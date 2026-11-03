చర్చకు రమ్మని మోదీకి సవాల్ విసిరి 24 గంటలు గడిచిపోయాయి: రాహుల్
Rahul Gandhi On Debate Modi : ప్రతిపక్షాలు దేశద్రోహులంటూ బీజేపీ చేసిన ఆరోపణలపై చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని రాహుల్గాంధీ తెలిపారు. నిజమైన దేశద్రోహులు ఎవరో చర్చించుకుందామని మోదీకి సవాల్ విసిరారు.
Published : November 3, 2026 at 7:24 PM IST
Rahul Gandhi On Debate Modi : తనతో చర్చకు రావాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సవాలు విసిరి 24 గంటలు గడిచిపోయాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. సోమవారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ప్రతిపక్షం దేశద్రోహి అని మోదీ అరోపించడంపై రాహుల్ మండిపడ్డారు. 'అసలు దేశద్రోహి ఎవరు? విదేశీ శక్తులతో ఎవరికి సంబంధాలు ఉన్నాయి? ఆ సంబంధాలు ఎలాంటివి? ఆలస్యం చేయకండి, త్వరగా చర్చకు రండి, భయపడకండి' అని మోదీకి సవాల్ విసిరారు. ఏ వేదికైనా, ఏ సమయమైనా చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.
మీడియా, యువత సమక్షంలో ఒకే వేదికపై మాట్లాడుకుందామన్న రాహుల్, ఈ చర్చలో వ్యాఖ్యతగా RSS చీఫ్ మోహన్ భగవత్ను కూర్చోబెట్టినా తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ, అమెరికాతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలు, క్యాబినెట్కు సమాచారం ఇవ్వకుండా ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అదానీ కేసులను మూసివేయడం, ఎప్స్టీన్ అంశాలపై బహిరంగంగా చర్చించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. అసలు నిజాలు ఏంటో ప్రజల ముందు బయటపెడతానని రాహుల్గాంధీ వెల్లడించారు.