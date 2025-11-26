ఇయర్ రింగ్స్ తాకట్టు పెట్టి లాటరీ టికెట్లు- కట్ చేస్తే రూ.3 కోట్లు సొంతం- లక్ అంటే ఇదేనేమో!
చెవి పోగులు తాకట్టు పెట్టి 4 లాటరీ టికెట్లు కొనుగోలు- రూ.3 కోట్ల లాటరీ సొంతం చేసుకున్న మహిళ
Published : November 26, 2025 at 7:35 AM IST
Punjab Women Won Lottery : అదృష్టం ఎప్పుడు ఎవరి జీవితాన్ని ఎలా మారుస్తుందో ఊహించలేం. పంజాబ్లోని లుథియానా జిల్లా జాగ్రాన్ గ్రామానికి చెందిన మహేశ్వరి సాహ్నికి మూడు కోట్ల రూపాయల లాటరీ వరించింది. సాహ్నిది చాలా పేద కుటుంబం. పెళ్లి అయిన కొన్ని నెలలకే సాహ్నిని తన భర్త వదిలివేశాడు. దీంతో ఆమె ఇతరుల ఇళ్లలో పని చేసుకుంటూ తన పిల్లలను పోషించుకుంటోంది. ప్రస్తుతం మహేశ్వరి తన అమ్మ వాళ్లింట్లో పిల్లలతో కలసి ఉంటోంది. సాహ్ని కుమారుడు చనిపోయాడు. అలాంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్న మహిళకు లాటరీ తగలడం అదృష్టమనే చెప్పాలి.
అవే మా జీవితానికి ఆనంద క్షణాలు
"నవంబర్ 22 సాయంత్రం 6 గంటలకు మేం కొన్న నాలుగు లాటరీ టికెట్లలో ఒక దానికి ప్రైజ్ వచ్చిందని తెలిసింది. దీనితో మా కుటుంబం అంతా సంతోషంలో మునిగిపోయింది. ఆ క్షణాలు మేం ఎప్పటికీ మరచిపోలేం. అవే మా జీవితానికి ఆనంద క్షణాలు" అని సాహ్ని తన అనుభవాలను మీడియాతో పంచుకుంది. లుథియానాలోని ఫేమస్ గాంధీ బ్రదర్ లాటరీ షాప్ నుంచి 4 టికెట్లను నవంబర్ 10 తేదీన సాయంత్రం కొనుగోలు చేసినట్లు సాహ్ని తెలిపింది. "మేం కొన్న ఈ నాలుగు టికెట్లే మా జీవితాన్ని మారుస్తాయని మేము ఊహించలేదు" అని పేర్కొంది.
అప్పుడొచ్చింది ఆ ఆలోచన!
"జనవరి 17న నా కూతురి పుట్టిన రోజు. అందుకే ఆమె కోసం నేను ఓ బహుమతి కొందామని అనుకున్నా. కానీ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. అప్పుడు నా కూతురు వచ్చి, అమ్మా నా అదృష్టం నీ చేతిలోనే ఉందని చెప్పింది. అప్పుడే నేను పేపర్లో ఒక అమ్మాయి కోటి రూపాయల లాటరీ గెలుచుకుందనే వార్త చూశాను. నేను ఎందుకు నా కూతురి పేరు మీద లాటరీ టికెట్ కొనకూడదనే ఆలోచన వచ్చింది. వెంటనే వెళ్లి లాటరీ షాప్లో 4 టికెట్లు నా కూతురి పేరు మీద కొన్నాను. నేను ఈ టికెట్లను కొనడానికి నా దగ్గర ఉన్న చెవిపోగులని తాకట్టు పెట్టి 2000 రూపాయలతో 4 టికెట్లను కొన్నాను" అని మహేశ్వరి మీడియాకు తెలిపింది.
ఇదంతా దేవుని ఆశీర్వాదం
లాటరీ ద్వారా గెలిచిన డబ్బుతో తన కూతురిని మంచిగా చదివిస్తానిని సాహ్ని తెలిపింది. తన కూతురు డాక్టర్ కావాలనుకుంటుందని ఈ విషయంలో తన కూతురికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటానని సాహ్ని తెలిపింది. తన కుతురి పేరుపై లాటరీ గెలివడం ఇదంతా దేవుని ఆశీర్వాదం అని సాహ్ని చెప్పింది. లాటరీ షాప్ యజమాని మాట్లాడుతూ "మా షాప్లో కొన్న లాటరీ వల్ల పేద కుటుంబం బాగు పడటం మాకు సంతోషాన్నిచ్చింది. కానీ ఆన్లైన్లో లాటరీ టికెట్లు కొని మోసపోవద్దు" అని ప్రజలకు ఆయన సూచించారు.
