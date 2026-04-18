కశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు సాగులో అక్కాతమ్ముళ్లు అదుర్స్- ఏడాదికి రూ.18లక్షల ఇన్‌కమ్

కుంకుమ పువ్వు సాగులో కలిసికట్టుగా రాణిస్తున్న పంజా‌బ్‌లోని లుధియానాకు చెందిన అక్కాతమ్ముళ్లు- ఏడాదికి రూ.లక్షల్లో ఆదాయం - రెండేళ్లుగా శ్రమిస్తున్న యువ రైతులు- వీరిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న అన్నదాతలు

Sister And Brother Saffron Farming (ETV Bharat)
Published : April 18, 2026 at 11:03 AM IST

Choose ETV Bharat

Sister And Brother Saffron Farming : కశ్మీరీ కుంకుమ పువ్వు సాగులో అదరగొడుతున్నారు పంజాబ్‌కు చెందిన అక్కాతమ్ముళ్లు. పంజాబ్ యువత డబ్బు సంపాదించి, తమ భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవడానికి విదేశాలకు వెళ్తుండగా, ఈ అక్కాతమ్ముళ్లు మాత్రం కుంకుమ పువ్వును పండిస్తూ ఏడాదికి 17లక్షలు-18లక్షల రూపాయల ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. అలాగే సాగులోని మెళుకువలను ఇతర రైతులకు నేర్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో యువ రైతుల సక్సెస్ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.

లుధియానాలోని జుల్హాకు చెందిన అక్కాతమ్ముళ్లు (ఆస్తిక, శంకర్ నారులా) ఇప్పుడు కుంకుమపువ్వు సాగు చేసేవారికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. వీరి దగ్గర వ్యవసాయ పద్ధతులను నేర్చుకోవడానికి పలు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలు వస్తున్నారు. రెండేళ్ల క్రితం ఇండోర్‌లోనే కశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు సాగును ప్రారంభించి సక్సెస్ అయ్యారు ఈ అక్కాతమ్ముళ్లు. ఈ ఇద్దరికి వారి తండ్రి అండగా నిలుస్తున్నారు.

శంకర్, ఆస్తిక (ETV Bharat)

రెండేళ్ల క్రితం సాగు ప్రారంభం
గత రెండేళ్లుగా కుంకుమ పువ్వు సాగు కోసం నిరంతరాయంగా పనిచేస్తున్నామని శంకర్ నారులా తెలిపారు. ఈ సాగును ప్రారంభించడానికి సుమారు రూ.55 లక్షలు ఖర్చయిందన్నారు. ఇప్పుడు మంచి లాభాలు వస్తున్నాయని చెప్పారు. ఏడాదికి కుంకుమ పువ్వు సాగు ద్వారా 17లక్షలు-18 లక్షల రూపాయల ఆదాయం వస్తోందని వెల్లడించారు. కుంకుమ పువ్వు సాగు చేస్తూనే తాను ఎంబీఏ చదువుతున్నానని తెలిపారు.

సాగు చేసిన కుంకుమ పువ్వు (ETV Bharat)

'విదేశాలకు ఎగుమతికి ప్లాన్'
"మేము రెండేళ్ల క్రితం కుంకుమ పువ్వు సాగును ప్రారంభించినప్పుడు చాలా సవాళ్లు ఎదుర్కున్నాం. కుంకుమపువ్వు చల్లని వాతావరణంలో పండే పంట. లుధియానాలో ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ఎక్కువ. అందువల్ల కుంకుమ పువ్వు సాగు ఇక్కడ అతిపెద్ద సవాల్‌గా మారింది. కానీ సాగులో శిక్షణ తీసుకున్నాం. ఆన్‌లైన్‌లో వీడియోలు చూశాం. ఆ తర్వాత విజయవంతం అయ్యాం. కుంకుమపువ్వు సాగు కేవలం నాలుగు నెలలు మాత్రమే చేస్తారు. ఈ పంటను సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే కోయగలం. కుంకుమపువ్వు సాగు ఆగస్టు నుంచి నవంబర్ వరకు చేస్తారు. కుంకుమ పువ్వు నిల్వ కోసిన తర్వాత ఆరేళ్ల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ వైబ్‌సైట్‌తో పాటు, ఫోన్ ద్వారా కూడా ఆర్డర్‌లు స్వీకరిస్తున్నాం. మొదట్లో మార్కెటింగ్ చేయడంలో కాస్త ఇబ్బంది పడ్డాం. ఆ తర్వాత డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. దీంతో కస్టమర్లకు సరఫరా చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే నగరాల్లో కుంకుమపువ్వుకు డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. కానీ ఈ పంట దిగుబడి చాలా తక్కువ. మేము కుంకుమ పువ్వు నాణ్యతను మరింత మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చెయ్యాలని యోచిస్తున్నాం."అని యువరైతు శంకర్ తెలిపారు.

కశ్మీరీ కుంకుమ పువ్వు (ETV Bharat)
కశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు (ETV Bharat)

కుంకుమపువ్వు సాగును చల్లని ప్రాంతాలలో చేస్తారని శంకర్ తెలిపారు. కశ్మీర్‌లో ఉష్ణోగ్రత 20 డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉంటుందని, అక్కడ కుంకుమపువ్వును పండిస్తారన్నారు. పంజాబ్ వంటి మైదాన ప్రాంతాలలో ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు వరకు ఉష్ణోగ్రత 40- 45 డిగ్రీల మధ్య ఉంటుందని వెల్లడించారు. "ఆగస్టు నెలలో కుంకుమ పువ్వు సాగు ప్రారంభిస్తారు. ఆ సమయంలో లూధియానాలో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 40 డిగ్రీలు ఉంటుంది. ఇంట్లోని ప్లాంట్‌లో ఏసీని అమర్చడం ద్వారా ఆ ఉష్ణోగ్రతను 20-22 డిగ్రీల మధ్య స్థిరంగా ఉంచుతున్నాం. వ్యవసాయంలో ఎల్ఈడీ బల్బులు చాలా ముఖ్యమైనవి, ఇవి సూర్యరశ్మిలాంటి కాంతిని అందిస్తాయి. గులాబీ, నీలి రంగు లైట్లను ఉపయోగించడం వల్ల కుంకుమపువ్వు రంగు ముదురుగా మారుతుంది. దీంతో దానికి డిమాండ్, ధర రెండూ పెరుగుతాయి. కుంకుమపువ్వు సాగు చేసేటప్పుడు నాలుగు ప్రధాన విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి. ఉష్ణోగ్రత, లైట్లు, కార్బన్ డయాక్సైడ్, తేమ వంటివి చాలా ముఖ్యమైనవి. తగు ఉష్ణోగ్రత కోసం ఏసీలు, కుంకుమపువ్వు సాగుకు అవసరమైనంత కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఏర్పాటు చేశాం" అని శంకర్ స్పష్టం చేశారు.

కుంకుమ పవ్వును సాగు చేస్తున్న శంకర్ (ETV Bharat)

శిక్షణ కోసం జమ్ముకశ్మీర్‌ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి
జమ్ముకశ్మీర్‌కు చెందిన మనుపాల్ అనే యువకుడు శంకర్, ఆస్తిక దగ్గర కుంకుమ పువ్వు సాగులో మెళుకువలను నేర్చుకోవడానికి వచ్చాడు. "నేను జమ్ముకశ్మీర్ నుంచి వచ్చాను. నాకు కుంకుమపువ్వు సాగులో ఎటువంటి పూర్వ అనుభవం లేదు. కానీ నేను కుంకుమపువ్వు సాగు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ అక్కాతమ్ముళ్ల పనితీరు నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. సోషల్ మీడియాలో వీరి వీడియోలను చూసిన తర్వాతే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈ శిక్షణా కార్యక్రమం మొత్తానికి కొంత రుసుము నిర్ణయించారు. ఈ సాగులో ఉండే లాభనష్టాలు ఏమిటి? అలాగే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలపై ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తున్నారు." అని మనుపాల్ చెప్పారు.

కశ్మీరీ కుంకుమ పువ్వును సాగు చేస్తున్న శంకర్ (ETV Bharat)

