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ఆర్మీ చీఫ్‌గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ నియామకం- జూన్ 30న బాధ్యతలు స్వీకరణ

త్వరలో పదవీ విరమణ చేయనున్న జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది- ఆయన స్థానంలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్‌ బాధ్యతలు స్వీకరణ

Lieutenant General Dhiraj Seth
Lieutenant General Dhiraj Seth (PIB)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 5:16 PM IST

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General Dhiraj Seth Army Chief : భారత తదుపరి ఆర్మీ చీఫ్​గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్‌ నియామకమయ్యారు. ఈ మేరకు కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఆర్మీ చీఫ్‌గా ఉన్న జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది పదవీ విరమణ కానున్న నేపథ్యంలో ధీరజ్ సేథ్ ఆ బాధ్యతలను చేపట్టనున్నారు. ఈనెల 30న లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ ఆర్మీ చీఫ్​గా బాధ్యతలు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ప్రస్తుతం వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ స్టాఫ్​గా ఉన్న ఆయనకు సైనిక వ్యూహాల్లో అపారమైన అనుభవం ఉంది. ధీరజ్ సేథ్​కు సైనిక విభాగంలో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. జాతీయ రక్షణ అకాడమీ పూర్వ విద్యార్థి అయిన ధీరజ్​ 1986లో ఆర్మర్డ్ కార్ప్స్‌లో అధికారిగా భారత సైన్యంలో చేరారు.

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GENERAL DHIRAJ SETH ARMY CHIEF

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