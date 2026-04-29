బంగాల్లో తుది విడత పోలింగ్ షురూ- రికార్డ్ సృష్టించాలని ప్రధాని మోదీ ట్వీట్
Published : April 29, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 7:17 AM IST
West Bengal Polls Live Updates : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల రెండో విడత పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఓటింగ్ కొనసాగనుంది. కలకత్తా, హౌడా, హుగ్లీ, ఉత్తర, దక్షిణ 24పరగణా వంటి కీలక జిల్లాల్లోని 142 స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఓటింగ్ కోసం 41 వేలకుపైగా పోలింగ్ కేంద్రాలను ఎన్నికలసంఘం సిద్ధం చేసింది. ప్రతీ పోలింగ్ కేంద్రం నుంచి వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష నిఘా పెట్టనున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని హింస జరిగే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈసీ భద్రత కట్టుదిట్టం చేసింది. మే 4న బంగాల్తోపాటు అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి, తమిళనాడు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు.
ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని మోదీ పిలుపు
బంగాల్ రెండో దశ ఎన్నికల్లోనూ రికార్డ్ సృష్టించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య పండుగలో ఓటర్లు అందరూ పాల్గొనాలని కోరారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ కేంద్రాలను తరలి వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని అన్నారు.
పోలింగ్ ప్రారంభం
బంగాల్ శాసనసభ రెండో విడత ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది. ఇప్పుడిప్పుడే ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుంటున్నారు. కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు.
కేంద్రాల్లో మాక్ పోలింగ్
రెండో విడత జరగుతున్న నియోజకవర్గాల్లోని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో అధికారులు మాక్ పోలింగ్ను నిర్వహించారు.
బరిలో 1448 మంది అభ్యర్థులు
294 నియోజకవర్గాలు ఉన్న బంగాల్లో ఏప్రిల్ 23న మొదటివిడతగా 152 స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. రెండో విడతలో 142 స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. రెండో విడతలో మొత్తం 1,448 మంది అభ్యర్థులు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటుండగా, 3కోట్ల21 లక్షల మంది ఓటర్లు వారి భవితవ్యాన్ని తేల్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికల కోసం 2,321 కంపెనీల కేంద్ర బలగాలను మోహరించింది. బాంబు దాడులు జరిగే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఎన్ఐఏ బృందాలను కూడా ఈసీ రంగంలోకి దించింది. 142 మంది జనరల్ అబ్జర్వర్లు, 95 మంది పోలీస్ అబ్జర్వర్లు క్షేత్రస్థాయిలో నిఘా పెట్టారు. మొదటి విడతలో రికార్డు స్థాయిలో 92శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. ఈ రెండో విడతలోనూ భారీగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.