లుకౌట్ నోటీసు జారీ చేసినందుకే సౌరవ్ దాస్ను అడ్డుకున్నాం: హైకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం
LOC Issued To Saurav Das : నవంబర్ 23న ముంబయి పోలీసులు సౌరవ్కు ఎల్ఓసీ జారీ చేసినట్లు వెల్లడించారు. అయితే వాటికి తను ఇంకా స్పందించలేదని కేంద్రం వాదించింది.
Published : November 26, 2026 at 12:55 PM IST
సీజేపీ సహ కన్వీనర్ సౌరవ్ దాస్పై ముంబయి పోలీసులు లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ (ఎల్ఓసీ) జారీ చేసినట్లు దిల్లీ హైకోర్టుకు కేంద్రం తెలిపింది. లండన్కు వెళ్లకుండా విమానాశ్రయంలో తనను అడ్డుకున్న ప్రభుత్వ చర్యను సవాలు చేస్తూ దాస్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై గురువారం విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్రం తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు ఈ వివరాలు వెల్లడించారు.
నవంబర్ 23న ముంబయి పోలీసులు దాస్పై ఎల్ఓసీ జారీ చేశారని, ఆయనకు షోకాజ్ నోటీసు కూడా పంపించారని కేంద్రం తరఫు న్యాయవాది తెలిపారు. అయితే, ఆ నోటీసుకు దాస్ ఇంకా సమాధానం ఇవ్వలేదని కోర్టుకు వివరించారు. దీనిపై దాస్ తరఫు న్యాయవాది స్పందిస్తూ, తనకు ఎలాంటి లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేసినట్లు సమాచారం ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. దానిని జారీ చేయడానికి గల కారణాలు, ఉద్దేశం కూడా తనకు తెలియజేయలేదని వాదించారు.
కాగా ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో 'కాక్రోచెస్ మూమెంట్' అనే అంశంపై ప్రసంగించేందుకు సౌరవ్ దాస్ యూకే వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే, నవంబర్ 23వ తేదీ రాత్రి లండన్కు వెళ్లే విమానం ఎక్కేందుకు సౌరవ్ దిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో ఇమ్మిగ్రేషన్ కౌంటర్ వద్ద అధికారులు అతడిని అడ్డుకున్నారని వెల్లడించారు. ఈ కారణంగా తాను కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోయానని పేర్కొంటూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ అమిత్ మహాజన్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేసి, స్పందన కోరారు. తాజాగా జరిగిన విచారణలో ఎల్ఓసీ జారీ వివరాలను కేంద్రం కోర్టుకు వెల్లడించింది. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను డిసెంబర్ 9కి వాయిదా వేసింది.