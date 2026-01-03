శ్రీరాముడు, సీత, హనుమంతుని చిత్రాలతో- 20 దేశాలు విడుదల చేసిన పోస్టల్ స్టాంపులు ఇవే!
మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్లో ఘనంగా జరిగిన వరల్డ్ రామాయణ కాన్పరెన్స్- హాజరైన పలు దేశాల అతిథులు- రాముడు, రామాయణంపై 20 దేశాలు విడుదల చేసిన తపాలా స్టాంపులను ప్రదర్శించిన నిర్వాహకులు
January 3, 2026
Lord Ram Stamps Across The Globe : మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్లో ప్రపంచ రామాయణ సమావేశం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ సమావేశంలో రాముడు, రామాయణంలోని ఇతివృత్తాలతో ప్రపంచంలోని 20 దేశాలు విడుదల చేసిన తపాలా స్టాంపులను ప్రదర్శించారు. ఇవి చూపరులను ఆకట్టుకున్నాయి. ప్రపంచ రామాయణ సమావేశంలో విడుదల చేసిన స్టాంపులలో రాముడు, సీతాదేవికి సంబంధించినవి మాత్రమే కాకుండా రావణుడు, మేఘనాథుడివి కూడా ఉన్నాయి.
భారతీయ ఇతిహాసం రామాయణం ఇతివృత్తంపై 20కి పైగా దేశాలు విడుదల చేసిన తపాలా స్టాంపుల సేకరణను జబల్పుర్లో జరిగిన వరల్డ్ రామాయణ కాన్ఫరెన్స్లో ప్రదర్శించామని ఫిలటెలిస్టులు (ఫిలాటెలిస్టులు అంటే పోస్టల్ స్టాంపులు, ఇతర చరిత్ర ఉన్న పోస్టల్ వస్తువులను సేకరించి అధ్యయనం చేసే వ్యక్తులు) తెలిపారు. కాగా, జబల్పుర్కు చెందిన సతీశ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ తన ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత జీవితాన్ని ఒకే ఆశయం కోసం కేటాయించారు. అదే రాముడు, రామాయణం సంబంధిత పోస్టల్ స్టాంపులను సేకరించడం. చాలా మంది ఫిలటెలిస్టులు రకరకాల పోస్టల్ స్టాంపులను సేకరిస్తారు. కానీ శ్రీవాస్తవ దృష్టి మొత్తం రామాయణ వారసత్వాన్ని కాపాడడంపైనే ఉంది. అందుకే రామాయణానికి సంబంధించిన పోస్టల్ స్టాంపులను సేకరించి పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
దేశవిదేశాల్లోని పోస్టల్ స్టాంపుల సేకరణ
సతీశ్ కుమార్ శోధనలో భారత్తో పాటు, నేపాల్, భూటాన్, శ్రీలంక, థాయ్లాండ్, ఇండోనేసియా, మారిషస్ వంటి దేశాలు రామాయణంతో బలమైన సాంస్కృతిక సంబంధాలను కొనసాగించే దేశాలని తేలింది. సతీశ్ తన రీసెర్చ్ ప్రారంభించినప్పుడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 దేశాలలో రాముడి ఫొటోతో కూడిన పోస్టల్ స్టాంపులు విడుదలయ్యాయని ఆయనకు తెలియదు. మొదట్లో ఆయన భారత్లో విడుదలైన రాముడు, రామాయణానికి సంబంధించిన పోస్టల్ స్టాంపులను మాత్రమే సేకరించారు. ఆ తర్వాత కాలంలో ప్రపంచ దేశాల విడుదల చేసిన రాముడు, రామాయణ సంబంధిత పోస్టల్ స్టాంపులను సేకరించారు.
"నేపాల్ శ్రవణ కుమారుడి పోస్టల్ స్టాంపును విడుదల చేసింది. సెయింట్ విన్సెంట్, గ్రెనడైన్స్ రాముడు, విష్ణుమూర్తి అనేక అవతారాలపై స్టాంపులను రిలీజ్ చేసింది. రావణుడి ఫొటోతో కూడిన స్టాంపును కూడా అక్కడ విడుదల చేశారు. ఆంటిగ్వా, బార్బుడా రామాయణంలోని అనేక పాత్రలతో కూడిన పోస్టల్ స్టాంపులను రిలీజ్ చేశాయి. ఇండోనేసియా సీత, హనుమంతుడి చిత్రంతో ఒక పోస్టల్ స్టాంపు, బాలి ఆంజనేయుడి సంజీవని పర్వతాన్ని ఎత్తుతున్నట్లు చూపించే స్టాంపు, ఉగాండా, కంబోడియా హనుమంతుడి చిత్రంతో ఒక పోస్టల్ స్టాంపును రిలీజ్ చేశాయి" అని సతీశ్ కుమార్ తెలిపారు.
'ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని'
అలాగే ప్రపంచ దేశాల విడుదల చేసిన రాముడు, రామాయణ సంబంధిత పోస్టల్ స్టాంపులను సేకరించడం ఒక ఖరీదైన హాబీ అని సతీశ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. "ఎందుకంటే ఇతర దేశాల నుంచి పోస్టల్ స్టాంపులను ఆర్డర్ చేసినప్పుడు వారు ఒక్క స్టాంపును పంపరు. దీంతో మొత్తం సిరీస్ను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి చాలా డబ్బు ఖర్చవుతుంది. కానీ నాకు రాముడు, రామాయణ సంబంధింత పోస్టల్ స్టాంపులను సేకరించడం అంటే ఇష్టం. అందుకే ఖర్చుకు వెనకాడకుండా ఈ పని చేస్తున్నాను" అని సతీశ్ వెల్లడించారు.
మరోవైపు, సతీశ్ కుమార్ వద్ద ఒక ప్రత్యేకమైన పోస్టల్ స్టాంపు కూడా ఉందని ఫిలటెలిస్టు శ్యామ్ నారాయణ్ తివారీ పేర్కొన్నారు. వాస్తవానికి ఆ పోస్టల్ స్టాంప్ను మొదట భారతే విడుదల చేసి ఉండాల్సింది. కానీ దాన్ని దక్షిణాసియా దేశమైన లావోస్ రిలీజ్ చేసిందన్నారు. ఆ స్టాంపుపై ఉన్న చిత్రం అయోధ్యలోని రామ్ లల్లా విగ్రహమని చెప్పారు. ఈ పోస్టల్ స్టాంపును ప్రపంచ రామాయణ సమావేశంలో ప్రదర్శించారని వెల్లడించారు.
రామ్ లల్లా పోస్టల్ స్టాంపును రిలీజ్ చేసిన లావోస్
2024 జులైలో లావోస్ రాజధాని వియంటియాన్లో రామ్ లల్లా ఫొటోతో కూడిన మొదటి పోస్టల్ స్టాంపును విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టల్ స్టాంపును భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఆవిష్కరించారు. ఈ క్రమంలో రామ్ లల్లాపై పోస్టల్ స్టాంపును విడుదల చేసిన తొలి దేశంగా లావోస్ నిలిచింది.
