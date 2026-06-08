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సంక్షోభం వల్లే ఎల్‌పీజీ ధరల పెంపు అనివార్యమైంది: కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి

ఇటీవలే పెరిగిన గృహ వినియోగ వంట గ్యాస్ (ఎల్‌పీజీ) ధర- ఈ పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా బాధపడుతోందన్న కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి- ఇంధన రవాణా సజావుగా సాగకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులని వ్యాఖ్యలు

Pralhad Joshi On LPG Price Hike
Union Minister Pralhad Joshi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 10:01 AM IST

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Pralhad Joshi On LPG Price Hike : ప్రపంచ సంక్షోభం కారణంగా ఎల్‌పీజీ ధరల పెంపు అనివార్యంగా మారిందని కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి తెలిపారు. గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల పెంపు పట్ల కేంద్రం కూడా బాధపడుతోందని, అలాగే విచారం వ్యక్తం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇంధన రవాణా సజావుగా సాగకపోవడం, చాలా పరిమిత వనరుల నుంచే ఎల్‌పీజీ లభించడం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. కర్ణాటకలోని ధార్వాడ్‌లో విలేకరులతో జరిగిన సంభాషణలో ప్రహ్లాద్ జోషి ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

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