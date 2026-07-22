16 ఏళ్ల తర్వాత భారత్కు తిరిగి రానున్న లలిత్ మోదీ- ఫెమా కేసులో భారీ ఊరట
16 ఏళ్లుగా విదేశాల్లో ఉంటున్న లలిత్- ఈ ఏడాది చివర్లో రానున్నట్లు వెల్లడించిన ఐపీఎల్ వ్యవస్థాపకుడు- 2009 నాటి ఐపీఎల్ ఫెమా కేసులో లలిత్ మోదీకి ఊరటనిచ్చిన అప్పిలేట్ ట్రైబ్యూనల్
Published : July 22, 2026 at 6:48 PM IST
Lalit Modi Return To India : ఐపీఎల్ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 16 ఏళ్లుగా విదేశాల్లో ఉంటున్న ఆయన, త్వరలో మళ్లీ భారత్లో అడుగుపెట్టబోతున్నారు. 2010లో భారత్ను విడిచిపెళ్లిన లలిత్ మోదీ, ఈ ఏడాది చివరిలో లేదా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో స్వదేశానికి వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 2009లో సౌతాఫ్రికాలో జరిగిన ఐపీఎల్ ఎడిషన్కు సంబంధించి ఫెమా కేసులో లలిత్పై ఈడీ మోపిన ఆరోపణలను, విధించిన జరిమానాలను అప్పిలేట్ ట్రైబ్యూనల్ రద్దు చేస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ఈ కేసులో లలిత్ పాత్రకు సరిపడా ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేయడంతో, ఆయనకు సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం తర్వాత భారీ ఊరట లభించింది.
మరోవైపు, తీర్పుపై స్పందించిన లలిత్, సత్యమే గెలిచిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఐపీఎల్ లీగ్ సంక్షేమం మాత్రమే తనకు ముఖ్యమని, ఇన్నాళ్లకు ఆ సత్యం బయటపడిందని అన్నారు. గత పదహారేళ్లుగా పోరాడుతూ వచ్చానని, మీడియాకు, అందరికీ తాను చెబుతూ వచ్చిన విషయాలే చివరికి నిజమని తేలాయన్నారు. ట్రిబ్యునల్ తన పక్షాన తీర్పు ఇవ్వడం ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చిందన్నారు. అక్టోబర్లో తన కుమార్తెకు సంతానం కలిగిన తర్వాత భారత్ వస్తానన్నారు. మరోవైపు, ఐపీఎల్ విజయవంతం కావడం గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ఆ టోర్నీ అంటే తనకెంతో ఇష్టమని, ఇప్పుడు ఆ అధ్యాయం ముగిసిందని తెలిపారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐపీఎల్ లీగ్ను సృష్టించి తర్వాత అవినీతి, ఆర్థిక అక్రమాల ఆరోపణలతో బీసీసీఐ నుంచి జీవితకాల నిషేధాన్ని లలిత్ ఎదుర్కొన్నారు.