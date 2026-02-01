మరికొద్ది గంటల్లో కేంద్ర 'బడ్జెట్'- వరుసగా తొమ్మిదోసారి ప్రవేశపెట్టనున్న నిర్మల
Union Budget 2026 Live Updates (ETV Bharat)
Union Budget 2026 Live Updates : వికసిత భారత్ లక్ష్యంగా అడుగులేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనుంది. స్వాతంత్ర్య భారతావని చరిత్రలో తొలిసారి కేంద్ర బడ్జెట్ ఆదివారం రోజున ప్రవేశపెట్టనున్నారు. వరుసగా తొమ్మిదోసారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు సృష్టించనున్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒడిదొడుకులు నెలకొన్న వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం సహా ద్రవ్య క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారని సమాచారం.