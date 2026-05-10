సీఎంగా ప్రమాణం- వేదిక వద్దకు చేరుకున్న విజయ్, త్రిష
Published : May 10, 2026 at 9:11 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 9:22 AM IST
Vijay Oath Ceremony Live Updates : తమిళనాడులో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై కొన్నిరోజులుగా నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరపడింది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ అయిన 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కూడగట్టడంతో TVK అధినేత చంద్రశేఖర్ జోసెఫ్ విజయ్ని ముఖ్యమంత్రిగా గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ నియమించారు. 51ఏళ్ల విజయ్ ఈ ఉదయం 10గంటలకు చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు.
చెన్నై నెహ్రూ స్టేడియానికి టీవీకే అధినేత జోసెఫ్ విజయ్ చేరుకున్నారు. కాసేపట్లో తమిళనాడు సీఎంగా ఆయన ప్రమాణం చేయనున్నారు.
9 మంది మంత్రుల నియామకంపై సీఎంగా నియమితులైన విజయ్ సిఫార్సును తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ ఆమోదించారు. ఆ తొమ్మిది మందిలో ఎన్.ఆనంద్, ఆదవ అర్జున, కె.ఎ.సెంగోటియన్, ఎస్.కీర్తన, కె.జి.అరుణ్ రాజ్, పి.వెంకటరమణన్, సి.ఆర్.నిర్మల్ కుమార్, ఎ.రాజ్మోహన్, టి.కె.ప్రభు ఉన్నారు.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా TVK అధినేత విజయ్ మరికాసేపట్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న వేళ, చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియం వద్దకు నటి త్రిష కృష్ణన్ చేరుకున్నారు. అంతుకుముందు విజయ్ తల్లిదండ్రులు స్టేడియానికి విచ్చేశారు.
తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలుకానుంది. దాదాపు ఏడు దశాబ్దాల ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యానికి తెరదించుతూ తమిళగ వెట్రి కళగం-TVK అధినేత చంద్రశేఖర్ జోసెఫ్ విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా నేడు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. ఐదురోజుల అనిశ్చితికి తెరదించుతూ విజయ్ను ముఖ్యమంత్రిగా నియమిస్తున్నట్లు గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ ప్రకటించారు. విజయ్ ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ హాజరుకానున్నారు.