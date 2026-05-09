'ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ కనిపించడం లేదు'- TVKపై గవర్నర్కు ఏఎంఎంకే ఫిర్యాదు
Published : May 9, 2026 at 9:26 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 10:09 AM IST
Tamil Nadu Govt Formation LIVE : తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ను మూడోసారి కలిసిన టీవీకే అధినేత విజయ్కు మళ్లీ నిరాశే ఎదురైంది. మరోవైపు ఐయూఎంఎల్ విజయ్కి మద్దతిచ్చినట్లే ఇచ్చి తప్పుకోవడంతో టీవీకే బలం 116కు పడిపోయింది. ఈ క్రమంలో రెండు సీట్లు ఉన్న వీసీకే పార్టీ తీసుకోబోయే నిర్ణయంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. శనివారం వీసీకే అధికారికంగా టీవీకేకు మద్దతిస్తే ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు గవర్నర్ ఆహ్వానించే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామాలతో శనివారం జరగాల్సిన విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం వాయిదా పడినట్లే కనిపిస్తోంది.
రిసార్ట్ నుంచి చెన్నైకి బయలుదేరిన అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు
తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై నెలకొన్న ఉత్కంఠ నడుమ, పుదుచ్చేరిలోని ఓ ప్రైవేటు రిసార్టులో బస చేసిన అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు చెన్నైకి బయలుదేరారు.
కామరాజ్ లేఖను టీవీకే పోర్జరీ చేసింది : గవర్నర్కు దినకరన్ ఫిర్యాదు
టీవీకేపై ఏఎంఎంకే పార్టీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తమ ఏకైక ఎమ్మెల్యే మద్దతిచ్చినట్లుగా ఉన్న లేఖను టీవీకే పార్టీ ఫోర్జరీ చేసిందని ఏఎంఎంకే అధినేత టీటీవీ దినకరన్ ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ కల్పించడం లేదని గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
విజయ్కు మద్దతుగా VCK పోస్ట్- కొద్దిసేపటికే ఎక్స్ ఖాతా సస్పెండ్
టీవీకేకు మద్దుగా వీసీకే శుక్రవారం రాత్రి ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే తమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు పేర్కొంటూ ఆ పార్టీ అధికారిక ఖాతాను ఎక్స్ నిలిపివేసింది. సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి విజయ్కు మద్దతు ఇస్తామని వీసీకే ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.