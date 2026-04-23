బంగాల్​, తమిళనాడులో పోలింగ్ ప్రారంభం- ఓటింగ్​లో రికార్డ్ సృష్టించాలని మోదీ పిలుపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 7:03 AM IST

Updated : April 23, 2026 at 7:21 AM IST

Assembly Elections 2026 Live Updates : బంగాల్​లోని తొలి విడత స్థానాలు 152, తమిళనాడులోని మొత్తం స్థానాలకు 234 గురువారం పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా బలగాలను మోహరించారు. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. బంగాల్​లో తృణమూల్, బీజేపీ మధ్య ప్రధాన పోరు జరుగుతుండగా, తమిళనాడులో ముక్కోణ పోటీ నెలకొంది. ఇక్కడ డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే, టీవీకేల మధ్య పోటీ జరుగుతోంది.

7:16 AM, 23 Apr 2026 (IST)

అందరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్న మోదీ

తమిళనాడు, బంగాల్​లో జరుగుతున్న మొదటి దశ ఎన్నికల్లో పౌరులందరూ పాల్గొని తన ఓటు హక్కును వినియోగించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కోరారు. ప్రజాస్వామ్య పండుగలో యువకులు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్య ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రికార్డ్​ స్థాయిలో పోలింగ్ నమోదు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

7:00 AM, 23 Apr 2026 (IST)

పోలింగ్ ప్రారంభం

తమిళనాడు, బంగాల్ శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది. ఇప్పుడిప్పుడే ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుంటున్నారు. కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు.

6:56 AM, 23 Apr 2026 (IST)

కేంద్రాల్లో మాక్​ పోలింగ్

తమిళనాడు, బంగాల్​లోని పోలింగ్​ కేంద్రాల్లో అధికారులు మాక్​ పోలింగ్​ను నిర్వహించారు.

6:56 AM, 23 Apr 2026 (IST)

తమిళనాడులో త్రిముఖ పోటీ

తమిళనాడులోనూ మొత్తం 234 నియోజకవర్గాలకు ఒకే విడతలో జరుగుతుంది. మొత్తం 4వేల 23 మంది అభ్యర్థులు రంగంలో ఉన్నారు. సుమారు 5.73కోట్ల మంది ఓటుహక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. తమిళనాడులో డీఎంకే నేతృత్వంలోని సెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్, ఎన్డీఏ అమీతుమీకి సిద్ధమయ్యాయి. మరోసారి అధికారంలోకి రావాలని డీఎంకే భావిస్తుండగా, ఐదేళ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని అన్నాడీఎంకే పావులు కదుపుతోంది. ఈసారి అనూహ్యంగా నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే కూడా ఎన్నికల్లో దిగుతుండటంతో తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలు మరింత రసవత్తరంగా మారాయి. పోలింగ్‌ ప్రశాంతంగా సాగేందుకు ఎన్నికల సంఘం భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. లక్షా 40వేల మంది పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. అంతర్జాతీయ ఎన్నికల సందర్శకుల బృందం ఎన్నికల ప్రక్రియను పరిశీలించనుంది.

6:56 AM, 23 Apr 2026 (IST)

టీఎంసీ vs బీజేపీ

బంగాల్‌లో తొలివిడతలో 152 నియోజకవర్గాలకు ఓటింగ్‌ జరగనుంది. ఉత్తర బంగాల్‌లోని అన్నిజిల్లాలతోపాటు ముర్షిదాబాద్, నదియా, బీర్భూమ్, హుగ్లీ జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. తొలిదశలో 1,478మంది అభ్యర్థులు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. ఈ విడతలో పలువురు ప్రముఖులు బరిలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా భవానీపుర్‌ నియోజకవర్గంపైనే అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఇక్కడ బంగాల్‌ సీఎం మమతాబెనర్జీ, బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి పోటీలో ఉన్నారు. తొలివిడత ఎన్నికల్లో 3.6కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్‌ దృష్ట్యా దాదాపు 2.5లక్షల మంది సాయుధ బలగాలను మోహరించారు. 8వేలకుపైగా పోలింగ్ కేంద్రాలను అత్యంత సమస్యాత్మకంగా గుర్తించారు. గత ఎన్నికల్లో అవినీతి, ఉద్యోగాల కల్పన వంటి అంశాలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకోగా ఈసారి 'ఎస్‌ఐఆర్‌' అంశం రాజకీయాలను వేడెక్కించింది . బంగాల్ వ్యాప్తంగా దాదాపు 91 లక్షల పేర్లను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించడం పెను దుమారం రేపింది .

