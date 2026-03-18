దేశంలోనే తొలి LPG ఏటీఎం- 24x7 అందుబాటులో- నిమిషాల్లోనే సిలిండర్!

భారత్ గ్యాస్ వినూత్న ఆలోచన- దేశంలోనే తొలి ఎల్​పీజీ ఏటీఎం- నిమిషాల్లోనే సిలిండర్ పొందవచ్చు!

Published : March 18, 2026 at 9:35 PM IST

LPG Gas ATM : భారత్​లో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ఎల్​పీజీ గ్యాస్ గురించే చర్చ నడుస్తుంది. ఇరాన్​పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశంలో ఎల్​పీజీ కొరత భయాలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో గతకొద్ది రోజులుగా భారీ ఎత్తున ఎల్​పీజీ బుకింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. సిలిండర్ కోసం సంబంధిత ఎజెన్సీ వద్ద జనాలు బారులు తీరుతున్నారు. కానీ, ఓ చోట సిలిండర్ ఏటీఎమ్ (LPG ATM) ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ​ఈ ఏటీఎంను ఉపయోగించి వినియోగదారులు సిలిండర్​ను పొందుతున్నారు. ఏటీఎంలో సిలిండర్ రావడం ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? అవును ఇది నిజమే! మరి ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఎలా పని చేస్తుందో తెలుసుకుందాం!

సాధారణంగా ఏటీఎం అనగానే అందరికీ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే మిషన్ మాత్రమే గుర్తొస్తుంది. ఈమధ్య కాలంలో అక్కడక్కడా బంగారం అందించే ఏటీఎంలు కూడా పుట్టుకొస్తున్నాయి. అయితే వీటికి భిన్నంగా హరియాణాలోని గురుగ్రామ్​లో ఎల్​పీజీ సిలిండర్ ఏర్పాటు చేశారు. భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) గురుగ్రామ్​ సోహ్నాలోని సెంట్రల్ పార్క్ ఫ్లవర్ వ్యాలీ సొసైటీలో గతేడాది పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ మిషన్​ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది ఏఐ ఆధారిత మిషన్. వినియోగదారులకు సౌకర్యవంతమైన, నిరంతరాయంగా 24 గంటల గ్యాస్ సరఫరాను అందించడమే లక్ష్యంగా భారత్ గ్యాస్ ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

సంప్రదాయ సిలిండర్లకు భిన్నంగా!
సాధారణంగా గృహ అవసరాలకు ఉపయోగించే సిలిండర్ లోహంతో తయారై ఉంటుంది. ఇందులో 14.2 కిలోల గ్యాస్ ఉంటుంది. మొత్తం సిలిండర్ బరువు 31 కిలోల దాకా ఉంటుంది. వీటితో పోలిస్తే ఈ ఏటీఎంలో లభ్యమయ్యే సిలిండర్లు చిన్నవిగా, తేలికగా ఉంటాయి. ఇవి ఫైబర్​తో తయారు చేసిన సిలిండర్లు. దీంతో ఇవి ఎన్నేళ్లైనా తుప్పు పట్టవు. అలాగే గ్యాస్​తో కలిపి వీటి బరువు 15 కిలోలు మాత్రమే ఉంటుంది. పూర్తిగా గృహ అవసరాలకు వినియోగించుకునేలా ఉంటుంది. అయితే స్థానికంగా భారత్‌గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్న వినియోగదారులకు మాత్రమే ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకనే అవకాశం ఉన్నట్లు భోండ్సీ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ మేనేజర్ బీరేంద్ర సింగ్ 'ఈటీవీ భారత్​'తో చెప్పారు.

ఏటీఎమ్ నుంచి సిలిండర్ ఎలా పొందాలంటే?

  • వినియోగదారులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్ నెంబర్‌తో ఎల్​పీజీ గ్యాస్‌ ఏటీఎం మిషన్‌లో లాగిన్ అవ్వాలి
  • తమ రిజిస్టర్ ఫోన్‌ నెంబర్‌కు వచ్చిన OTPని ఎంటర్ చేయాలి
  • అనంతరం డిస్​ప్లేపైన క్యూఆర్‌ (QR) కోడ్‌ వస్తుంది. అది స్కాన్ చేసి డబ్బులు చెల్లించాలి. లేదంటే డెబిట్ కార్డుతోనూ పెమెంట్ చేయవచ్చు
  • పేమెంట్ పూర్తైన తర్వాత ఏటీఎం డోర్‌ నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్ బయటకు వస్తుంది. మన ఖాళీ సిలిండర్‌ను మెషిన్ ఉంచి, కొత్త సిలిండర్ తీసుకోవాలి

స్థానికుల హర్షం
భారత్ గ్యాస్ చేసిన ఈ వినూత్న ఆలోచనను స్థానికులు స్వాగతిస్తున్నారు. వాళ్లు ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతూ, ఇది తమకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు. తమ సిలిండర్లను రీఫిల్ చేయించుకోవడానికి డెలివరీ వాహనం కోసం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం గానీ, పని కట్టుకుని ఏజెన్సీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం గానీ లేదని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల ఎల్​పీజీ లభ్యతకు సంబంధించిన సమస్యలు కొంతమేర తగ్గుతాయని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

త్వరలోనే దేశమంతా!
ఈ ఎల్‌పీజీ ఏటీఎం 24గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా నిమిషాల్లోనే మెషిన్ నుంచి సిలిండర్ల పొందవచ్చు. ఇందులో ఒకేసారి 10 సిలిండర్లను నిల్వ చేసే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఏటీఎంలో నుంచి నిల్వ తగ్గినప్పుడల్లా సంబంధింత ఏజెన్సీకి ఆటోమెటిక్​గా మెసెజ్ వెళ్తుంది. దీంతో సిబ్బంది మళ్లీ సిలిండర్లను మెషిన్​లో నింపుతారు. వినియోగదారులకు సౌకర్యవంతమైన, వేగవంతమైన, సురక్షితమైన సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ఏటీఎం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు బీపీసీఎల్ వెల్లడించింది. అక్కడ ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ అయితే ఈ గ్యాస్ ఏటీఎంలను దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని భారత్ గ్యాస్ తెలిపింది.

