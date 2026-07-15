ETV Bharat / bharat

పార్లమెంట్‌లో స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, స్మార్ట్‌గ్లాసులకు నో- MPలకు లోక్‌సభ సచివాలయం సూచనలు

వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో లోక్‌సభ సచివాలయం బులెటిన్‌ విడుదల- భద్రత, వ్యక్తిగత గోప్యత దృష్ట్యా స్మార్ట్‌ పరికరాలు ధరించవద్దని సూచన- పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో ధర్నాలు, ప్లకార్డులు, ఏఐ పోస్టర్ల ప్రదర్శనకూ నిషేధం

Loksabha Secretariat Suggestion
REPRESENTATIVE IMAGE (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 8:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Loksabha Secretariat Suggestions To MPs : జులై 20 నుంచి ఆగస్టు 13 వరకు జరగనున్న పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో లోక్‌సభ సచివాలయం సభ్యులకు పలు కీలక సూచనలు చేసింది. సమావేశాల సమయంలో భద్రతతో పాటు సభ్యుల వ్యక్తిగత గోప్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, స్మార్ట్‌గ్లాసులు, పెన్‌ కెమెరాలు వంటి ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాలను ఉపయోగించవద్దని కోరింది. దేశంలో ప్రస్తుతం సులభంగా అందుబాటులో ఉన్న ఈ స్మార్ట్‌ పరికరాలను రహస్యంగా చిత్రాలు, వీడియోలు తీయడానికి లేదా ఇతరుల గోప్యతకు భంగం కలిగించే విధంగా ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని లోక్‌సభ సచివాలయం పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎంపీలు అలాంటి పరికరాలకు దూరంగా ఉండాలని బులెటిన్‌లో విజ్ఞప్తి చేసింది. అలాగే పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో ధర్నాలు, నిరసనలు, ప్లకార్డుల ప్రదర్శన, ఆయుధాల ప్రదర్శన, మతపరమైన కార్యక్రమాల నిర్వహణ వంటి చర్యలు చేపట్టవద్దని స్పష్టం చేసింది.

ఏఐ సాయంతో రూపొందించిన చిత్రాలు, పోస్టర్లు, అవమానకర నినాదాలతో కూడిన ప్లకార్డులు, బ్యానర్లను కూడా ప్రదర్శించరాదని పేర్కొంది. సమావేశాల సమయంలో ఇతర సభ్యులు తమ ఛాంబర్లకు సులభంగా వెళ్లేలా పార్లమెంట్‌ ప్రవేశద్వారాల వద్ద ఎలాంటి ఆందోళనలు, ప్రదర్శనలు నిర్వహించవద్దని ఎంపీలకు సూచించింది. గత బడ్జెట్‌ సమావేశాల సమయంలో సస్పెన్షన్‌కు గురైన కొందరు ఎంపీలు పార్లమెంట్‌ గేటు వద్ద నిరసనలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో ఆ మార్గదర్శకాలను మరోసారి గుర్తు చేసింది. పార్లమెంట్‌ కార్యకలాపాలు ప్రశాంతంగా, అంతరాయం లేకుండా సాగేందుకు సభ్యులంతా నిబంధనలు పాటించాలని లోక్‌సభ సచివాలయం కోరింది.

TAGGED:

LOKSABHA MPS SMART PHONES USAGE
MPS SMART PHONES USAGE PARLIAMENT
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
PARLIAMENT SECURITY AND PRIVACY
LOKSABHA SECRETARIAT SUGGESTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.