ఆర్మీ చీఫ్గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ నియామకం- జూన్ 30న బాధ్యతలు స్వీకరణ
త్వరలో పదవీ విరమణ చేయనున్న జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది- ఆయన స్థానంలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ బాధ్యతలు స్వీకరణ
Published : June 13, 2026 at 5:16 PM IST
General Dhiraj Seth Army Chief : భారత తదుపరి ఆర్మీ చీఫ్గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ నియామకమయ్యారు. ఈ మేరకు కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఆర్మీ చీఫ్గా ఉన్న జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది పదవీ విరమణ కానున్న నేపథ్యంలో ధీరజ్ సేథ్ ఆ బాధ్యతలను చేపట్టనున్నారు. ఈనెల 30న లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ ఆర్మీ చీఫ్గా బాధ్యతలు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ప్రస్తుతం వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ స్టాఫ్గా ఉన్న ఆయనకు సైనిక వ్యూహాల్లో అపారమైన అనుభవం ఉంది. ధీరజ్ సేథ్కు సైనిక విభాగంలో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. జాతీయ రక్షణ అకాడమీ పూర్వ విద్యార్థి అయిన ధీరజ్ 1986లో ఆర్మర్డ్ కార్ప్స్లో అధికారిగా భారత సైన్యంలో చేరారు.
The Government has appointed Lieutenant General Dhiraj Seth, PVSM, UYSM, AVSM, presently serving as the Vice Chief of the Army Staff, as the next Chief of the Army Staff in the substantive rank of General with effect from the afternoon of 30 June 2026.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) June 13, 2026
An alumnus of the National… pic.twitter.com/RExcCKjWJh