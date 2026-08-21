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CJP కార్యకర్తలను తరిమికొట్టిన గ్రామస్థులు- కన్వీనర్ అశుతోశ్​ టీమ్​పై ఎటాక్!

సీజేపీకి భారీ షాక్ - అ పార్టీ కన్వీనర్ అశుతోశ్​ రాంకా బృందం​పై ఎటాక్- దాడి వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని దీప్కే ఆరోపణ!

Villagers Attack CJP Team
సీజేపీ కార్యకర్తలను తరిమికొట్టిన గ్రామస్థులు (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 1:59 PM IST

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Villagers Attack CJP Team : రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్‌లో రాంపురా- కన్వర్‌పురా గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల దుస్థితిని పరిశీలించేందుకు వెళ్లిన సీజేపీ కార్యకర్తలకు, గ్రామస్థులకు మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ జరిగింది. పాఠశాల వద్దకు చేరుకున్న సీజేపీ సహ కన్వీనర్ అశుతోశ్​ రాంకా, ఇతర కార్యకర్తలను గ్రామస్థులు అడ్డుకోవడంతో వివాదం పెరిగి తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. గ్రామస్థులు సీజేపీ కార్యకర్తలపై దాడి చేశారు. వారి వాహనాల అద్దాలు ధ్వంసం చేసి అక్కడి నుంచి తరిమికొట్టారు.

తమ కార్యకర్తలపై దాడి చేయడమే కాకుండా తమను ఉగ్రవాదులు, నక్సలైట్లు అని దూషించారని సీజేపీ నాయకురాలు శివాంగి శర్మ ఆరోపించారు. పిల్లల విద్యా హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న తమను బయటి వ్యక్తులుగా చూడటం సరికాదన్నారు. పాఠశాల సమస్యలను వెలుగులోకి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకున్నారని సీజేపీ పేర్కొంది. అయితే, పాఠశాల అభివృద్ధి కోసం తాము ఎప్పటినుంచో పోరాడుతున్నామని గ్రామస్థులు స్పష్టం చేశారు. ఈ సమస్యను ఏ రాజకీయ పార్టీ తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవాలని చూసినా సహించేది లేదని తేల్చి చెప్పారు.

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