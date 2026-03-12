ETV Bharat / bharat

'భారత్ ఎవరి దగ్గర చమురు కొనాలో అమెరికా ఎలా నిర్ణయిస్తుంది?'- మోదీ సర్కార్​పై రాహుల్ ఫైర్​

అమెరికాకు మోదీ ఎందుకు లొంగిపోయారో- ఎప్​స్టీన్ ఫైల్స్​ రూపంలో నాకు సమాధానం దొరికింది- లోక్​సభలో రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (Sansad TV)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 5:07 PM IST

Rahul Gandhi About LPG Crisis : వంట గ్యాస్‌ కొరతపై లోక్‌సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్‌గాంధీ కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించారు. లోక్‌సభలో ఎల్​పీజీ అంశాన్ని ప్రస్తావించిన రాహుల్‌, హర్మూజ్‌ జల సంధి నుంచి పెద్దఎత్తున దిగుమతులు జరగాల్సి ఉందన్నారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తపరిస్థితుల నేపథ్యంలో హోర్మూజ్‌ జలసంధి నుంచి దిగుమతులు ఆగిపోయాయని తెలిపారు. భారత్ ఎవరి నుంచి చమురు కొనాలో అమెరికా ఎలా నిర్ణయిస్తుందని ప్రశ్నించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుపై అమెరికా జోక్యం ఎందుకని నిలదీశారు. ఈ అంశంపై ఆలోచించగా ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌ రూపంలో తనకు సమాధానం దొరికిందని పేర్కొన్నారు. ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్ ప్రభావం ఎల్‌పీజీ దిగుమతులపై పడినట్లు ఉందని రాహుల్‌గాంధీ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

