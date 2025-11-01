లఖ్నవూకు యునెస్కో గుర్తింపు- హైదరాబాద్ తర్వాత రెండో నగరంగా!
లఖ్నవూ వంటకాలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు- లఖ్నవూను క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోనమీగా గుర్తించిన యునెస్కో
Published : November 1, 2025 at 6:17 PM IST
Lucknow Creative City Of Gastronomy : రాజవంశీయ వంటశాలల నుంచి స్ట్రీట్ ఫుడ్ వరకు శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖ్నవూ వంటకాల వారసత్వానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభించింది. లఖ్నవూను యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రానమీగా ప్రకటించింది. ఉజ్బెకిస్థాన్లోని సమర్కండ్లో నిర్వహించి యునెస్కో 43వ సాధారణ సమావేశంలో అధికారికంగా ప్రకటించింది. లక్నవూకు యునెస్కో గుర్తింపు రావడంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
'లఖ్నవూ ఒక శక్తివంతమైన సంస్కృతికి పర్యాయపదం. దాని ప్రధాన భాగంలో గొప్ప పాక సంస్కృతి ఉంది. ఈ అంశాన్ని యునెస్కో గుర్తించినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు లఖ్నవూను సందర్శించి దాని ప్రత్యేకతను కనుగొనాలని నేను పిలుపునిస్తున్నాను' అని కేంద్ర మంత్రి షెకావత్ చేసిన పోస్ట్కు ప్రతిస్పందిస్తూ ఈ మేరకు రాసుకొచ్చారు.
Lucknow is synonymous with a vibrant culture, at the core of which is a great culinary culture. I am glad that UNESCO has recognised this aspect of Lucknow and I call upon people from around the world to visit Lucknow and discover its uniqueness. https://t.co/30wles8VyN— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2025
'రెండో భారతీయ నగరంగా గుర్తింపు'
'క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రానమీ'గా హైదరాబాద్ తర్వాత రెండో భారతీయ నగరంగా లఖ్నవూ గుర్తింపు పొందిదని కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రి, జోధ్పుర్ ఎంపీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. లఖ్నవూను యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రానమీగా గుర్తించింది. ఇది దేశంలోని విశిష్టమైన వంటకాల వారసత్వానికి ఒక గొప్ప గౌరవం. ఇది లఖ్నవూను ప్రపంచ స్థాయిలోని ప్రతిష్ఠను పెంచి, ఆహారం, సంస్కృతి కేంద్రంగా గుర్తింపు తెచ్చింది. ఈ గౌరవం పర్యాటక ప్రోత్సాహం, సంస్కృతి ఆధారిత ఆర్థికాభివృద్ధి, వారసత్వ పరిరక్షణ అంతర్జాతీయ సహకారానికి కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుంది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలపాలి. ఆయన దూరదృష్టి నాయకత్వంలో భారత్ విలువలు, సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి ప్రపంచ వేదికపై అపూర్వ గౌరవం గుర్తింపు పొందుతున్నాయి' అని మంత్రి షెకావత్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. హైదరాబాద్ను 2019లో ఈ గౌరవం పొందిన నగరంగా యునెస్కో గుర్తించింది.
Lucknow has been designated as a UNESCO Creative City of Gastronomy, a recognition of its distinguished culinary heritage and invaluable contribution to India’s rich gastronomic traditions.— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) November 1, 2025
This honour enhances Lucknow’s global stature, positioning it as a premier destination… pic.twitter.com/JUTsK0ew2q
ఈ గుర్తింపు లఖ్నవూను దేశీయ, విదేశీ పర్యటకుల్లో మరింత ఆకర్షణీయంగా నిలబెట్టిందని పర్యటక, సాంస్కృతిక ప్రధాన కార్యదర్శి అమృత్ అభిజాత్ అన్నారు. 'లఖ్నవూ సమృద్ధమైన ఆహార సంస్కృతి ఎప్పటి నుంచీ పర్యటకులను ఆకర్షిస్తోంది. ఈ గ్లోబల్ గుర్తింపు దాని ప్రభావాన్ని మరింత పెంచుతుంది. లఖ్నవూలో ప్రతి వంటకం రాజవంశీయ వంటశాలల నుంచి వీధి భోజన విక్రేతల వరకు ఒక సంస్కృతిక కథ ఉంటుంది. ఈ హోదా అంతర్జాతీయ పరిధిని విస్తరించి, ఆహార ఆధారిత వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించి, సుస్థిర పర్యాటకాన్ని పెంపొందిస్తుంది' అని అన్నారు.
408 క్రియేటివ్ నగరాల్లో ఒకటి
నవాబుల నగరంగా ప్రసిద్ధి పొందిన లఖ్నవూ ఎప్పటి నుంచీ అద్భుతమైన వంటకాలకు పర్యాయపదంగా ఉంది. 2025లో ఈ నగరం తన అద్భుతమైన అవధీ వంటకాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే లక్ష్యంతో ముందడుగు వేసింది. అలాగే లఖ్నవూ విభిన్న రుచులు, కబాబులు, ప్రత్యేకమైన బిర్యానీ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీంతో ప్రపంచవ వ్యాప్తంగా 408 క్రియేటివ్ నగరాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ నగరాలు హస్తకళలు, డిజైన్, సినిమా, వంటకాలు, సాహిత్యం, మీడియా కళలు, సంగీతం వంటి రంగాల్లో తమ సృజనాత్మక కృషికి గుర్తింపుపొందాయి. ఈ ఏడాది, వాస్తుశిల్పం అనే కొత్త సృజనాత్మక విభాగాన్ని కూడా క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్(యూసీసీఎన్)లో చేర్చినట్లు యునెస్కో తెలిపింది తెలిపింది.
క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోనమీగా లఖ్నవూ గుర్తింపు పొందడంపై యునెస్కో దక్షిణాసియా ప్రాంతీయ కార్యాలయం డైరెక్టర్, ప్రతినిధి టిమ్ కర్టిస్ స్పందించారు. నగరంలోని వంటక సంప్రదాయాలు, ఆహార వ్యవస్థకు నిదర్శనమని అన్నారు. ఈ గుర్తింపు లఖ్నవూ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని గౌరవించడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ సహకారానికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుందని పేర్కొన్నారు.
సంస్కృతి, సృజనాత్మకతను సుస్థిర పట్టణాభివృద్ధికి ప్రేరక శక్తులుగా గుర్తించిన నగరాల మధ్య అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడాన్ని యూసీసీఎన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది 2004లో ప్రారంభమైంది. సాంస్కృతిక పరిశ్రమలపై పెట్టుబడులు పెట్టే నగరాలను, సృజనాత్మక నిపుణులను ప్రోత్సహించడం, సమాజాలను ఆర్థిక సుస్థిరత, ఉపాధి, సామాజిక సమావేశం దిశగా నడిపే ప్రయత్నాలను మద్దతు ఇస్తుంది.