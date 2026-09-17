లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న మహిళ కిడ్నాప్నకు యత్నం- సినీ ఫక్కీలో ఛేజ్ చేసి కాపాడిన స్థానికులు
భర్తపై దాడి చేసి మహిళను కారులో తీసుకెళ్లేందుకు యత్నం- 20కిపైగా వాహనాలను ఢీకొట్టిన కిడ్నాపర్లు- ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు- ముగ్గురు అరెస్ట్ పరారీలో కారు డ్రైవర్
Published : September 17, 2026 at 2:12 PM IST
Locals Rescued Woman Cinematic Way : ప్రేమ వివాహం చేసుకుని భర్తతో కలిసి జీవిస్తున్న ఓ మహిళను అపహరించేందుకు ప్రయత్నించిన దుండగులను స్థానికులు అడ్డుకుని పోలీసులకు అప్పగించిన ఘటన కర్ణాటక బెంగళూరులో చోటుచేసుకుంది. మహిళను కారులో బలవంతంగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన నిందితులు, స్థానికులు వెంబడించడంతో వాహనాన్ని అస్తవ్యస్తంగా నడిపారు. ఈ క్రమంలో 20కిపైగా వాహనాలను ఢీకొట్టారు. ప్రమాదంలో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. చివరకు స్థానికులు సినీ ఫక్కీలో కారును అడ్డుకుని మహిళను కాపాడారు. ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు ముగ్గురిని అరెస్టు చేయగా, కారు డ్రైవర్ పరారీలో ఉన్నాడు.
రాజస్థాన్లోని మెల్వాస్ గ్రామానికి చెందిన గునారామ్ కుమార్తె పూజ(21), శేషారామ్ కుమారుడు ఓంప్రకాశ్ ప్రేమించుకున్నారు. కొంతకాలం తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే వారి ప్రేమ వివాహానికి ఇరు కుటుంబాల నుంచి అంగీకారం లభించలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా తొమ్మిది నెలల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు. అనంతరం బెంగళూరులోని అగ్రహార దశరహళ్లిలో నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే ఆ వివాహాన్ని పూజ అత్త తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ఆమెను అపహరించేందుకు ఐదుగురు యువకులను పంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
భర్తపై దాడి చేసి అపహరణ
పూజను అపహరించేందుకు వచ్చిన నిందితులు బుధవారం సాయంత్రం అగ్రహార దశరహళ్లికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఓంప్రకాశ్పై దాడి చేసి, పూజను బలవంతంగా కారులోకి ఎక్కించారు. అనంతరం ఆమెను అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే కారు బయలుదేరుతున్న సమయంలో పూజ గట్టిగా కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆమెను కాపాడేందుకు వెంటనే వాహనాన్ని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో నిందితులు భయపడి కారును వేగంగా నడుపుతూ అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించారు.
20కిపైగా వాహనాలను ఢీకొట్టి
స్థానికులు నిందితుల కారును వెంబడించడంతో వారు గోవిందరాజనగర్-విజయనగర్ మార్గంలో వాహనాన్ని అస్తవ్యస్తంగా నడిపారు. ఈ క్రమంలో ఓ న్యాయమూర్తి కారుతో పాటు 20కిపైగా వాహనాలను ఢీకొట్టారు. ప్రమాదాల్లో పృథ్వీరాజ్ (12), యశిక (9), అముల్ (35), మణి (64), జయలక్ష్మి (57), సంతోష్ (33) తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిలో జయలక్ష్మి తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆమె ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలోని ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
6-7 కిలోమీటర్లు వెంబడించి
కిడ్నాపర్లను దీపక్, కిరణ్ సుమారు 6-7 కిలోమీటర్ల మేర వెంబడించారు. మరోవైపు స్థానికులు కూడా వారితో కలిసి కిడ్నాపర్ల కారును వెంబడించారు. విజయనగరలోని హోసహళ్లి వద్దకు చేరుకున్న సమయంలో స్థానికులు కారును అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. నిందితులు కారుతో అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో స్థానికులు వాహనంపై రాళ్లు రువ్వారు. ఈ క్రమంలో కారు డ్రైవర్ సద్దాం అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నాడు. మిగిలిన నిందితులను స్థానికులు పట్టుకున్నారు. కారులో ఉన్న పూజను బయటకు తీసి రక్షించారు. అనంతరం నిందితులపై దాడి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు.
పరారీలో ఉన్న డ్రైవర్
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం పూజ భర్త ఓంప్రకాశ్ను అక్కడికి రప్పించి ఆమెను అతడితో పంపించారు. కిడ్నాప్, దాడి, రోడ్డు ప్రమాదానికి కారణం కావడం వంటి అభియోగాలపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసులో రాజస్థాన్కు చెందిన రాకేశ్ (21), కరణ్ (25), సాయి (18)లను అరెస్టు చేశారు. కారు డ్రైవర్ సద్దాం మాత్రం పరారీలో ఉన్నాడు. అతడి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. నిందితులంతా రాజస్థాన్కు చెందిన వారేనని గుర్తించారు.
కేకలు విని వెంబడించాం
కిడ్నాపర్లను వెంబడించిన కిరణ్, దీపక్ ఘటన గురించి వివరించారు. "అగ్రహార దశరహళ్లిలోని ఓ భవనం నుంచి వారు ఒక మహిళను కిడ్నాప్ చేశారు. ఆమె గట్టిగా అరుస్తోంది. మేం ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేందుకు దగ్గరకు వెళ్లేలోపే వారు కారులో వేగంగా వెళ్లిపోయారు. మేం నాలుగు లేదా ఐదు వాహనాల్లో వారిని వెంబడించాం. అప్పటికే వారు మరికొన్ని వాహనాలను ఢీకొట్టారు. మహిళ అరుస్తుండటంతో చివరకు కారును ఆపగలిగాం" అని తెలిపారు.
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