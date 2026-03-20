ఆందోళనతో ఎల్పీజీ బుకింగ్స్ చేసుకోవడం తగ్గిపోయింది- దేశవ్యాప్తంగా సరిపడా స్టాక్ : కేంద్రం
దేశవ్యాప్తంగా ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ సిలిండర్ల సప్లైలో ఎలాంటి కొరత లేదని చెప్పిన కేంద్రం
Sujata Sharma, Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas ((Photo/@pibindia))
Published : March 20, 2026 at 4:22 PM IST
LPG Crisis In India : ప్రజలు ఆందోళనతో ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ సిలిండర్లను బుక్ చేసుకోవడం తగ్గిపోయిందని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ వెల్లడించింది. గురువారం రోజు కేవలం 55 లక్షల ఎల్పీజీ సిలిండర్లనే బుక్ చేసుకున్నారని తెలిపింది. శుక్రవారం కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో ఈవివరాలను పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ జాయింట్ సెక్రెటరీ సుజాత శర్మ చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ సిలిండర్ల సప్లైలో ఎలాంటి కొరతా లేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. భారతదేశ అవసరాలకు సరిపడా ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ నిల్వలు ఉన్నాయని, ఏ ఒక్క వంటగ్యాస్ సప్లై ఏజెన్సీలోనూ స్టాక్ అయిపోవడం అనేది జరగలేదన్నారు.