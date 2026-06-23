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లఖ్​నవూ అగ్నిప్రమాదం- ఆరుగురిపై కేసు నమోదు, నలుగురి అరెస్టు- భవనానికి సీల్

ఫైర్​ ఎగ్జిట్ లేకపోవడమే అగ్నిప్రమాదనికి కారణమని ప్రాథమిక అంచనా- ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు- నలుగురు అరెస్ట్

Lucknow Fire Accident Arrest
Lucknow Fire Accident Arrest (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 7:14 AM IST

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Lucknow Fire Accident Arrest : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని లక్​ఖనవూలోలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదానికి ఫైర్‌ ఎగ్జిట్‌ లేకపోవడమే కారణమని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనాకు వచ్చారు. నివాసం భవనంగా అనుమతులు తీసుకుని వాణిజ్య భవనంగా వినియోగిస్తున్నట్లు తేల్చారు. ఏసీ డక్ట్‌ నుంచి మంటలులేచి భవనం అంతటా వ్యాపించినట్లు భావిస్తున్నారు. 15మంది మృతికి భవన యజమానుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు.

ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం భవనంలోని ఏసీ డక్ట్‌నుంచి మంటలు చెలరేగి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. సరైన నిష్క్రమణ మార్గం లేకపోవడం వల్ల పొగ పేరుకుపోయి ఊపిరాడక విద్యార్థులు చనిపోయారని యూపీ పట్టణాభివృద్ధి, ఇంధన శాఖ మంత్రి ఏకే శర్మ తెలిపారు. మంటల్లో కొందరు సజీవదహనంకాగా పలువురు ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి భవనం పైనుంచి కిందకు దూకారు. మరికొందరు వైర్ల సహాయంతో కిందకు దిగారు. మంటలు తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో సహాయ బృందాలు పక్కనే ఉన్న భవనం టెర్రస్ పైకి చేరుకుని ప్రమాదానికి గురైన భవనానికి రెండు పెద్ద రంధ్రాలు చేసి బాధితులను బయటకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. లోపల చిక్కుకున్న వారి నుంచి ఫోన్ కాల్స్ రావడంతో, ఘటనా స్థలానికి పరుగులు తీసిన బాధితుల కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు తమ వారిని కాపాడాలంటూ రక్షక సిబ్బందిని వేడుకోవడం కలిచి వేసింది.

నలుగురు అరెస్ట్
అగ్నిప్రమాద ఘటనకు సంబంధించి నలుగురిని అరెస్ట్ చేసినట్లు సోమవారం రాత్రి పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్ట్ అయిన వారు భవన ఉమ్మడి యజమానులని అధికారులు పేర్కొన్నారు. మొత్తం ఆరుగురు వ్యక్తులు, ఇతరులపై సామూహిక హత్య తదితర సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తన అలీఘడ్ పర్యటనను మధ్యలోనే రద్దు చేసుకుని ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అనంతరం ఆస్పత్రిలో బాధితులను పరామర్శించారు. ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణకు సీఎం ఆదేశించారు. నివాస భవనంగా అనుమతులు తీసుకుని అక్రమంగా అదనపు అంతస్థులు నిర్మించి వాణిజ్యభవనంగావినియోగిస్తున్నట్లు యూపీ ప్రభుత్వం సోమవారం రాత్రి ప్రకటన విడుదల చేసింది. 2016లోనే అనుమతుల్లేని కట్టడంగా గుర్తించి కూల్చివేతకు నోటీసులు జారీచేసినట్లు వెల్లడించింది. అయితే తర్వాత రెండు నెలల్లోపే కూల్చివేత నోటీసులు ఉపసంహరించినట్లు వివరించింది. ఇందుకు దారితీసిన పరిస్థితులపై విచారణ జరుపుతున్నట్లు తెలిపింది.

ఎక్కువ మంది యువకులే
లఖ్‌నవూలోని అలీగంజ్‌లో ఉన్న ఉషా మెహతా మార్గ్‌లో మూడు అంతస్తుల వాణిజ్య భవనంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. భవనం రెండో అంతస్తులో విద్యార్థులు యామిమేషన్‌ క్లాసులకు హాజరైనప్పుడు ప్రమాదం జరిగింది. భవనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, బేస్మెంట్‌లో పెంపుడు జంతువుల క్లినిక్‌ ఉంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరగగా మంటలను ఆర్పేందుకు 19 ఫైర్ ఇంజన్లు, ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్, ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్, ఇతర సహాయ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఘటనలో 22 మందిని కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ట్రామా సెంటర్‌కు తరలించారు. వారిలో 15 మంది అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. గాయపడిన వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇద్దరు పిల్లలు పైనుంచి దూకడం వల్ల వారి వీపుకు గాయాలయ్యాయని వైద్యులు చెప్పారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది యువకులే ఉన్నట్లు వివరించారు. సాగర్, నీలేష్, అనామిక, సంయమ్, అనుచ్ఛా, సుఖ్మణి, ఆదిత్య శ్రీవాత్సవ, జ్యోతి, భవిష్య, అబ్దుల్ రెహ్మాన్, సూరజ్ భార్, సెహజాన్, జైనిల్ చక్రవర్తి, మహ్మద్ అమ్మార్, సుమాల్య మృతిచెందినట్లు గుర్తించారు.

ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, రక్షణ మంత్రి, లఖ్‌నవూ ఎంపీ రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్, కాంగ్రెస్ నేతలు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ సంతాప సందేశాలు పంపారు.

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