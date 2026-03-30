ఏప్రిల్ 1 నుంచి జనగణన- సహజీవన జంటలకు కుటుంబ హోదా ఇవ్వనున్న కేంద్రం
2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి జరగనున్న తొలి దశ జనగణన- ఈ ప్రక్రియలో అన్ని రకాల ప్రజల సందేహాలను తీర్చడానికి సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ పోర్టల్
Published : March 30, 2026 at 12:21 PM IST
2027 CENSUS NEW UPDATE : పెళ్లి చేసుకోకుండా సహ జీవనం చేస్తున్న జంటను ఎలా పరిగణిస్తారు? వంటి కీలకమైన, సున్నితమైన ప్రశ్నలకు జనాభా లెక్కల సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ పోర్టల్లో సమాధానాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. ఈ పోర్టల్ ప్రకారం, సహ జీవనం చేస్తున్న జంట ఇకపైనా కలిసి ఉండాలని భావిస్తే, వారిని పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులుగా పరిగణిస్తారు. 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి జరగనున్న తొలి దశ జనగణన ప్రక్రియలో అన్ని రకాల ప్రజల సందేహాలను తీర్చడానికి https://test.census.gov.in/se/ సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ఈ పోర్టల్లోని తరుచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs) సెక్షన్లో ఉన్న 33 ప్రశ్నలు, వాటి జవాబులను చదివి ప్రజలు డౌట్లను క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. మన దేశంలో చేపట్టనున్న 16వ సెన్సస్లోని హౌజ్ లిస్టింగ్ - హౌజింగ్ సెన్సస్ (HLO), జనాభా గణన దశలలోనూ ఈ పోర్టల్ ద్వారా ప్రజలు సమాచారాన్ని పొందొచ్చు. తొలుత 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి హౌజ్ లిస్టింగ్ - హౌజింగ్ సెన్సస్ (HLO) ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఈ సందర్భంగా సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ పోర్టల్లోని FAQs సెక్షన్లో ఉన్న 33 ప్రశ్నలనే ప్రజలను అడగనున్నారు.