'నేను బతికే ఉన్నా- పెన్షన్ ఇప్పించండి మహాప్రభో!'- వృద్ధాప్య పింఛను కోసం బామ్మ పోరాటం
ఇతరుల ఇళ్లలో పని చేస్తూ, పెన్షన్పై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వృద్ధురాలు- మూడు నెలలుగా నిలిచిన పెన్షన్- మరణించిన వ్యక్తిగా ధ్రువీకరించిన అధికారులు
Published : June 9, 2026 at 10:38 AM IST
Women Declared Dead On Paper : ఎన్నికల సమయంలో చనిపోయిన వారు కూడా వచ్చి ఓటు వేసిన ఘటనలు అప్పుడప్పుడూ వార్తల్లో కనిపిస్తుంటాయి. దొంగ ఓట్ల కోసం కొందరు వ్యక్తులు మృతుల పేర్లను దుర్వినియోగం చేయడం మనం చూస్తుంటాం. అయితే బిహార్లో దీనికి పూర్తి భిన్నమైన, ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. సజీవంగా ఉన్న ఓ వృద్ధురాలు తాను బతికే ఉన్నానని అధికారులకు నిరూపించుకోవాల్సిన దుస్థితి ఎదురైంది. అధికారుల నిర్లక్ష్య ధోరణితో విసిగిపోయిన ఆమె చివరకు మానవ హక్కుల కమిషన్ను ఆశ్రయించింది. అసలు ఆ వృద్ధురాలు ఎవరు? ఎందుకు ఆమె బతికే ఉందని నిరూపించాల్సి వచ్చింది? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మూడు నెలలుగా నిలిచిన పెన్షన్
ముజఫర్పుర్ జిల్లాలోని బ్రహ్మపుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 75 ఏళ్ల పవితర్ దేవీ అనే వృద్ధురాలు నివసిస్తున్నారు. ఆమె ప్రభుత్వ వృద్ధాప్య పింఛను పథకం కింద ప్రతి నెలా ప్రభుత్వ ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు. అయితే గత మూడు నెలలుగా పెన్షన్ మొత్తం ఆమె ఖాతాకు చేరలేదు. ఈ మేరకు ఆమె సంబంధిత శాఖను, అధికారులను సంప్రదించగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అధికారిక ధ్రువీకరణ తనిఖీ (వెరిఫికేషన్) సమయంలో ఆమెను మరణించిన వ్యక్తిగా నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది. దీనివల్లే ఆమె పెన్షన్ చెల్లింపులు నిలిచిపోయాయి.
పెన్షన్పై ఆధారపడి జీవనం
దీంతో పవితర్ దేవీ ఆమెకు రావాల్సిన పెన్షన్ కోసం గత కొన్ని వారాలుగా తాను బతికే ఉన్నానని చెప్తూ, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. తన కుటుంబంలో సంపాదించేవారు ఎవరూ లేరని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇతరుల ఇళ్లలో గిన్నెలు కడగడం, శుభ్రం చేయడం వంటి పనులు చేస్తూ ఆమె తన జీవనాన్ని సాగిస్తోందని అన్నారు. పెన్షన్ ఆమెకు ఆర్థిక భరోసాను ఇచ్చేదని, కానీ ఇప్పుడు అది నిలిచిపోవడంతో ఆమె పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారిందని వాపోయారు.
"కాగితాలపై నన్ను చంపేయడానికి వారంతా కుట్ర పన్నారు. నేను బతికే ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వ అధికారులు నన్ను మరణించినట్లు ప్రకటించారు. గత మూడు నెలలుగా నాకు వృద్ధాప్య పింఛను అందడం లేదు. దీనివల్ల ఇంటిని నడపడం చాలా కష్టంగా మారింది. కనీసం మందులు కూడా కొనలేకపోతున్నాను"
- పవితర్ దేవీ, వృద్ధురాలు
స్పందించిన మానవ హక్కుల కార్యకర్త
ఈ క్రమంలో పవితర్ దేవీ మానవ హక్కుల కమిషన్ను ఆశ్రయించారు. దీనిపై వెంటనే స్పందించిన మానవ హక్కుల కార్యకర్త ఎస్.కె. ఝా, జిల్లా యంత్రాంగం పనితీరును ప్రశ్నించారు. బతికున్న వ్యక్తిని ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో మృతురాలిగా నమోదు చేయడం పరిపాలనా వ్యవస్థలో ఉన్న నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. పవితర్ దేవీ కొన్ని నెలల పాటు అధికారుల కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగినప్పటికీ, ఆమె సమస్య ఇప్పటికీ పరిష్కారం కాలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
"మేం మానవ హక్కుల కమిషన్లో పిటిషన్ దాఖలు చేశాం. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి పట్నాలోని మానవ హక్కుల కమిషన్, బిహార్ మానవ హక్కుల కమిషన్లలో పిటిషన్లు దాఖలు చేశాం. పవితర్ దేవీ పెన్షన్ను వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించాలని, అలాగే ఈ నిర్లక్ష్యానికి బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని బిహార్ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాల్సిందిగా ఈ పిటిషన్లు కోరుతున్నాయి"
- ఎస్.కె. ఝా, మానవ హక్కుల న్యాయవాది
అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై విమర్శలు
ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలపై ఆధారపడే వృద్ధులు, పేదల జీవితాలపై ఇటువంటి పరిపాలనా పొరపాట్లు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని సామాజిక కార్యకర్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి బతికే ఉన్నప్పటికీ అధికారిక రికార్డుల్లో మృతుడిగా నమోదవ్వడం వల్ల సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు నిలిచిపోవడమే కాకుండా, తన అస్తిత్వాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావడం ఆందోళన కలిగించే అంశమని పేర్కొంటున్నారు.
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