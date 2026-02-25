ఇజ్రాయెల్ పర్యటనకు బయలుదేరిన మోదీ- ప్రధాని పిరికితనం ప్రదర్శిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ఎద్దేవా

ETV Bharat / bharat

PM Modi Israel Visit : భారత్, ఇజ్రాయెల్‌లు బలమైన, బహుముఖ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటున్నాయని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో చర్చల కోసం తాను ఎదురు చూస్తున్నానని తెలిపారు. బుధవారం నుంచి రెండు రోజులపాటు భారత ప్రధాని మోదీ ఇజ్రాయెల్‌లో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనకు ముందు మోదీ ఆయన ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

నెతన్యాహు ఆహ్వానం మేరకు ఇజ్రాయెల్ పర్యటన : మోదీ
తన పర్యటన భారత్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉన్న శాశ్వత బంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కోసం కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశిస్తుందని పేర్కొన్నారు. స్థిరమైన, సంపన్నమైన భవిష్యత్తు కోసం ఇరు దేశాల ఉమ్మడి దృక్పథాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తుందని తాను విశ్వసిస్తున్నానని అన్నారు. తన ప్రియమైన స్నేహితుడు నెతన్యాహు ఆహ్వానం మేరకు ఇజ్రాయెల్‌లో పర్యటిస్తున్నానని తెలిపారు.

"సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఆవిష్కరణ, వ్యవసాయం, నీటి నిర్వహణ, రక్షణ, భద్రత, వాణిజ్యం, పెట్టుబడి సహా వివిధ రంగాలలో ఇరు దేశాల మధ్య సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహుతో చర్చలు జరిపేందుకు ఎదురు చూస్తున్నాను. ప్రాంతీయ, ప్రపంచ అంశాలపై కూడా ఇద్దరు నాయకులం అభిప్రాయాలను పంచుకుంటాం. ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్‌ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన తొలి భారత ప్రధానిగా నిలవనున్నాను. దీన్ని గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ఇది ఇజ్రాయెల్, భారత్ మధ్య ఉన్న బలమైన పార్లమెంటరీ, ప్రజాస్వామ్య సంబంధాలను సూచిస్తుంది. ఇరుదేశాల మధ్య స్నేహాన్ని చాలా కాలంగా పెంచుతున్న ప్రవాస భారతీయులతో సంభాషించడానికి ఎదురు చూస్తున్నాను. " అని మోదీ పేర్కొన్నారు.

మోదీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
మరోవైపు, మోదీ ఇజ్రాయెల్ పర్యటన వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనపై తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. ప్రపంచం మొత్తం మోదీ ప్రియమైన స్నేహితుడు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహును విమర్శిస్తోందని ఆరోపించింది. కానీ ప్రధాని మోదీ మాత్రం నైతిక పిరికితనం ప్రదర్శిస్తున్నారని మండిపడింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ సెక్రటరీ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు.

"1960 మే 20న అప్పటి భారత ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ గాజాలో పర్యటించారు. అక్కడ యూఎన్ అత్యవసర దళంలోని భారత బృందాన్ని కలిశారు. 1981 నవంబర్ 29న భారత్ పాలస్తీనాకు సంఘీభావంగా ఒక స్మారక తపాలా బిళ్లను విడుదల చేసింది. 1988 నవంబర్ 18న పాలస్తీనాను దేశంగా భారత్ అధికారికంగా గుర్తించింది. అది వేరే యుగం. ఇప్పుడు భారత ప్రధాని మోదీ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహును నిస్సందేహంగా ఆలింగనం చేసుకుంటున్నారు. నెతన్యాహు గాజాను శిథిలాలుగా, ధూళిగా మార్చారు. ఆక్రమిత వెస్ట్ బ్యాంక్‌లో అక్రమ స్థావరాల విస్తరణకు కుట్ర పన్నుతున్నారు. యావత్ ప్రపంచం తన ప్రియమైన స్నేహితుడు నెతన్యాహును విమర్శిస్తుండగా మోదీ మాత్రం తన నైతిక పిరికితనాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు." అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.


