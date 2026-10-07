LIVE : రాహుల్కు మద్దతుగా బెంగళూరులో కాంగ్రెస్ కాగడాల ప్రదర్శన
Published : October 7, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 6:50 PM IST
Delhi SIR Protest LIVE UPDATES : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా విపక్ష పార్టీలు చేపట్టిన ఆందోళనలతో దిల్లీలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఓటరు ప్రత్యేక జాబితా సమగ్ర సవరణ నేపథ్యంలో సీఈసీ రాజీనామా డిమాండ్ చేస్తూ విపక్ష ఎంపీలు నిరసన తెలుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!
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SIR ప్రక్రియ, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ఇండియన్ యూత్ కాంగ్రెస్ బెంగళూరులోని ఫ్రీడం పార్క్లో నిరసన చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీకి మద్దతుగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కాగడాల ప్రదర్శన నిర్వహించారు.
ఎంపీలను కొడతారా? ఈడ్చి పడేస్తారా?: పోలీసులపై ప్రియాంక ఆగ్రహం
జంతర్మంతర్ వద్ద పోలీసుల తీరుపై ప్రియాంకగాంధీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎంపీలతో ప్రవర్తించే తీరు ఇదేనా అంటూ మండిపడ్డారు. ఎంపీలను కొడతారా? ఈడ్చి పడేస్తారా? ప్రశ్నించారు. ఎంపీలు ఏం అడుగుతున్నారని అడ్డుకుంటున్నారని, ఈసీని కలుద్దామడం నేరమా? పోలీసులపై ధ్వజమెత్తారు.
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VIDEO | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi (@priyankagandhi) lied down on road clutching the constitution, shouted 'Vande Mataram' as Police officials tried to forcibly remove her from protest site. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #Delhi #Congress #CEC— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
జంతర్మంతర్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో నిరసన తెలిపేందుకు వచ్చిన విపక్ష ఎంపీలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, బలవంతంగా వ్యాను ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తరలించారు.
రాహుల్గాంధీని బలవంతంగా తరలిస్తున్న పోలీసులు
రాహుల్గాంధీని పోలీసులు బలవంతంగా వ్యాను ఎక్కించి తరలిస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రియాంక నేలపైనే పడుకుని నిరసన కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో ప్రియాంకగాంధీకి రక్షణగా చుట్టూ మహిళలు ఉన్నారు. ఆమెను తరలించేందుకు పోలీసుల యత్నిస్తున్నారు.
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VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) forcibly removed from protest site, put inside bus by police. (Source: Third Party) #Delhi #CEC https://t.co/MmB8M6xXbP— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
ఎంపీలతో ప్రవర్తించే తీరు ఇదేనా అంటూ ప్రియాంక గాంధీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "ఎంపీలను కొడతారా ఈడ్చి పడేస్తారా? ఎంపీలు ఏం అడుగుతున్నారు? ఈసీని కలుద్దామని ఎంపీలు అడగడం నేరమా? " అని ప్రశ్నించారు. దీంతో రాహుల్, ప్రియాంక సహా విపక్ష ఎంపీలకు పోలీసులు నచ్చజెబుతున్నారు.
జంతర్మంతర్ వద్ద భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీ జంతర్మంతర్ వద్ద కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీసహా ఇండీ కూటమి ఎంపీలు నిరసన చేస్తున్నారు. అయితే జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసనకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చేప్పడంతో ఉద్రిక్త వాతావణం నెలకొంది. విపక్ష ఎంపీలు నిరసన తెలపకుండా పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రాహుల్గాంధీ, ప్రియాంకగాంధీ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.
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#WATCH | Delhi: As she gets off the bus of INDIA bloc MPs, along with Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "Is this the way? You can see what they are doing..." INDIA bloc MPs say that the Police have stopped their bus and are not allowing their movement towards Jantar Mantar.— ANI (@ANI) October 7, 2026