విపక్షాల నిరసనల మధ్య 'G RAM G' బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం
Lok Sabha (ANI)
Published : December 18, 2025 at 1:27 PM IST
Lok Sabha passes G RAM G Bill: 'మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం' స్థానంలో కేంద్రం కొత్తగా తీసుకొస్తున్న 'వికసిత్ భారత్ రోజ్ గార్ ఆజీవికా హామీ మిషన్ గ్రామీణ్' (VB G Ram G) బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. విపక్షాల నిరసనల మధ్యే వీబీ జీ రామ్ జీ బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది. ఆమోద సమయంలో వెల్లోకి వచ్చిన విపక్ష సభ్యులు బిల్లు ప్రతులు చించి విసిరేశారు. బిల్లు ఆమోదం తర్వాత సభ రేపటికి వాయిదా పడింది.
‘The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G Bill, 2025’ passed in Lok Sabha.— ANI (@ANI) December 18, 2025
House adjourned till 1100 hours of 19th December