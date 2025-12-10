ETV Bharat / bharat

'ఓట్ చోరీ అంశంపై నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్​లపై చర్చ జరపండి'- అమిత్ షాకు రాహుల్ సవాల్

లోక్‌ సభలో ఎన్నికల సంస్కరణలపై వాడీ వేడీ చర్చ- రాహుల్ వర్సెస్ అమిత్ షా

Amit Shah Rahul Gandhi
Amit Shah Rahul Gandhi (Source : Sansad TV/ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 10, 2025

Rahul Gandhi On Amit Shah : తాను ఓటు చోరీ అంశంపై ఇచ్చిన మూడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్​లపై అమిత్ షా చర్చించాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సవాల్ విసిరారు. ఈ రోజు (బుధవారం) లోక్​సభలో అమిత్ షా ఇచ్చింది పూర్తిగా రక్షణాత్మక, భయానక ప్రతిస్పందన అని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు లోక్​సభలో ఎన్నికల సంస్కరణలపై జరిగిన చర్చ సందర్భంగా అమిత్ షా చేసిన ప్రసంగంపై రాహుల్ విమర్శలు గుప్పించారు.

"అమిత్ షా నా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఇది పూర్తిగా రక్షణాత్మక ప్రతిస్పందన. పారదర్శక ఓటర్ల జాబితా ఇవ్వాలని నేను కోరాను. ఈవీఎంల ఆర్కిటెక్చర్​ను అందరికీ అందించాలని నేను చెప్పాను. హరియాణా, బిహార్​లో బీజేపీ నాయకులు ఓటు వేస్తున్నారని వెల్లడించాను. దాని గురించి సమాధానం లేదు. షా ప్రసంగంలో సీజేఐ ప్రస్తావన లేదు. మేము ప్రస్తావించిన ఏ అంశానికి షా సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఆయన ఎన్నికల కమిషనర్‌కు పూర్తి రక్షణను కల్పించారు. అయినా మాకేం భయం లేదు" అని పార్లమెంట్ బయట రాహుల్ విలేకరులతో వ్యాఖ్యానించారు.

అమిత్ షాపై రాహుల్ ఫైర్
లోక్​సభలో అమిత్ షా చేసిన ప్రసంగంపై విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు కేంద్రం, ఈసీ, అమిత్ షా లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పించారు. "నిన్న ఎన్నికల కమిషనర్లకు పూర్తి రక్షణ ఎందుకు ఇచ్చారని నేను కేంద్రాన్ని నిలదీశాను. అమిత్ షా హరియాణా గురించి మాట్లాడారు. ఒక ఉదాహరణను ఉదహరించారు. ఇంకా చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అక్కడ 19 లక్షల మంది నకిలీ ఓటర్లు ఉన్నారు. వాస్తవానికి, నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్​పై చర్చ జరపనివ్వండి. అమిత్ షా జీ, నా మూడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లపై చర్చ జరపమని నేను మిమ్మల్ని సవాలు చేస్తున్నాను" అని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.

ధీటుగా బదులిచ్చిన షా
అయితే లోక్​సభలో ఎన్నికల సంస్కరణలపై చర్చ సందర్భంగా రాహుల్ ఓట్ చోరీ ఆరోపణలపై అమిత్ ధీటుగా బదులిచ్చారు. రాహుల్ గాంధీ మూడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌ లతో సహా వారి అన్ని ఆరోపణలకు తన వద్ద సమాధానాలు ఉన్నాయని షా పేర్కొన్నారు. " ఎస్ఐఆర్ అంటే ఏమిటి? ఓటర్ల జాబితాను ప్రక్షాళన చేసే విధానం. ప్రజా ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వారిపై మాత్రమే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉంటుంది. 2014 తర్వాత బీజేపీ చాలా అరుదుగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. మీరు గెలిచినప్పుడు ఈసీ గొప్పది. మీరు ఓడిపోయినప్పుడు ఈసీ పనికిరానిది. ప్రజాస్వామ్యంలో ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పనికిరావు" అని అమిత్ షా కౌంటరిచ్చారు. అయితే షా ప్రసంగానికి రాహుల్ అడ్డుతగలడంతో సభలో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.

ఎస్ఐఆర్ అనేది బ్యాక్ డోర్ NRC: అసదుద్దీన్
మరోవైపు, ఏఐఎంఐఎం ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ఎస్ఐఆర్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎస్ఐఆర్ అనేది బ్యాక్‌ డోర్ ఎన్ఆర్​సీ అని అన్నారు. మతం ఆధారంగా ప్రజలను ఎంపిక చేసి ఓటు హక్కును తొలగించడానికే ఎస్ఐఆర్ అని మండిపడ్డారు. ఎన్నికల సంస్కరణలపై చర్చ సందర్భంగా ఒవైసీ కేంద్రం, ఈసీపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఓటు హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా చేయాలని కూడా పిలుపునిచ్చారు.

"ఎస్ఐఆర్ పార్లమెంటరీ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తుందని నేను మొదట్లోనే చెప్పాను. ఇది సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు విరుద్ధం. మతం ఆధారంగా ఎంపిక చేసి ఓటు హక్కును తొలగించడం అనేది అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడమే. భారత ఎన్నికల కమిషన్ (ఈసీఐ) సుప్రీంకోర్టు, పార్లమెంటు కంటే ఉత్తమమైనది కాకూడదు. ఎస్ఐఆర్ విషయంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేస్తున్నది తప్పు. పార్లమెంట్ ఆమోదించిన చట్టం పవిత్రతను ఈసీ దెబ్బతిస్తోంది'

'పౌరసత్వ సవరణ చట్టం పిటిషన్‌ ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించినప్పుడు, ప్రభుత్వం విదేశీయులకు మినహాయింపు ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. ఎందుకంటే ఈ 3.66 లక్షల మందిలో ముస్లిమేతరులు కూడా ఉండవచ్చని ప్రభుత్వం గ్రహించింది. అందుకే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను బ్యాక్‌ డోర్ ఎస్ఆర్ సీ అని నేను చెబుతున్నాను" అని ఓవైసీ వ్యాఖ్యానించారు.

