లోక్సభ స్పీకర్ కీలక నిర్ణయం- టీఎంసీ రెబల్స్కు ప్రత్యేక సీట్లు- శిందే వర్గంలో UBT ఎంపీల విలీనానికి ఆమోదం
కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా
Rebel TMC- UBT Sena MPS Merge (ANI)
Published : July 18, 2026 at 7:47 PM IST
Rebel TMC- UBT Sena MPS Merge : లోక్సభలో శనివారం కీలక రాజకీయ పరిణామాలు జరిగాయి. ఆరుగురు శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీలు, శివసేన (శిందే)లో విలీనానికి లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆమోదం తెలిపారు. అలాగే తిరుగుబాటు చేసిన 20 మంది తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ఎంపీలు వేరుగా కూర్చునేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. టీఎంసీ చీలిక వర్గానికి ప్రత్యేకంగా సీట్లు కేటాయించారు. ఈ అంశాలపై నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత దీనిని ప్రకటించారు.