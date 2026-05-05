విజయ్తో రాహుల్ గాంధీ చేతులు కలిపితే 180-190 సీట్లు వచ్చేవి: కాంగ్రెస్ నేత
తమిళనాడు ఫలితాలపై కాంగ్రెస్ నేత కీలక వ్యాఖ్యలు- స్థానిక నేతల సూచనలను పట్టించుకోలేదని కాంగ్రెస్ అంగీకారం
TVK Leader Vijay, Congress MP Rahul Gandhi (ANI)
Published : May 5, 2026 at 12:42 PM IST
Girish Chodankar On TVK Congress Alliance : తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలపై రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్చార్జ్ గిరీశ్ చోదంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీఎంకేతో కూటమి కొనసాగించాలన్న నిర్ణయం స్థానిక స్థాయిలో ఉన్న అభిప్రాయాలకు విరుద్దంగా తీసుకున్నదేనని ఆయన అంగీకరించారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, విజయ్తో కలిసి ప్రచారం చేస్తే ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని స్థానిక నేతలు చెప్పారని అన్నారు. అలా చేస్తే 180-190 సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉందని సూచించారని తెలిపారు.