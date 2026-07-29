యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం
మూజువాణి ఓటుతో యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుకు ఆమోదం
Anti Paper Leak Bill 2026 (ANI)
Published : July 29, 2026 at 3:36 PM IST
Anti Paper Leak Bill 2026 : యాంటీ పేపర్ లీక్ చట్ట సవరణ బిల్లును లోక్సభ ఆమోదించింది. అధికార- విపక్షాల ఆరోపణలు- ప్రత్యారోపణల మధ్య మూజువాణి ఓటుతో బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది. అనంతరం లోక్సభ గురువారానికి వాయిదాపడింది. అంతకుముందు మాట్లాడిన పీఎంవో సహాయ మంత్రి జితేంద్రసింగ్ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ వ్యాఖ్యలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నాయని అన్నారు. రాహుల్ వ్యాఖ్యలు చూస్తే సభా సంప్రదాయాలపై ఆయనకు అవగాహన లేదని రుజువవుతోందన్నారు.