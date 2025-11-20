ETV Bharat / bharat

అత్యధిక కాలం పనిచేసిన టాప్​ 10 సీఎంలు వీరే- పదోసారి ప్రమాణం చేసిన నీతీశ్​ స్థానం ఎంతంటే?

ఒకే రాష్ట్రానికి ఎక్కువసార్లు, ఎక్కువ కాలం సీఎంగా పనిచేసిన తొలి 10 మంది నేతలు

Longest Serving CM of India List
Longest Serving CM of India List (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 10:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Longest Serving CM of India List : బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్‌డీయే కూటమి ఘన విజయం సాధించడంతో జనతాదళ్‌ (యునైటెడ్‌) నేత, ప్రస్తుత సీఎం నీతీశ్‌ కుమార్‌ మరోసారి ఆ పదవిని అలంకరించారు. ఫలితంగా ఆయన పదోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. దేశంలో వేరే ఏ నాయకుడు ప్రభుత్వాధినేతలుగా ఇన్నిసార్లు ప్రమాణస్వీకారం చేయలేదు. అలాగే అత్యధికకాలం బిహార్‌ను పాలించిన నేతగా సీఎం నితీశ్‌కుమార్‌, తన రికార్డును మరింత బలోపేతం చేసుకున్నారు. అయితే సుధీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్న నేతల్లో ప్రస్తుతం ఆయన స్థానం 8గా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో ఒకే రాష్ట్రానికి ఎక్కువసార్లు, ఎక్కువ కాలం సీఎంగా పనిచేసిన తొలి 10 మంది నేతలు ఎవరు? ఎన్నేళ్లు పరిపాలించారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  1. పవన్‌ కుమార్‌ చామ్లింగ్‌, సిక్కిం
    సిక్కిం రాష్ట్రానికి పవన్‌ కుమార్‌ చామ్లింగ్‌ ఏకంగా 25 ఏళ్లు సీఎంగా పనిచేసి అరుదైన ఘనతను సాధించారు. 1994 డిసెంబరు 12 నుంచి 2019 మే 26 వరకు ఆయన పార్టీ సిక్కిం డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ వరుసగా ఐదుసార్లు ఎన్నికల్లో గెలిచింది.
  2. నవీన్‌ పట్నాయక్‌, ఒడిశా
    ఒడిశాకు నవీన్‌ పట్నాయక్‌ ఏకంగా 24 ఏళ్ల పాటు సీఎంగా పనిచేసి రికార్డ్ సృష్టించారు. 2000 మార్చి 5 నుంచి 2024 జూన్‌ 12 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలందించి రికార్డు విషయంలో దాదాపుగా చామ్లింగ్‌ను చేరుకున్నారు. 2024లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన పార్టీ బిజూ జనతా దళ్‌ ఓడిపోవటంతో నవీన్ పట్నాయక్​ పాలన ముగిసింది.
  3. జ్యోతి బసు, బంగాల్‌
    బంగాల్‌కు జ్యోతి బసు సుమారు 23 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. 1977 జూన్‌ 21 నుంచి 2000 నవంబర్‌ 5 వరకు పదవిలో ఉన్నారు. భారతదేశంలో రాజకీయ చతురత కలిగిన నాయకుల్లో ఒకరిగా ఆయనకు మంచి పేరుంది. సీఎంగా ఉన్నప్పుడే ఆయనకు ప్రధానమంత్రి పదవిని చేపట్టే అవకాశం వచ్చినా, కానీ, ఆయన సున్నితంగా తిరస్కరించారు.
  4. గెగాంగ్‌ అపాంగ్‌, అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌
    అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌ రాజకీయాల్లో గెగాంగ్‌ అపాంగ్‌ చెరగని ముద్ర వేశారు. ఆయన రెండు వేర్వేరు సార్లు కలిపి దాదాపు 22 ఏళ్లు సీఎంగా కొనసాగారు. 1980 జనవరి 18 నుంచి 1999 జనవరి 19 వరకు మొదటి దఫా పాలన సాగగా, ఆ తర్వాత 2003 ఆగస్టు 3 నుంచి 2007 ఏప్రిల్‌ 9 వరకు రెండోసారి పదవిలో ఉన్నారు.
  5. లాల్‌ థన్హావ్లా, మిజోరం
    మూడు వేర్వేరు పర్యాయాల్లో లాల్‌ థన్హావ్లా మిజోరం రాష్ట్రానికి 22 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయన పాలనలో రాష్ట్ర రోడ్‌ నెట్‌వర్క్‌లు, విద్యా సంస్థలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాల అభివృద్ధి బాగా జరిగిందనే పేరుంది.
  6. వీరభద్ర సింగ్‌, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌
    కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు వీరభద్ర సింగ్‌ హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా సుదీర్ఘకాలం సేవలు అందించారు. నాలుగు వేర్వేరు దఫాల్లో 21 ఏళ్లు ఆ పదవిలో కొనసాగారు.
  7. మాణిక్‌ సర్కార్‌, త్రిపుర
    త్రిపుర రూపురేఖల్ని మార్చినట్లుగా చెప్పే మాణిక్‌ సర్కార్ నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించారు. 1998 మార్చి 11 నుంచి 2018 మార్చి 9 వరకు పదవిలో కొనసాగారు. మొత్తంగా 19 ఏళ్లు ఆ బాధ్యతల్లో ఉన్నారు.
  8. నీతీశ్‌ కుమార్‌, బిహార్‌
    బిహార్‌లో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన సీఎం నీతీశ్‌ కుమార్‌, ఇప్పటి వరకు దాదాపు 19 ఏళ్లు పదవిలో ఉన్నారు. 2000 సంవత్సరంలో ఏడు రోజులు మాత్రమే సీఎంగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు ఎన్‌డీయే కూటమి మళ్లీ ఆయనకే పగ్గాలు అప్పగించడంతో పదోసారి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
  9. కరుణానిధి, తమిళనాడు
    తమిళనాడులో కరుణానిధి పలు దఫాల్లో 18 ఏళ్లు సీఎంగా సేవలు అందించారు. ద్రవిడ ఉద్యమ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన ఆయన దక్షిణాది రాజకీయాలపై చెరగని ముద్ర వేశారు.
  10. ప్రకాశ్‌ సింగ్‌ బాదల్‌, పంజాబ్‌
    పంజాబ్‌కు ప్రకాశ్‌ సింగ్‌ బాదల్‌ సుదీర్ఘకాలం సీఎంగా పనిచేశారు. నాలుగు వేర్వేరు పర్యాయాల్లో దాదాపు 18 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించారు.

TAGGED:

LONGEST SERVING CM OF INDIA LIST
LONGEST SERVING CM IN BIHAR
LIST OF LONGEST SERVING CM IN INDIA
WHO IS LONGEST SERVING CM IN INDIA
LONGEST SERVING CM IN INDIA LIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.