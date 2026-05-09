నూతన చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఎన్ ఎస్ రాజా సుబ్రమణిని నియామకం- నేవీ చీఫ్గా వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్ నియమించిన ప్రభుత్వం
Published : May 9, 2026 at 8:46 AM IST
India New CDS : భారత సాయుధ బలగాల నూతన త్రివిద దళాధిపతిగా రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణి నియమితులయ్యారు. ఈ బాధ్యతలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ మిలిటరీ వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శిగా కూడా ఆయన వ్యవహరిస్తారని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం సీడీఎస్గా కొనసాగుతున్న జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ ఈ నెల 30న పదవీ విరమణ చేయనున్న నేపథ్యంలో రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ ఈ ప్రకటన చేసింది. మరోవైపు చీఫ్ ఆఫ్ నావల్ స్టాఫ్గా వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్ నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ పదవిలో ఉన్న అడ్మిరల్ దినేష్ కుమార్ త్రిపాఠి ఈ నెల 31న రిటైర్ కానున్నారు. అదే రోజున వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్మామినాథన్ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. 2028 డిసెంబర్ 31, వరకూ ఆ పదవిలో కొనసాగుతారు.
Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) posts: " government of india appoints lt gen ns raja subramani pvsm, avsm, sm, vsm (retd.) as the next chief of defence staff, who will also serve as secretary, department of military affairs. he will assume office after… pic.twitter.com/cbJfhAZYEt— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2026
Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) posts: " government appoints vice admiral krishna swaminathan, pvsm, avsm, vsm as the next chief of the naval staff. currently serving as foc-in-c, @IN_WNC, the Admiral brings nearly four decades of distinguished service,… pic.twitter.com/aJEnKmBFST— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2026
లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణికి రక్షణ రంగంలో విశేషమైన అనుభవం ఉంది. 2025 సెప్టెంబర్ 1 నుంచి జాతీయ భద్రతా మండలి సెక్రటేరియట్లో సైనిక సలహాదారుగా ఆయన సేవలు అందిస్తున్నారు. అంతకుముందు ఆర్మీ వైస్ చీఫ్గా సేవలందించారు. సెంట్రల్ కమాండ్ జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్-ఇన్-చీఫ్గా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఆయన పశ్చిమ, ఉత్తర సరిహద్దుల్లోని భౌగోళిక పరిస్థితులపై, ఆపరేషనల్ డైనమిక్స్పై లోతైన అవగాహన కలిగి ఉన్నారని రక్షణ శాఖ ప్రశంసించింది. మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్గా, నార్తర్న్ కమాండ్ హెడ్క్వార్టర్స్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా ఇలా పలు అత్యున్నత పదవులు ఆయన అధిరోహించారు. దేశ భద్రతకు ఆయన చేసిన విశిష్ట సేవలకు గుర్తింపుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పరమ విశిష్ట సేవా మెడల్ , అతి విశిష్ట సేవా మెడల్ వంటి గౌరవ పురస్కారాలతో సత్కరించింది.