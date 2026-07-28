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యూపీఏ హయాంలో ఎన్నో పేపర్ లీకేజీలు జరిగాయ్​- అప్పుడేం చేశారు?: లోక్​సభలో జితేంద్ర సింగ్

లోక్​సభలో నీట్​ పేపర్ లీక్ అంశంపై చర్చ- అన్ని పక్షాలు అంగీకరించాయన్న స్పీకర్​

Lok Sabha Speaker Om Birla
Lok Sabha Speaker Om Birla (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 3:30 PM IST

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Anti Paper Leak Amendment Bill : నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని మంగళవారం లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓం బిర్లా పేర్కొన్నారు. ఈ అంశానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై చర్చకు విపక్షాలు కూడా అంగీకరించాయని అన్నారు. లోక్​సభలో చాలా ముఖ్యమైన బిల్లులపై చర్చ జరగాల్సి ఉందని, కనుక సభ సజావుగా సాగేందుకు సభ్యులు అందరూ సహకరించాలని కోరారు. చర్చకు అవసరమైతే అదనంగా సమయం కేటాయిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

ఎన్ని గంటలైనా చర్చిద్దాం!
మరోవైపు నీట్ పేపర్ లీక్​ అంశంపై ఎన్ని గంటలైనా చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అన్నారు. 6, 8 గంటలు కాదు 10 గంటలైనా చర్చకు సిద్ధమేనని, కానీ సభ సజావుగా సాగడం విపక్షాలకు ఇష్టం ఉండదని పేర్కొన్నారు.

"నేను కాంగ్రెస్​, సమాజ్​వాదీ పార్టీ, డీఎంకే, ఎన్​సీపీ సహా వివిధ పార్టీల నేతలతో మాట్లాడాను. షెడ్యూల్ చేసిన 6 గంటల చర్చను మరో 2 గంటలు పొడిగించి 8 గంటలు చేయడానికి అందరూ అంగీకరించారు. మరింత సమయం కావాలంటే చర్చను ఇంకా పొడిగించడానికి ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. విపక్షాలు కోరుకుంటే 10 గంటలపాటు చర్చించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం."
- కిరణ్ రిజిజు, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి

అక్రమార్కులకు కఠిన శిక్షలు
ఇకపై పేపర్ లీకేజీలకు పాల్పడిన వారికి కఠినంగా శిక్షించేందుకు "పబ్లిక్‌ ఎగ్జామినేషన్స్‌ (ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ అన్‌ఫెయిర్‌ మీన్స్‌) సవరణ బిల్లు-2026" బిల్లు తీసుకొచ్చామని కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్​ పేర్కొన్నారు. దోషులకు జైలు శిక్షను 10 ఏళ్లకు పెంచామని, లీకేజీ గ్యాంగ్​లకు జరిమానాను రూ.1 కోటి నుంచి రూ.10 కోట్లకు పెంచామని చెప్పారు. ఈ కేసుల విచారణకు ప్రత్యేక ఫాస్ట్​ ట్రాక్​ కోర్టులు ఏర్పాటు చేశామని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రతిపాదిత బిల్లు చట్టమైతే సత్వర న్యాయం జరుగుతుందని అన్నారు. పరీక్ష పేపర్ లీకేజీలు అరికట్టేందుకు నందన్ నిలేకని ఆధ్వర్యంలో టాస్క్​ఫోర్స్​ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. ఇంతకు ముందు యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎన్నో ఎంట్రన్స్​ పరీక్షలు, ఉద్యోగ పరీక్షల పేపర్లు లీక్ అయ్యాయని జితేంద్ర సింగ్ గుర్తుచేశారు. 2009, 2011లో ఎన్నో పేపర్ లీక్స్, 2010లో యూపీలో బీఈడీ పేపర్​ లీక్​, 2012లో ఎయిమ్స్ ఎంట్రన్స్​ పేపర్​ లీక్, తమిళనాడులో పీఎస్సీ పేపర్ లీక్​ జరిగాయి. క్రమంగా ఇవి వ్యవస్థీకృత నేరాలుగా మారాయి. వీటిని అరికట్టేందుకు 1992, 2010లో కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయని, కానీ అవి ఎందుకు ఫలించలేదో ఆనాటి పాలకులే చెప్పాలని జితేంద్ర సింగ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన యాంటీ పేపర్ లీక్​ బిల్లు అనేది విద్యార్థులు, యువత పట్ల మోదీ సర్కార్​కు ఉన్న చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనమని కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఇది భారత పార్లమెంట్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోతుందని అన్నారు.

ఉమ్మడి పరీక్ష విధానాన్ని (కామన్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్​) ఏర్పాటు చేయడానికి గతంలో జరిగిన ప్రయత్నాలను కూడా కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ప్రస్తావించారు. 2017లో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్​టీఏ)ని ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. "చరిత్రను పరిశీలిస్తే 1992లో మొదటిసారి ఉమ్మడి పరీక్ష కోసం సిఫార్సు చేయడం జరిగింది. 2010లో యూపీఏ పాలనలో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు అయ్యింది. కానీ ఆ పని మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది. అలా నిలిచిపోయిన పనిని పూర్తి చేసినందుకు మీరు ప్రధాని మోదీని, ఈ ప్రభుత్వాన్ని అభినందించాలి" అని జితేంద్ర సింగ్​ పేర్కొన్నారు.

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