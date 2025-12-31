ETV Bharat / bharat

ప్రజాధనం వృథా- 2025లో లోక్‌సభ, రాజ్యసభ ప్రొడక్టివిటీ 30 శాతం కన్నా తక్కువే!

2025 సంవత్సరంలో భారత పార్లమెంట్ పనితీరు నాసిరకం- పీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటివ్ అనే థింక్ టాంక్ ఆసక్తికరమైన గణాంకాలు వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 31, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Parliament Legislative Business 2025 : 2025లో భారత పార్లమెంట్ పనితీరుపై చట్టసభల పరిశోధనా సంస్థ 'పీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటివ్ రీసెర్చ్' విడుదల చేసిన గణాంకాలు ఆందోళనను కలిగిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది లోక్‌సభ, రాజ్యసభల ఉత్పాదకత భారీగా తగ్గింది. మొత్తం పనివేళల్లో 30 శాతం కంటే తక్కువ సమయాన్ని మాత్రమే బిల్లులపై చర్చలకు, ఆమోదానికి వెచ్చించినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పార్లమెంట్ ప్రాథమిక విధి చట్టాలను రూపొందించడం అయినప్పటికీ, ఈ ఏడాది మెజారిటీ సమయం బిల్లులపై చర్చలకు కాకుండా ఇతర అంశాలతోనే సరిపోయిందని పేర్కొంది. సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే ప్రశ్నోత్తరాల కాలం కూడా నిర్ణయించిన సమయం మేరకు పూర్తిగా నిర్వహించలేదని పీఆర్ఎస్ స్పష్టం చేసింది. లోక్‌సభలో ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, రాజ్యసభలో మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 1 గంట వరకు ప్రశ్నోత్తర కాలం జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఆ సమయం పూర్తిగాస్థాయిలో ఉపగించలేదని పీఆర్ఎస్ నివేదిక చెబుతోంది.

కీలక బిల్లుల సంస్కరణలు
ఈ ఏడాది పార్లమెంట్ తక్కువ సమయం పనిచేసినప్పటికీ మొత్తం 31 బిల్లులను ఆమోదించింది. వాటిలో కొన్ని కీలక బిల్లులు, చట్టాలకు సవరణలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా వక్ఫ్ ఆస్తుల నియంత్రణ నిబంధనలను సవరించే బిల్లు, ఆదాయపు పన్ను చట్టాలను సులభతరం చేసే బిల్లు, అణుశక్తి, భీమా రంగాల్లో ప్రైవేటు పెట్టుబడులకు మార్గం సుగమం చేస్తూ చట్టాలను సవరించారు. అలాగే, ఆన్‌లైన్ మనీ గేమ్స్, వాటికి సంబంధించిన సేవలను ప్రభుత్వం నిషేధించింది. ఈ ఏడాది కేంద్రం తీసుకొచ్చిన అత్యంత కీలకమైన సంస్కరణ మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం (MGNREGA)- 2005ను VB-G RAM-Gగా పేరు మార్పు అంశం. ఈ పథకం కింద ఉపాధి హామీని 125 రోజులకు పెంచారు. ఈ పేరు మార్పు అంశం జాతీయ రాజకీయాలను కుదిపేసింది. దీనిపై చట్టసభలు స్తంభించిపోయాయి. అయితే ఈ పథకం కింద కేటాయించే నిధులు కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య 60:40 నిష్పత్తిలో ఉండేలా సవరణలు చేశారు. ఈ నిధుల్లో రాష్ట్రం 40శాతం నిధులను కేటాయిస్తే, కేంద్రం 60శాతం ఇస్తుంది.

తగ్గుతున్న పార్లమెంటరీ కమిటీల పరిశీలన
బిల్లులను ఆమోదించే ముందు వాటిని లోతుగా పరిశీలించే 'పార్లమెంటరీ కమిటీల' వ్యవస్థ ఈ ఏడాది బలహీనపడినట్లు పీఆర్‌సీ నివేదిక చెబుతోంది. ప్రస్తుతం 18వ లోక్‌సభ నడుస్తోంది. 2024 ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడి ఈ సభలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 42 బిల్లులు ప్రవేశపెట్టగా, వాటిలో కేవలం 11 బిల్లులను (26 శాతం) మాత్రమే పార్లమెంటరీ కమిటీలకు లోతైన పరిశీలన కోసం పంపించారు. ఈ జాబితాలో జమిలీ ఎన్నికలకు సంబంధించి రెండు బిల్లులు, నిర్బంధంలో ఉన్న మంత్రుల తొలగింపుకు సంబంధించిన మూడు బిల్లులు ఉన్నాయి. అలాగే, ఒకే ఒక బిల్లు మాత్రమే డిపార్ట్‌మెంట్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీకి వెళ్లినట్లు పీఆర్ఎస్ చెబుతోంది. అత్యంత కీలకమైన లోతైన చర్చ జరగాల్సిన జమిలి ఎన్నికలు వంటి దేశవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపే బిల్లుపై వేగంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం 'పార్లమెంటరీ కమిటీ’ల పనితీరుపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది.

