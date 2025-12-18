Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

విపక్షాల నిరసనల మధ్య 'G RAM G' బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం

విపక్షాల నిరసనల మధ్యే వీబీ జీ రామ్‌ జీ బిల్లుకు ఆమోదం

Lok Sabha
Lok Sabha (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 1:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lok Sabha passes G RAM G Bill: 'మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం' స్థానంలో కేంద్రం కొత్తగా తీసుకొస్తున్న 'వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌ గార్ ఆజీవికా హామీ మిషన్‌ గ్రామీణ్‌' (VB G Ram G) బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. విపక్షాల నిరసనల మధ్యే వీబీ జీ రామ్‌ జీ బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది. ఆమోద సమయంలో వెల్‌లోకి వచ్చిన విపక్ష సభ్యులు బిల్లు ప్రతులు చించి విసిరేశారు. బిల్లు ఆమోదం తర్వాత సభ రేపటికి వాయిదా పడింది.

TAGGED:

LOK SABHA
LOK SABHA PASSES G RAM G BILL
LOK SABHA PASSES G RAM G BILL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.