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లోక్‌సభ స్పీకర్‌ కీలక నిర్ణయం- టీఎంసీ రెబల్స్​కు ప్రత్యేక సీట్లు- శిందే వర్గంలో UBT ఎంపీల విలీనానికి ఆమోదం

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా

Rebel TMC- UBT Sena MPS Merge
Rebel TMC- UBT Sena MPS Merge (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 7:47 PM IST

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Rebel TMC- UBT Sena MPS Merge : లోక్​సభలో శనివారం కీలక రాజకీయ పరిణామాలు జరిగాయి. ఆరుగురు శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీలు, శివసేన (శిందే)లో విలీనానికి లోక్​సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆమోదం తెలిపారు. అలాగే తిరుగుబాటు చేసిన 20 మంది తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ఎంపీలు వేరుగా కూర్చునేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. టీఎంసీ చీలిక వర్గానికి ప్రత్యేకంగా సీట్లు కేటాయించారు. ఈ అంశాలపై నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత దీనిని ప్రకటించారు.

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REBEL TMC UBT SENA MPS MERGE
REBEL TMC UBT SENA MPS MERGE

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