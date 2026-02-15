1,00,001 శివలింగాలు ఏర్పాటు చేసిన రైతు- దేవుడి తోటకు రూ.22 లక్షల ఖర్చు!
లక్షకుపైగా శివలింగాలకు ప్రతిష్ఠించిన కర్ణాటకకు చెందిన రైతు- అందుకోసం రూ. 22 లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన అన్నదాత- ఎందుకో తెలుసా?
Published : February 15, 2026 at 3:05 PM IST
One Lakh Shivlings Installation : చాలా మంది తమ సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకోవడానికి లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేయడం మనం చూస్తుంటాం. అయితే కర్ణాటకకు చెందిన ఓ రైతు తన కలలో శివలింగం కనిపించడంతో అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఏకంగా రూ.22 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తన పొలంలో ఏకంగా 1,00,001 శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించాడు. వాటికి ప్రతిరోజూ అభిషేకం చేసి పూజిస్తున్నాడు. ఆధ్యాత్మిక కలను సాకారం చేసుకోవడం కోసం లక్షలాది రూపాయల డబ్బును, భూమిని వెచ్చించాడు.
కలలో శివలింగాలు కనిపించేవి!
దావణగెరె జిల్లాలోని షైగలే గ్రామానికి చెందిన సన్నమల్లప్ప రైతు. ఆయనకు రాత్రి నిద్రపోయిన తర్వాత కలలో శివలింగాలు కనిపించేవి. దీంతో ఓ శివాలయాన్ని నిర్మించాడు. ఆ తర్వాత తాను నిర్మించిన గుడిలో అనేక శివలింగాలు ఉన్నట్లు మళ్లీ సన్నమల్లప్పకు కల వచ్చింది. ఈ క్రమంలో సన్నమల్లప్ప స్వామిజీని కలిశాడు. ఆ గుడి సముదాయంలో శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించమని స్వామిజీ రైతుకు సలహా ఇచ్చాడు.
ఆ తర్వాత సన్నమల్లప్ప ఆలయ సముదాయంలో 20 లింగ పీఠాలను ప్రతిష్ఠించాడు. ఈ 20 పీఠాల్లో ఒక్కొ దాంట్లో రాతితో తీర్చిదిద్దిన 5,000 శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించాడు. ఇలా ఓవరాల్గా 1,00,001 శివలింగాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ ప్రదేశం ఇప్పుడు చాలా మంది భక్తులను ఆకర్షించే ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశంగా మారింది. శివయ్యను, శివలింగాలను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు తరలివస్తున్నారు. కాగా, ఈ శివలింగాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు, నంద్యాల మధ్యలో ఉన్న బరవ అలదఘట్టలో చెక్కారు.
మహేశ్వర తోటగా పేరు
సన్నమల్లప్ప ఆలయం నిర్మించిన ఈ ప్రదేశాన్ని గతంలో మహేశ్వర తోట అని పిలిచేవారు. అలాగే, అక్కడ మహేశ్వర ఉత్సవం జరిగేది. చుట్టుపక్కల పొలాలు, భూవినియోగం పెరగడం వల్ల ఈ జాతర కాలక్రమంలో ఆగిపోయింది. అయితే ఈ ప్రాంతాన్ని ఇప్పటికే మహేశ్వర తోటగానే పిలుస్తున్నారు. ఈ ప్రదేశం సన్నమల్లప్పకు చెందిన తోటలో ఉంది.
సరైన రవాణా సౌకర్యం లేదు : సన్నమల్లప్ప
శివరాత్రికి తాను నిర్మించిన గుడి, ప్రతిష్ఠించిన శివలింగాలను దర్శించుకువడానికి భక్తులు వస్తారని సన్నమల్లప్ప చెప్పారు. రోడ్డు, రవాణా సౌకర్యం లేకపోయినా భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుంటారని వెల్లడించారు. సమీప గ్రామాల ప్రజలు ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తారని పేర్కొన్నారు. శివరాత్రి సమయంలో ఆలయంలో ధ్యానం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
"మేము ప్రతిరోజూ రెండు గంటలపాటు పూజ చేస్తాం. శివయ్యకు, శివలింగాలకు పూజ చేయకుండా ఎప్పుడూ లేము. పరమశివుడికి పూజ చేస్తే మాకు చాలా మంచిది. అలాగే భక్తులకు చాలా మంచిది. అది మాకు చాలా బాగా అనిపించింది. శివలింగాలు నా కలలో కనిపించేవి. స్వామీజీలు, గురువులను అడిగిన తర్వాత మేము లక్షకుపైగా లింగాలను ప్రతిష్ఠించాం. అలాగే ఈ ఆలయంలో ఒక స్వామీజీ నివసించేవారు. ఆయన హరిద్వార్కు వెళ్లి, మళ్లీ తిరిగి రాలేదు." అని సన్నమల్లప్ప తెలిపాడు.
తండ్రి చేసిన పనికి కొడుకు హర్షం
అలాగే తన తండ్రి సన్నమల్లప్ప 1,00,001 శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించడంపై ఆయన కుమారుడు గౌడ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. మిగతా అందరూ తమ పిల్లలకు ఇళ్లు నిర్మిస్తుండగా తమ మాత్రం ఒక గుడి కట్టించి శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించారని అన్నాడు. శివలింగాలు ప్రతిష్ఠించడం అనేది తన తండ్రి కోరికని చెప్పాడు. తన తండ్రి కలలో శివలింగాలు కనిపించేవని, దాంతో అతడు సరిగ్గా రాత్రి వేళల్లో నిద్రపోయేవాడు కాదని వెల్లడించాడు.
"నా తండ్రికి కలలో శివలింగాలు కనిపిస్తున్నాయని స్వామిజీలను కలిశాం. వారు ఆ ప్రదేశంలో మొదట దేవుని ఆలయం ఉండేదని చెప్పారు. మేము వెంటనే శివాలయం నిర్మించాం. ఆ తర్వాత లక్ష శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించాం. మహాశివరాత్రి నాడు ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజ జరుగుతుంది. అప్పుడు చుట్టుపక్కల గ్రామాల భక్తులు తరలివస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చి మొక్కుకుంటే పిల్లలు పుడతారని భక్తులు నమ్ముతారు. అలాగే ఇక్కడి బావిలోని నీరు తాగితే చర్మ వ్యాధులు నయమవుతాయని విశ్వసిస్తారు." అని సన్నమల్లప్ప కొడుకు గౌడ తెలిపాడు.