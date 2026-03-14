ఎల్‌పీజీ కొరత ఎఫెక్ట్: ప్రజల చూపు ఇండక్షన్ స్టవ్ వైపు- ఎక్కడ కొనాలి? ఎలాంటిది కొనాలి? వినియోగం ఎలా?

వంటగ్యాస్ కొరత ఏర్పడుతుందనే ఆందోళనలో నగరాల ప్రజానీకం- ఏకైక ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌-ఈ-కామర్స్ వేదికలకు ఆర్డర్ల వెల్లువ- చాలా రిటైల్ స్టోర్లలో అయిపోతున్న స్టాక్స్- ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌ కొనుగోలు, నిర్వహణ, వినియోగంపై టిప్స్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 14, 2026 at 8:48 PM IST

Where To Buy Induction Cooktops : పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం భారతదేశంలోని సామాన్యుడి వంటగదిలో సెగలు పుట్టిస్తోంది. ఇప్పటికే ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర సగటున రూ.60 దాకా పెరిగింది. వంటగ్యాస్ కొరత ఏర్పడుతుందనే ఆందోళనలో జనం ఉన్నారు. వంటగ్యాస్ రాకుంటే, గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు కట్టెల పొయ్యిపై వంటలు వండుకుంటారు. కానీ నగరాలు, పట్టణాల్లోని ప్రజలకు ఆ ఛాన్స్ ఉండదు. అందుకే ఇప్పుడు వాళ్లందరి చూపు ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ వైపు ఉంది.

నగరాలకు చెందిన చాలామంది ప్రజానీకం ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌లను కొనేస్తున్నారు. వీటికోసం ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు ఆర్డర్లు పెడుతున్నారు. దీంతో దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌‌లలోని ఎంతోమంది రిటైలర్ల దగ్గర ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌ల స్టాక్ అయిపోయిందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌ ఎలా పనిచేస్తుంది ? దాన్ని కొనేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలేంటి ? ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌ నిర్వహణకు పాటించాల్సిన టిప్స్ ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్ ప్రస్థానం ఇలా మొదలైంది!
ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్ అనేది విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రం (electromagnetic field) ద్వారా నేరుగా పాత్రను వేడి చేసే ఆధునిక వంట పరికరం. ఇది గ్యాస్ స్టవ్ కంటే వేగంగా, సురక్షితంగా, 3 రెట్లు ఎక్కువ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీనిపై వంట చేయడానికి ఇనుము, స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ వంటి అయస్కాంతం అంటుకునే పాత్రలు అవసరం. అల్యూమినియం లేదా రాగి పాత్రలు నేరుగా దీనిపై పనిచేయవు. ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ల క్లీనింగ్ చాలా ఈజీ. వీటి వినియోగం తొలుత 1970వ దశకంలో అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లో మొదలైంది. మన ఆసియా ఖండంలోనే తొలుత జపాన్‌లో వీటి వినియోగం జరిగింది. తొలినాళ్లలో పానసోనిక్, మిత్సుబిషి లాంటి జపనీస్ కంపెనీలు ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ల‌ను ఆసియా దేశాల మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చాయి.

ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్ ఇలా పనిచేస్తుంది
• రాగి కాయిల్ : ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్ లోపల ఒక రాగి కాయిల్ ఉంటుంది. మనం స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు, ఈ కాయిల్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది.
• అయస్కాంత క్షేత్రం : రాగి కాయిల్ ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ వల్ల కాయిల్ చుట్టూ కంటికి కనిపించని ఒక అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది.
• పాత్ర వేడెక్కడం: మనం ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌పై ఐరన్ లేదా స్టీల్ పాత్రను పెట్టినప్పుడు, ఆ అయస్కాంత క్షేత్రం పాత్రలోని అణువులను వేగంగా కదిలిస్తుంది. ఈ ఘర్షణ వల్ల పాత్ర మాత్రమే వేడెక్కుతుంది. స్టవ్ ఉపరితలం వేడెక్కదు.
• వేగవంతమైన వంట: ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌పై వేడి నేరుగా పాత్రకు మాత్రమే అందుతుంది. పరిసరాల్లోని గాలిలోకి వేడి రిలీజ్ కాదు. అందుకే గ్యాస్ స్టవ్ కంటే ఇందులో వేగంగా వంట పని పూర్తవుతుంది.
• ఇంధన ఆదా : ఇన్‌ఫ్రారెడ్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్‌పై ఆధారపడే ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్‌లు, ఓపెన్ జ్వాలను ఉపయోగించే గ్యాస్ స్టవ్‌లలో కొంత ఇంధన వృధా జరుగుతుంది. కానీ ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌లలో అలా జరగదు.

కొన్ని సవాళ్లు
ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌లలో కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఉక్కు, ఇనుము లేదా ఇండక్షన్‌కు అనుగుణమైన పాత్రలతోనే వాటిపై వంటలు చేయొచ్చు. అల్యూమినియం లేదా రాగి పాత్రలతో వాటిపై వంటలు చేయలేం. పూర్తిగా విద్యుత్తుపై ఆధారపడి ఉండటం అనేది ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌లకు మైనస్ పాయింట్. ఒకవేళ విద్యుత్ కోతలు జరిగితే, ఆ టైంలో వంట వండుకునే అవకాశం ఉండదు. అకస్మాత్తుగా వంట పని ఆగిపోతుంది.

ఎక్కడ కొనాలి?
ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ స్టవ్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో కొనడం ఈజీ. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా దాని కోసం ఆర్డర్ పెట్టొచ్చు. ప్రఖ్యాత బ్రాండ్‌లకు చెందిన ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌లలో ఏదైనా ఒకదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇండక్షన్ స్టవ్‌లకు సరిపోలే వంట సామగ్రి సహా అనేక ఉపకరణాలను ఈకామర్స్ వేదికల్లో విక్రయిస్తున్నారు. కానీ కొనుగోలు చేసే ముందు ఆయా ఉత్పత్తుల వివరాలను సరిపోల్చండి.
కస్టమర్లు రాసిన రివ్యూలను చదవండి. మీ వంట అవసరాలు, బడ్జెట్‌కు తగిన ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ స్టవ్‌‌ను ఎంపిక చేసుకోండి.

ఈ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ అతి ముఖ్యం
• పవర్ రేటింగ్ వాటేజ్: 2000W+ → పవర్ రేటింగ్ వాటేజ్ కలిగిన ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌ వేగవంతమైన వంటకు అనువైనది. 1300–1800W → పవర్ రేటింగ్ వాటేజ్ కలిగిన ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌‌ల రేట్లు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ రేంజులో ఉంటాయి.
• భద్రతా లక్షణాలు: ఆటో ఆఫ్, ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్, చైల్డ్ లాక్, యాంటీ-మాగ్నెటిక్ వాల్స్ అనేవి యాక్సిడెంటల్ హీట్‌ను నిరోధిస్తాయి.
• ప్రీసెట్ వంట మోడ్‌లు: రోటీ, కర్రీ, దోస వంటి భారతీయ వంటకాల తయారీ కోసం ప్రత్యేక మెనూ ఆప్షన్లు ఉంటాయి. వీటితో తక్కువ టైంలోనే వంట పనిని పూర్తి చేయొచ్చు.
• వారంటీ - సర్వీస్: వీలైనంత ఎక్కువ వారంటీ ఉంటే, ఉత్పత్తి మరింత నమ్మదగినది అని అర్థం. ఆ కంపెనీ నుంచి మెరుగైన సర్వీస్ సపోర్ట్ కూాడా లభిస్తుంది. సర్వీస్ సెంటర్లు సమీపంలోనే ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోండి. జీఎస్‌టీ ఇన్‌వాయిస్‌తో పాటు వారంటీ కార్డ్‌ను తప్పకుండా తీసుకోండి.
• నియంత్రణలు - డిస్‌ప్లే : ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌‌పై ఉండే టచ్ ప్యానెల్‌లు మన్నికైనవో కాదో తనిఖీ చేయండి. బటన్ నియంత్రణలు
దృఢంగా, నమ్మదగినవిగా ఉండాలి.
• పాత్రల ఎంపిక : స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ పాత్రలు బలంగా ఉంటాయి. ఇక కాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు వేడిని బాగా నిలుపుకుంటాయి. ఇవి వేపుడులు చేయడానికి, నెమ్మదిగా వంట చేయడానికి బాగా పనికొస్తాయి. ఇక మాగ్నెటిక్ అల్యూమినియం పాత్రలను ఇండక్షన్ ఉపయోగం కోసమే ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు. ఇలాంటి పాత్రలను ఎంచుకుంటే బెటర్.

ఇండక్షన్ స్టవ్ వినియోగం ఇలా
• ఇండక్షన్ ఫ్రెండ్లీ వంట పాత్రను ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌ మధ్యలో ఉంచండి.
• స్టవ్‌ను ఆన్ చేయండి.
• మోడ్ లేదా ఉష్ణోగ్రతను సెట్ చేయండి.
• మీ ఆహారాన్ని తగినంత ఉడికించండి.
• ఆ వెంటనే ఆపివేయండి, శుభ్రం చేయండి.
• వంటకాలను బాగా వేడి చేయడానికి ఫ్లాట్-బాటమ్ వంట సామాగ్రిని ఉపయోగించండి.
• ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌‌ పైనుంచి పాత్రలను లాగొద్దు. దీనివల్ల కుక్ టాప్‌పై గీతలు పడతాయి.
• కుక్ టాప్‌ను మెత్తటి గుడ్డతో క్రమం తప్పకుండా తుడవండి.
• ఖాళీ వంట సామాగ్రిని ఈ స్టవ్‌పై ఎప్పుడూ వేడి చేయొద్దు.
• విద్యుత్ సమస్యలను నివారించడానికి కుక్ టాప్ ఉపరితలాన్ని పొడిగా ఉంచండి.

