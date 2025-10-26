ETV Bharat / bharat

రైతుల కోసం 'లక్కీ డ్రా' పథకం- పంట వ్యర్థాలు కాల్చకపోతే చాలు- విజేతలకు ప్రైజ్​మనీ ఎంతంటే?

అన్నదాతలకు బంపరాఫర్- 'లక్కీ డ్రా' పథకం ప్రారంభం

Lucky Draw Scheme For Farmers
Lucky Draw Scheme For Farmers (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 12:40 PM IST

Lucky Draw Scheme For Farmers : ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో పంట వ్యర్థాలను (వరి గడ్డి) రైతులు పొలాల్లోనే కాల్చడం తీవ్ర వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతోంది. అయితే పంట వ్యర్థాల దహనాన్ని ఆపేందుకు పంజాబ్ లోని బర్నాలా జిల్లా యంత్రాంగం కీలక ప్రయత్నం చేసింది. పంట వ్యర్థాలను దహనం చేయని రైతులను ప్రోత్సహించడానికి 'లక్కీ డ్రా' పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో అసలేంటి 'లక్కీ డ్రా' స్కీమ్? ఇందులో విజేతకు ఎంత నగదు బహుమతి లభిస్తుంది? ఈ పథకంతో పంజాబ్ లో పంట వ్యర్థాల దహనం ఆగుతుందా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

25 మంది విజేతలకు ప్రైజ్​మనీ
రైతుల కోసం ప్రారంభించిన 'లక్కీ డ్రా' పథకం కోసం బర్నాలా జిల్లా అధికారులు రూ. 7 లక్షలు కేటాయించారు. ఈ స్కీమ్ కింద ప్రతీ వారం 25 మంది రైతులను విజేతగా ప్రకటిస్తారు. వారికి నగదు బహుమతి ఇస్తారు. అలాగే ప్రశంసా పత్రాన్ని అందించి సత్కరిస్తారు. మొదటి స్థానంలో నిలిచిన రైతుకు రూ. 20,000, రెండో స్థానంలో నిలిచిన అన్నదాతకు రూ. 15,000, మూడో ప్లేస్ నిలిచిన కర్షకుడికి రూ. 10,000 నగదు బహుమతిని అందజేస్తారు. మరో 22 మంది రైతులకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 2,500 చొప్పున ఇస్తారు. లక్కీ డ్రా పథకం మొదటి దశను బర్నాలా డిప్యూటీ కమిషనర్ టి. బెనిత్ ప్రారంభించారు. 25 మంది లక్కీ డ్రా విజేతలకు ప్రైజ్ మనీ, ప్రశంసా పత్రాలను ఇచ్చి సత్కరించారు.

Lucky Draw Scheme For Farmers
ప్రశంసా పత్రం అందుకుంటున్న రైతు (ETV Bharat)

ఆన్​లైన్ పోర్టల్​లో ఫొటోలు అప్లోడ్
రైతుల కోసం బర్నాల జిల్లా యంత్రాంగం ఆన్‌ లైన్ పోర్టల్‌ ను ప్రారంభించిందని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి డాక్టర్ ధరమ్‌ వీర్ సింగ్ తెలిపారు. ఇందులో పంటల వ్యర్థాల కాల్చని రైతులు నమోదు చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ పోర్టల్ లో రైతులు తమ పంట పొలాల ఫొటోలను ఆప్లోడ్ చేశారని, అందుకు అనుగుణంగా తాజాగా విజేతలను ప్రకటించామని పేర్కొన్నారు. "పంట, వరి కోసిన తర్వాత మిగిలిన గడ్డి లాంటి భాగం వంటి ఫొటోలను పోర్టల్ లో పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఈ రైతులందరి పొలాలను అధికారులు పరిశీలిస్తారు. దీని ఆధారంగా వారి పేర్లను లక్కీ డ్రాలో చేర్చారు. ఈ లక్కీ డ్రాలో మొదటి బహుమతి గంగోహర్ గ్రామానికి చెందిన కైహర్ సింగ్, రెండో ప్రైజ్ కొట్డున్నకు చెందిన హర్‌ ప్రీత్ సింగ్, మూడో ప్రైజ్ బిక్కర్ సింగ్ గెలుచుకున్నారు" అని ధరమ్ వీర్ సింగ్ వెల్లడించారు.

Lucky Draw Scheme For Farmers
ప్రశంసా పత్రం అందుకుంటున్న రైతు (ETV Bharat)

ఫస్ట్ ప్రైజ్ విన్నర్ హర్షం
కాగా, తాను 'లక్కీ డ్రా' పథకంలో మొదటి బహుమతి విజేతగా నిలవడంపై రైతు కైహర్ సింగ్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. "వ్యవసాయ శాఖ నాకు ఫోన్ చేసి లక్కీ డ్రా వచ్చిందని చెప్పింది. గత నాలుగేళ్లుగా నేను పంట వ్యర్థాలను కాల్చలేదు. ప్రతి ఏటా పంట కోయగా మిగిలిన వ్యర్థాలను అలాగే వదిలేస్తాను. ఆ తర్వాత అదే భూమిలో గోధుమ విత్తనాలు వేస్తాను. ఈసారి కూడా నా 100 ఎకరాల భూమిలో పంట వ్యర్థాలకు నిప్పు పెట్టలేదు. దీనితో, మేము మా పరిసరాలను కాలుష్యం నుంచి రక్షిస్తాము. బర్నాలా జిల్లా అధికారులు తీసుకొచ్చిన ఈ చొరవ ప్రశంసనీయం" అని కైహర్ సింగ్ తెలిపారు.

Lucky Draw Scheme For Farmers
ప్రశంసా పత్రం అందుకుంటున్న రైతు (ETV Bharat)

"నేను రెండేళ్లుగా పంట వ్యర్థాలకు నిప్పు పెట్టలేదు. ఆన్‌ లైన్ లో లక్కీ డ్రాలో దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. నాకు రెండో బహుమతి వచ్చింది. రూ. 15 వేల నగదు, ప్రశంసా పత్రాన్ని బహుమతిగా అందుకున్నాను. ఇక నుంచి కూడా పంట వ్యర్థాలను దహనం చేయను. దుక్కి దున్ని భూమిని సారవంతం చేసుకుంటాను. రైతులు ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి" అని రెండో బహుమతి విజేత రైతు హర్‌ ప్రీత్ సింగ్ తెలిపారు. అలాగే లక్కీ డ్రాలో మూడో విజేతగా నిలిచిన బిక్కర్ సింగ్ సైతం లక్కీ డ్రా పథకాన్ని ప్రశంసించారు.

'రైతులను ప్రోత్సహించడానికే'
బర్నాలా జిల్లా యంత్రాంగం వరి గడ్డి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి నిరంతరం ప్రయత్నాలు చేస్తోందని బర్నాలా డిప్యూటీ కమిషనర్ టి. బెనిత్ అన్నారు. ఈ ప్రయత్నంలో బాగంగా వరి గడ్డిని కాల్చని రైతులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ లక్కీ డ్రా వ్యవస్థను ప్రారంభించామన్నారు. వరి గడ్డిని కాల్చని రైతులను చూసి ఇతరుల కూడా ప్రేరణి పొంది, పంట వ్యర్థాల దహనం మానేస్తారని అభిప్రాయపడ్డారు. పంట వ్యర్థాలను కాల్చని రైతులకు నగదు బహుమతి, ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశామని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రగతిశీల రైతులకు ప్రతి స్థాయిలోనూ మద్దతు ఇస్తామన్నారు.

"ఈ లక్కీ డ్రా ఉద్దేశ్యం పంట వ్యర్థాలను కాల్చని చిన్న రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడమే. ఈ లక్కీ డ్రా బహుమతి డబ్బు ఈ ప్రగతిశీల రైతులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్ తో రైతులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ పథకాన్ని కొనసాగించి రైతులు గడ్డిని కాల్చడం మానేసేలా చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. గడ్డిని కాల్చకుండా రైతులను ఆపేందుకు జిల్లా పరిపాలన యంత్రాంగం నిరంతరం అవగాహన కల్పిస్తోంది. గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈసారి బర్నాలాలో గడ్డిని కాల్చిన కేసులు చాలా తక్కువగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. లక్కీ డ్రా విజేతల నుంచి సూచనలను కూడా తీసుకున్నాం. రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి జిల్లా స్థాయిలో ఈ సూచనలను అమలు చేస్తాం. వారి సలహాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతాం" అని బర్నాలా డిప్యూటీ కమిషనర్ టి. బెనిత్ వెల్లడించారు.

