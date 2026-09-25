ETV Bharat / bharat

LK అడ్వాణీ, సీఎం రేఖా గుప్తా సర్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్- ఫైనల్ లిస్ట్​లో ప్రముఖుల పేర్లకు లైన్ క్లియర్

దిల్లీ సర్ ప్రక్రియలో కీలక పరిణామం- ప్రముఖుల వివారాలను ధ్రువీకరించిన ఎన్నికల అధికారులు- నవంబర్ 4న తుది జాబితా

Delhi SIR
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi SIR : దిల్లీలోని 'సర్' ప్రక్రియలో భాగంగా నోటీసులు అందుకున్న బీజేపీ అగ్రనేత ఎల్​కే అడ్వాణీ, దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా, విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ సహా ఇతర ప్రముఖుల వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో పత్రాల పరిశీలన అనంతరం ధ్రువీకరించినట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. ఈ నోటీసులతో ఎవరి ఓటును కూడా తొలగించలేదని, వీళ్ల పేర్లను తుది ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చడానికి రిజర్వ్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. నవంబర్ 4న ఓటర్ల తుది జాబితాను అధికారికంగా ప్రచురించనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన - అదనపు అధికారుల నియమాకం!
బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్​వోలు) సహా ఎన్నికల అధికారుల బృందాలు గత కొన్ని రోజులుగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ నోటీసులు అందుకున్న ఓవర్ల వివరాలు సేకరించారు. వారి నుంచి అభ్యంతరాలపై ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన పత్రాలను సేకరించి వివరాలను సరిపోల్చారు. ఈ క్రమంలో దిల్లీలోని ప్రముఖులతోపాటుగా సర్​ ప్రక్రియలో భాగంగా నోటీసులు అందుకున్న అనేక మంది ఓటర్ల ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు అధికారులు గురువారం వెల్లడించారు. కాగా, ఈ అభ్యంతరాల స్వీకరణకు దిల్లీలో అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 605 మంది అదనపు సహాయ ఎన్నికల నమోదు అధికారులను (ఏఈఆర్వో) నియమించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. "నోటీసులు, దావా, అభ్యంతరాలను ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా పరిష్కరించేందుకు, ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న 297 మంది ఏఈఆర్వోలతో పాటు అదనంగా మరో 605 మంది ఏఈఆర్వోలను నియమించాం" అని దిల్లీ సీఈవో కార్యాలయం ఇప్పటికే ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

ప్రముఖుల పేర్లు
దిల్లీలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈసీ ఆగస్టు 31న ముసాయిదా జాబితా ప్రచురించింది. ఈ ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో 97 లక్షల మందికి పైగా ఓటర్లు ఉండగా, అందులో సుమారు 33.13 లక్షల మందికి అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇందులో న్యాయవ్యవస్థ సభ్యులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, అత్యున్నత పదవులను కలిగి ఉన్నవారు, కళలు, సంస్కృతి, జర్నలిజం, క్రీడలు, ప్రజా సేవలు మొదలైన రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల పేర్లు లేకపోవడంతో వారికి అధికారులు నోటీసులు చేశారు.

2002 ఓటర్ల జాబితాతో వీళ్ల పేర్లు 'అన్‌మ్యాప్‌డ్‌ విత్‌ లాస్ట్‌ ఎస్‌ఐఆర్‌' అని పేర్కొంటూ, ఎన్నికల అధికారులు ఈ నోటీసులు ఇచ్చారు. అయితే ఈ జాబితాలో మాజీ ఉప ప్రధాని ఎల్​కే అడ్వాణీ, కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్​ఖడ్, మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్, మాజీ సైన్యాధిపతి ఉపేంద్ర ద్వివేది, ఆయన భార్య పేర్లు ​ఉండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ప్రముఖులు కొత్త దిల్లీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన ఓటర్లే కావం గమనార్హం.

TAGGED:

SIR NOTICE DOCUMENTS REQUIRED
HOW TO CHECK SIR STATUS ONLINE
LK ADVANI SIR NOTICE
SIR NOTICEES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.