వతంత్రతను కాపాడుకోవడంతో పాటు వాస్తవాల్ని ధ్రువీకరించుకుంటూ నిరంతరం నేర్చుకుంటుండాలి.
ఇసుక మాఫియా మమ్మల్ని వెంబడించింది
పరిశోధనాత్మక కథనాలు రాయడానికి క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లినప్పుడు ఇబ్బందులు, బెదిరింపులు తప్పవు. తమిళనాడులోని పుళిత్తలై ప్రాంతంలో కావేరీ నదిలో ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలపై పరిశీలనకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి మాఫియా సభ్యులు నన్ను, మా బృందాన్ని తీవ్రంగా బెదిరించారు. కెమెరాలు లాక్కొని వాటిలోని వీడియోలు డిలీట్ చేశారు. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని హెచ్చరించారు. మమ్మల్ని వెంబడించారు. మేం పోలీసులకు సమాచారమిస్తే.. తాము భద్రత కల్పించలేమని, అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని చెప్పడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ‘రిపోర్టర్స్ వితౌట్ బోర్డర్స్’ సంస్థ నివేదిక ప్రకారం పత్రికా స్వేచ్ఛ సూచీ-2024లో ప్రపంచంలోని 180 దేశాల్లో భారత్ 157వ స్థానంలో ఉంది. 2014-24 మధ్య 28 మంది పాత్రికేయులు హత్యకు గురయ్యారు. వారిలో 13 మంది అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక మాఫియా, పర్యావరణ సమస్యలపై రిపోర్టు చేస్తున్న పాత్రికేయులే.
వ్యర్థాల నియంత్రణ- మన బాధ్యత
సుప్రీంకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలైన తర్వాతే 2000 సంవత్సరంలో మన దేశంలో మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చట్టం వచ్చింది. అప్పటిదాకా ఎలాంటి చట్టాలూ లేవు. ధనిక దేశాలు వాటి వ్యర్థాలను పేద దేశాలకు తరలిస్తున్నట్లుగానే మన దేశంలోనూ ఇప్పటికీ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని వ్యర్థాలను గ్రామాల్లో డంప్ చేస్తున్నారు. ఇది సామాజిక అన్యాయం. ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్య కూడా. వ్యర్థాలను తగ్గించకుండా, చివరి దశలో వాటి నిర్వహణపై దృష్టి సారించడం సమస్యకు పరిష్కారం కాదు. వినియోగాన్ని, తద్వారా వ్యర్థాలనూ తగ్గించడాన్ని ప్రతి పౌరుడూ బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. కొచ్చి కార్పొరేషన్కు సంబంధించిన బ్రహ్మపురం వ్యర్థాల డంపింగ్ యార్డ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించి నగరమంతా 12 రోజులపాటు విషపూరిత పొగలో చిక్కుకుంది. కొచ్చి కార్పొరేషన్, వ్యర్థాల నిర్వహణ చట్టాల్ని ఎలా ఉల్లంఘించింది, వాటిని ఎలా డంప్ చేసింది, ఈ అగ్ని ప్రమాదానికి కారణాలేంటి అనే అంశాలను 2025లో మేం ప్రచురించిన నివేదికలో వివరించాం. దేశంలో అన్ని నగరాల్లోనూ ఇలాంటి ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయి.
పశ్చిమ కనుమలు దెబ్బతింటే, దక్షిణాదిన నీటి సంక్షోభం
కృష్ణా, గోదావరి, కావేరి సహా ఎన్నో నదులకు పశ్చిమ కనుమలే జన్మస్థలం. అవి దెబ్బతిన్నా, అడవులు నశించినా దేశం మొత్తం, ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశ నీటి భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది. ఈ విషయం సరిగ్గా అర్థం కాకే పశ్చిమ కనుమల పరిరక్షణను కొందరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ప్రజల మనుగడే వాటిపై ఆధారపడి ఉందనే విషయాన్ని అర్థమయ్యేలా పాత్రికేయులు వారి కథనాల్లో చెప్పాలి. నేను అదే చేశా. కేరళంలోని అత్యంత వెనకబడ్డ ఆదివాసీ ప్రాంతమైన అట్టపాడిలో మాతాశిశు మరణాలపై ఎన్నో కథనాలు రాశా. ఇది ఆరోగ్య సమస్య మాత్రమే కాదు సామాజిక, న్యాయపరమైన సమస్య కూడా. ఓబుళాపురం మైనింగ్ కంపెనీ అక్రమాలపై కథనాలు రాసేందుకు కర్ణాటకలోని బళ్లారి వెళ్లాను. అక్కడ అక్రమ మైనింగ్ వల్ల నదులు, చెట్లు, ఆకులు అన్నీ రంగు మారిపోయి కనిపించాయి.
గ్లోబల్ బాయిలింగ్ దశకు వచ్చాం
ప్రస్తుతం మనం 'పర్యావరణ మార్పు' అన్న దశను దాటి 'పర్యావరణ విపత్తు' అంచులకు వచ్చేశాం. దీన్నే ఐరాస 'గ్లోబల్ వార్మింగ్'కు బదులు 'గ్లోబల్ బాయిలింగ్ పాయింట్'గా హెచ్చరిస్తోంది. ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల, దీర్ఘకాలిక కరవులు, వడగాలులు, సముద్ర మట్టాల పెరుగుదల, తీర ప్రాంతాల కోత, అతివృష్టి-అనావృష్టి, ఆకస్మిక వరదలు తదితర విపత్తుల రూపంలో ఈ అత్యవసర స్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాం. ఈ విపత్తులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ప్రజల ఆరోగ్యం, నీటి లభ్యత, ఆహారభద్రత సహా అన్ని రంగాలపై పెను ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఇవి మనుషుల ప్రాణాలు, జీవనోపాధికి సంబంధించి అత్యంత కీలక సమస్యలుగా పరిణమించాయి. వీటితో అందరం నష్టపోతున్నా రైతులు, మత్స్యకారులు, ఆదివాసీలు ఎక్కువగా బలైపోతున్నారు. అకాల వర్షాలు, వరదలు, విపత్తుల వల్ల పంటలు కోల్పోయి రైతులు నష్టపోతున్నారు. తుపాన్లు, తీరప్రాంతం కోత వల్ల మత్స్యకారుల జీవనోపాధి దెబ్బ తింటోంది.
ప్రజా ప్రయోజన మార్గంలో సాగేందుకు ప్రోత్సాహమిది
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు దక్కడం ఆనందాన్నిచ్చింది. దీన్ని గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నా. ఇది నా పనికి దక్కిన గుర్తింపు మాత్రమే కాదు, నేను నమ్మిన ప్రజాప్రయోజన పాత్రికేయ మార్గంలో మరింత అంకితభావంతో ముందుకు సాగడానికి లభించిన గొప్ప ప్రోత్సాహం కూడా. ఈ అవార్డు నా బాధ్యతను పెంచింది. 37 ఏళ్లుగా జర్నలిజం వృత్తిపై నాకు ఏ మాత్రం అభిరుచి తగ్గలేదు. రైతులు, గిరిజనులు, మహిళల సమస్యలను వెలికితీసేలా స్వతంత్ర పాత్రికేయాన్ని కొనసాగించేందుకు ఈ పురస్కారం నాకు నిరంతర ప్రేరణ.
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