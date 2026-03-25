PNG ఉంటే LPG సిలిండర్ సరఫరా నిలిపివేత - కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
పీఎన్జీ సౌకర్యం ఉంటే వెంటనే కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం- మూడు నెలల తర్వాత ఎల్పీజీ సరఫరాను ఆపేస్తామని చెప్పిన సర్కార్
An elderly couple carries a gas cylinder to their home after collecting it from a depot, in New Delhi, Thursday, March 19, 2026 ((AP))
Published : March 25, 2026 at 2:38 PM IST
Centre Decision On LPG Supply: పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ కొరత ఏర్పడిన నేపథ్యంలో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పైప్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్( పీఎన్జీ) కనెక్షన్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆ సేవలను వినియోగించుకోని వినియోగదారులుపై తాజాగా చర్యలు చేపట్టింది. వారికి ఎల్పీజీ సరఫరా నిలిపివేయనున్నట్లు తెలిపింది. తమ ప్రాంతంలో పీఎన్జీ సౌకర్యం ఉంటే వెంటనే కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది. లేకుంటే మూడు నెలల తర్వాత ఎల్పీజీ సరఫరాను ఆపేస్తామని పేర్కొంది.