ETV Bharat / bharat

సీఎంగా ప్రమాణం- వేదిక వద్దకు చేరుకున్న విజయ్​, త్రిష

Vijay Oath Ceremony Live Updates
Vijay Oath Ceremony Live Updates (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 10, 2026 at 9:11 AM IST

|

Updated : May 10, 2026 at 9:22 AM IST

Choose ETV Bharat

Vijay Oath Ceremony Live Updates : తమిళనాడులో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై కొన్నిరోజులుగా నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరపడింది. మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ అయిన 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కూడగట్టడంతో TVK అధినేత చంద్రశేఖర్ జోసెఫ్ విజయ్‌ని ముఖ్యమంత్రిగా గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్‌ నియమించారు. 51ఏళ్ల విజయ్ ఈ ఉదయం 10గంటలకు చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు.

LIVE FEED

9:21 AM, 10 May 2026 (IST)

చెన్నై నెహ్రూ స్టేడియానికి టీవీకే అధినేత జోసెఫ్ విజయ్‌ చేరుకున్నారు. కాసేపట్లో తమిళనాడు సీఎంగా ఆయన ప్రమాణం చేయనున్నారు.

9:11 AM, 10 May 2026 (IST)

9 మంది మంత్రుల నియామకంపై సీఎంగా నియమితులైన విజయ్ సిఫార్సును తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ ఆమోదించారు. ఆ తొమ్మిది మందిలో ఎన్‌.ఆనంద్‌, ఆదవ అర్జున, కె.ఎ.సెంగోటియన్‌, ఎస్‌.కీర్తన, కె.జి.అరుణ్‌ రాజ్‌, పి.వెంకటరమణన్‌, సి.ఆర్‌.నిర్మల్ కుమార్, ఎ.రాజ్‌మోహన్, టి.కె.ప్రభు ఉన్నారు.

9:06 AM, 10 May 2026 (IST)

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా TVK అధినేత విజయ్ మరికాసేపట్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న వేళ, చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ స్టేడియం వద్దకు నటి త్రిష కృష్ణన్ చేరుకున్నారు. అంతుకుముందు విజయ్ తల్లిదండ్రులు స్టేడియానికి విచ్చేశారు.

9:05 AM, 10 May 2026 (IST)

తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలుకానుంది. దాదాపు ఏడు దశాబ్దాల ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యానికి తెరదించుతూ తమిళగ వెట్రి కళగం-TVK అధినేత చంద్రశేఖర్ జోసెఫ్ విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా నేడు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. ఐదురోజుల అనిశ్చితికి తెరదించుతూ విజయ్‌ను ముఖ్యమంత్రిగా నియమిస్తున్నట్లు గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ ప్రకటించారు. విజయ్‌ ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ హాజరుకానున్నారు.

Last Updated : May 10, 2026 at 9:22 AM IST

TAGGED:

VIJAY OATH CEREMONY LIVE UPDATES
VIJAY OATH CEREMONY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.