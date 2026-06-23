మరికొన్ని నెలల్లోనే పెళ్లి- ఇంతలోనే వెక్కిరించిన విధి- అగ్నిప్రమాదంలో ప్రేమ జంట మృతి
లఖ్నవూ అలీగంజ్ అగ్నిప్రమాదంలో హృదయ విదారక ఘటన- కొన్ని నెలల్లోనే పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన ప్రేమ జంట మృతి- రెండు కుటుంబాల్లో తీరని వేదన
Published : June 23, 2026 at 10:51 PM IST
Lucknow Fire Tragedy Lovers Died : ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాజధాని లఖ్నవూలోని అలీగంజ్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం 15 కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. మృతుల్లో ఒక ప్రేమ జంట కూడా ఉండటం అందరినీ కన్నీరు పెట్టిస్తోంది. త్వరలోనే వివాహ బంధంతో ఒక్కటవ్వాలని కలలు కన్న ఆ కాబోయే దంపతుల కలలు ఛిద్రమయ్యాయి. ఇరువురూ అగ్నికీలల్లో చిక్కుకొని ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వారి కుటుంబాలు తీవ్ర శోకంలో మునిగిపోయాయి.
హజ్రత్గంజ్ పరిధిలోని మార్టిన్పుర్వా గ్రామానికి చెందిన 25 ఏళ్ల నీలేష్ కుమార్ ఈ ప్రమాదంలో మరణించాడు. లఖ్నవూలోని భైంసా కుండ్ వద్ద అతడి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ విషాద ఘటనతో గ్రామమంతా విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. నీలేష్ కుమార్, బెంగాల్కు చెందిన అనామిక సామంత అనే యువతి కొంత కాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరి ప్రేమకు ఇరు వైపులా పెద్దలు ఒప్పుకున్నారు. కేవలం 15 రోజుల కిందటే పెళ్లి గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నారు. వచ్చే ఏడాది మార్చిలో వివాహం జరిపించేందుకు కుటుంబ సభ్యులు ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం వారి జీవితాల్ని అర్ధంతరంగా ముగించింది. నీలేష్, అనామిక ఇద్దరూ ప్రమాదం జరిగిన అలీగంజ్ భవనంలోని యానిమేషన్ స్టూడియోలోనే పనిచేస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం ఎప్పట్లానే డ్యూటీకి వెళ్లిన ఇద్దరినీ అగ్నికీలలు ఆవహించాయి. ఒక్క ప్రమాదం వారి జీవితాలతో పాటు కలల్ని కూడా బూడిద చేసింది.