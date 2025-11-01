ETV Bharat / bharat

లఖ్​నవూకు యునెస్కో గుర్తింపు- హైదరాబాద్​ తర్వాత రెండో నగరంగా!

లఖ్​నవూ వంటకాలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు- లఖ్​నవూను క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్​ గ్యాస్ట్రోనమీగా గుర్తించిన యునెస్కో

Lucknow Creative City Of Gastronomy
Lucknow named UNESCO Creative City of Gastronomy (X/ @gssjodhpur)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 6:17 PM IST

3 Min Read
Lucknow Creative City Of Gastronomy : రాజవంశీయ వంటశాలల నుంచి స్ట్రీట్​ ఫుడ్​ వరకు శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని లఖ్​నవూ వంటకాల వారసత్వానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభించింది. లఖ్​నవూను యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్​ గ్యాస్ట్రానమీగా ప్రకటించింది. ఉజ్బెకిస్థాన్​లోని సమర్​కండ్​లో నిర్వహించి యునెస్కో 43వ సాధారణ సమావేశంలో అధికారికంగా ప్రకటించింది. లక్​నవూకు యునెస్కో గుర్తింపు రావడంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

'లఖ్​నవూ ఒక శక్తివంతమైన సంస్కృతికి పర్యాయపదం. దాని ప్రధాన భాగంలో గొప్ప పాక సంస్కృతి ఉంది. ఈ అంశాన్ని యునెస్కో గుర్తించినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు లఖ్​నవూను సందర్శించి దాని ప్రత్యేకతను కనుగొనాలని నేను పిలుపునిస్తున్నాను' అని కేంద్ర మంత్రి షెకావత్ చేసిన పోస్ట్​కు ప్రతిస్పందిస్తూ ఈ మేరకు రాసుకొచ్చారు.

'రెండో భారతీయ నగరంగా గుర్తింపు'
'క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్​ గ్యాస్ట్రానమీ'గా హైదరాబాద్​ తర్వాత రెండో భారతీయ నగరంగా లఖ్​నవూ గుర్తింపు పొందిదని కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రి, జోధ్​పుర్ ఎంపీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. లఖ్​నవూను యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రానమీగా గుర్తించింది. ఇది దేశంలోని విశిష్టమైన వంటకాల వారసత్వానికి ఒక గొప్ప గౌరవం. ఇది లఖ్​నవూను ప్రపంచ స్థాయిలోని ప్రతిష్ఠను పెంచి, ఆహారం, సంస్కృతి కేంద్రంగా గుర్తింపు తెచ్చింది. ఈ గౌరవం పర్యాటక ప్రోత్సాహం, సంస్కృతి ఆధారిత ఆర్థికాభివృద్ధి, వారసత్వ పరిరక్షణ అంతర్జాతీయ సహకారానికి కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుంది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలపాలి. ఆయన దూరదృష్టి నాయకత్వంలో భారత్​ విలువలు, సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి ప్రపంచ వేదికపై అపూర్వ గౌరవం గుర్తింపు పొందుతున్నాయి' అని మంత్రి షెకావత్ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు. హైదరాబాద్‌ను 2019లో ఈ గౌరవం పొందిన నగరంగా యునెస్కో గుర్తించింది.

ఈ గుర్తింపు లఖ్​నవూను దేశీయ, విదేశీ పర్యటకుల్లో మరింత ఆకర్షణీయంగా నిలబెట్టిందని పర్యటక, సాంస్కృతిక ప్రధాన కార్యదర్శి అమృత్ అభిజాత్ అన్నారు. 'లఖ్​నవూ సమృద్ధమైన ఆహార సంస్కృతి ఎప్పటి నుంచీ పర్యటకులను ఆకర్షిస్తోంది. ఈ గ్లోబల్ గుర్తింపు దాని ప్రభావాన్ని మరింత పెంచుతుంది. లఖ్​నవూలో ప్రతి వంటకం రాజవంశీయ వంటశాలల నుంచి వీధి భోజన విక్రేతల వరకు ఒక సంస్కృతిక కథ ఉంటుంది. ఈ హోదా అంతర్జాతీయ పరిధిని విస్తరించి, ఆహార ఆధారిత వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించి, సుస్థిర పర్యాటకాన్ని పెంపొందిస్తుంది' అని అన్నారు.

408 క్రియేటివ్​ నగరాల్లో ఒకటి
నవాబుల నగరంగా ప్రసిద్ధి పొందిన లఖ్​నవూ ఎప్పటి నుంచీ అద్భుతమైన వంటకాలకు పర్యాయపదంగా ఉంది. 2025లో ఈ నగరం తన అద్భుతమైన అవధీ వంటకాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే లక్ష్యంతో ముందడుగు వేసింది. అలాగే లఖ్​నవూ విభిన్న రుచులు, కబాబులు, ప్రత్యేకమైన బిర్యానీ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీంతో ప్రపంచవ వ్యాప్తంగా 408 క్రియేటివ్ నగరాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ నగరాలు హస్తకళలు, డిజైన్, సినిమా, వంటకాలు, సాహిత్యం, మీడియా కళలు, సంగీతం వంటి రంగాల్లో తమ సృజనాత్మక కృషికి గుర్తింపుపొందాయి. ఈ ఏడాది, వాస్తుశిల్పం అనే కొత్త సృజనాత్మక విభాగాన్ని కూడా క్రియేటివ్​ సిటీస్​ నెట్​వర్క్(యూసీసీఎన్)​లో చేర్చినట్లు యునెస్కో తెలిపింది తెలిపింది.

క్రియేటివ్​ సిటీ ఆఫ్​ గ్యాస్ట్రోనమీగా లఖ్​నవూ గుర్తింపు పొందడంపై యునెస్కో దక్షిణాసియా ప్రాంతీయ కార్యాలయం డైరెక్టర్, ప్రతినిధి టిమ్ కర్టిస్ స్పందించారు. నగరంలోని వంటక సంప్రదాయాలు, ఆహార వ్యవస్థకు నిదర్శనమని అన్నారు. ఈ గుర్తింపు లఖ్​నవూ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని గౌరవించడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ సహకారానికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుందని పేర్కొన్నారు.

సంస్కృతి, సృజనాత్మకతను సుస్థిర పట్టణాభివృద్ధికి ప్రేరక శక్తులుగా గుర్తించిన నగరాల మధ్య అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడాన్ని యూసీసీఎన్​ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది 2004లో ప్రారంభమైంది. సాంస్కృతిక పరిశ్రమలపై పెట్టుబడులు పెట్టే నగరాలను, సృజనాత్మక నిపుణులను ప్రోత్సహించడం, సమాజాలను ఆర్థిక సుస్థిరత, ఉపాధి, సామాజిక సమావేశం దిశగా నడిపే ప్రయత్నాలను మద్దతు ఇస్తుంది.

