విజయ్‌తో రాహుల్ గాంధీ చేతులు కలిపితే 180-190 సీట్లు వచ్చేవి: కాంగ్రెస్ నేత

తమిళనాడు ఫలితాలపై కాంగ్రెస్ నేత కీలక వ్యాఖ్యలు- స్థానిక నేతల సూచనలను పట్టించుకోలేదని కాంగ్రెస్ అంగీకారం

TVK Leader Vijay, Congress MP Rahul Gandhi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 5, 2026 at 12:42 PM IST

Girish Chodankar On TVK Congress Alliance : తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలపై రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్​చార్జ్ గిరీశ్ చోదంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీఎంకేతో కూటమి కొనసాగించాలన్న నిర్ణయం స్థానిక స్థాయిలో ఉన్న అభిప్రాయాలకు విరుద్దంగా తీసుకున్నదేనని ఆయన అంగీకరించారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, విజయ్​తో కలిసి ప్రచారం చేస్తే ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని స్థానిక నేతలు చెప్పారని అన్నారు. అలా చేస్తే 180-190 సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉందని సూచించారని తెలిపారు.

