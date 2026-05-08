తమిళనాడు పొలిటిక్స్- విజయ్కు మద్దతుపై మరికొన్ని గంటల్లో నిర్ణయం: సీపీఎం
Published : May 8, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 8:07 AM IST
Tamil Nadu Politics Live Updates : తమిళనాట ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ఎటూ తేలడం లేదు. ఏ పార్టీకీ సంపూర్ణ మెజార్టీ (మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118) రాని నేపథ్యంలో అత్యధిక స్థానాలు గెల్చుకున్న టీవీకే అధినేత విజయ్, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అవరోధాలు తొలగడం లేదు. అదే సందర్భంలో రాష్ట్రంలో రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి
టీవీకేకి తమ పార్టీ మద్దతు ఇస్తుందా లేదా అనే విషయంపై వీసీకే అధినేత తిరుమావలవన్ స్పందించారు. "మేం ఆ విషయంపై తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటాం. మరికొన్ని గంటల్లో మా పార్టీ ఉన్నత స్థాయి కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తాం. ప్రస్తుతం మేము వామపక్ష పార్టీల నిర్ణయం కోసం వేచి చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే? గత పదేళ్లుగా మేము వామపక్ష పార్టీలతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. కాబట్టి సంక్షోభ సమయంలో వామపక్ష పార్టీలతో సంయుక్తంగా ఒక నిర్ణయానికి రావాలని మేము సంకల్పించాం. అందుకే మేం వారి నిర్ణయం కోసం వేచి చూస్తున్నాం" అని చెప్పారు.
రాజ్యాంగం ప్రకారం, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి టీవీకేకు అనుమతి ఇవ్వాలని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి టీటీ షణ్ముగం అభిప్రాయపడ్డారు. "తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల చరిత్రలో మేమెప్పుడూ ఇలాంటి పరిస్థితిని చూడలేదు. ఇప్పుడు మనకు 'హంగ్ అసెంబ్లీ' ఏర్పడింది. విజయ్ ఆధిక్యంలో ఉన్నందున, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయమని ఆయన్ని ఆహ్వానించాల్సింది గవర్నరే. మరికొన్ని గంటల్లో మా పార్టీ సర్వసభ్య సమావేశం జరగనుంది. ఆ సమావేశం అనంతరం, విజయ్కు మద్దతు ఇవ్వాలా వద్దా అనే విషయంపై మా వైఖరిని నిర్ణయిస్తాము. మా పార్టీకి, స్టాలిన్కు మధ్య ఉన్న సత్సంబంధాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మేము ఆయన్ను కలిశాం. ప్రస్తుత ఎన్నికల పరిస్థితుల గురించి ఆయనతో చర్చించాము. గవర్నర్ కేవలం TVKని మాత్రమే ఆహ్వానించి, విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసేందుకు అనుమతించాలని కూడా మేము ఆయనకు తెలియజేశాం" అని తెలిపారు.
పొత్తు కోసం టీవీకే తమను సంప్రదించిందని, అయితే తాము ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ (ఐయూఎంఎల్) అధ్యక్షుడు కేఎం కాదర్ మొహిదీన్ పేర్కొన్నారు. DMK నేతృత్వంలోని అలయన్స్లో ఉన్న IUML, స్టాలిన్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తాము అంగీకరిస్తామని ఆ పార్టీ అధినేత మొహిదీన్ అన్నారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో IUML రెండు సీట్లను గెలుచుకుంది.
గవర్నర్ స్పందన తర్వాత విజయ్ న్యాయనిపుణులతో మూడు గంటల పాటు చర్చించారు. హైకోర్టు లేదా సుప్రీంకోర్టులో న్యాయపోరాటం చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు యత్నించాలని అంతర్గత భేటీలో ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు టీవీకే నేతలు తెలిపారు.
బుధవారం లోక్భవన్కు వెళ్లి గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ను కలిసిన విజయ్, గురువారం మరోసారి భేటీఅయ్యారు. టీవీకే తరఫున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు, మద్దతు ఇస్తామన్న ఇతర సభ్యుల వివరాలను గవర్నర్కు అందించారు. తొలుత ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశమివ్వాలని, అనంతరం అసెంబ్లీలో బలనిరూపణకు వెళ్తామని విన్నవించారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన పూర్తి సభ్యులతో జాబితా సిద్ధం చేసుకోవాలని, తర్వాతే అనుమతిస్తామని విజయ్కు గవర్నర్ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.