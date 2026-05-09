'ఎమ్మెల్యే కామరాజ్​ కనిపించడం లేదు'- TVKపై గవర్నర్​కు ఏఎంఎంకే ఫిర్యాదు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 9:26 AM IST

Updated : May 9, 2026 at 10:09 AM IST

Tamil Nadu Govt Formation LIVE : తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం గవర్నర్‌ రాజేంద్ర అర్లేకర్‌ను మూడోసారి కలిసిన టీవీకే అధినేత విజయ్‌కు మళ్లీ నిరాశే ఎదురైంది. మరోవైపు ఐయూఎంఎల్ విజయ్‌కి మద్దతిచ్చినట్లే ఇచ్చి తప్పుకోవడంతో టీవీకే బలం 116కు పడిపోయింది. ఈ క్రమంలో రెండు సీట్లు ఉన్న వీసీకే పార్టీ తీసుకోబోయే నిర్ణయంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. శనివారం వీసీకే అధికారికంగా టీవీకేకు మద్దతిస్తే ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు గవర్నర్‌ ఆహ్వానించే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామాలతో శనివారం జరగాల్సిన విజయ్‌ ప్రమాణస్వీకారం వాయిదా పడినట్లే కనిపిస్తోంది.

10:07 AM, 9 May 2026 (IST)

రిసార్ట్ నుంచి చెన్నైకి బయలుదేరిన అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు

తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై నెలకొన్న ఉత్కంఠ నడుమ, పుదుచ్చేరిలోని ఓ ప్రైవేటు రిసార్టులో బస చేసిన అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు చెన్నైకి బయలుదేరారు.

9:17 AM, 9 May 2026 (IST)

కామరాజ్​ లేఖను టీవీకే పోర్జరీ చేసింది : గవర్నర్​కు దినకరన్ ఫిర్యాదు

టీవీకేపై ఏఎంఎంకే పార్టీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తమ ఏకైక ఎమ్మెల్యే మద్దతిచ్చినట్లుగా ఉన్న లేఖను టీవీకే పార్టీ ఫోర్జరీ చేసిందని ఏఎంఎంకే అధినేత టీటీవీ దినకరన్ ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా ఎమ్మెల్యే కామరాజ్‌ కల్పించడం లేదని గవర్నర్​కు ఫిర్యాదు చేశారు.

9:11 AM, 9 May 2026 (IST)

విజయ్​కు మద్దతుగా VCK పోస్ట్​- కొద్దిసేపటికే ఎక్స్​ ఖాతా సస్పెండ్

టీవీకేకు మద్దుగా వీసీకే శుక్రవారం రాత్రి ఓ పోస్ట్​ పెట్టింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే తమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు పేర్కొంటూ ఆ పార్టీ అధికారిక​ ఖాతాను ఎక్స్​ నిలిపివేసింది. సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి విజయ్‌కు మద్దతు ఇస్తామని వీసీకే ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.

