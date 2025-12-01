పార్లమెంట్ సమావేశాలు- దేశాభివృద్ధి అంశాలపై చర్చలు జరగాలన్న ప్రధాని
Published : December 1, 2025 at 9:52 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 10:36 AM IST
Parliament Winter Session 2025 Live Updates : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. 15 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ సమావేశాలు డిసెంబర్ 19న ముగియనున్నాయి. దేశ చరిత్రలోనే ఈ అతితక్కువ సమయం కొనసాగిన శీతాకాల సమావేశాలుగా ఇవి నిలవనున్నాయి. ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వం 13 బిల్లులను ఆమోదం కోసం జాబితా చేసింది. వీటిలో ఒకటి ఆర్డినెన్స్ స్థానంలో ఉండగా రెండింటిని లోక్సభ కమిటీ ఆమోదించింది. ఈసారి సమావేశాలు వాడీవేడీగా సాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై పార్లమెంటులో చర్చించాలని మెజార్టీ విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దిల్లీ పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దేశ భద్రత, విదేశాంగ విధానం, రైతుల సమస్యలు, దిల్లీలో వాయు కాలుష్యంపైనా చర్చించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. ఎస్ఐఆర్పై చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా డిమాండ్ చేసింది.
LIVE FEED
అన్ని అంశాలపై సానుకూల చర్చలు జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నా: ప్రధాని
- పార్లమెంటు సమావేశాలకు ముందు మీడియాతో ప్రధాని మోదీ
- ఈ సమావేశాల్లో అన్ని అంశాలపై సానుకూల చర్చలు జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నా: ప్రధాని
- మా ప్రధాన లక్ష్యం దేశాభివృద్ధి మాత్రమే: ప్రధాని మోదీ
- ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అందరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలి: ప్రధాని
- చట్టసభల్లో సమయానుకూలంగా చర్చలు తప్పనిసరి: ప్రధాని
- వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం: ప్రధాని
- దేశ ప్రగతి కోసం పార్లమెంటులో మంచి చర్చలు కొనసాగాలి: ప్రధాని
- దేశాభివృద్ధి కోసం విపక్షాలు కూడా మాతో కలిసి రావాలి: ప్రధాని
- పరాజయం కూడా ఒప్పుకునే మనసు విపక్షానికి లేదు: ప్రధాని మోదీ
- మేము మాత్రం విపక్షాలను కలుపుకొని ముందుకెళ్తాం: ప్రధాని మోదీ
- దేశ ప్రగతి కోసం మంచి సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం: ప్రధాని
- కొత్త ఎంపీలకు స్ఫూర్తి కలిగించేలా మన ప్రవర్తన ఉండాలి: ప్రధాని
- చట్టసభల్లో డ్రామాలు వద్దు మంచి చర్చలు జరగాలి: ప్రధాని
- నినాదాలు చేస్తూ సభాకార్యక్రమాలకు అడ్డు తగలవద్దని కోరుతున్నా: ప్రధాని
- లోక్సభ సభ్యులు చురుగ్గా చర్చల్లో పాల్గొనాలని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసిన స్పీకర్ ఓం బిర్లా
- దేశ ఆశలు, ఆశయాల సాధనకు అత్యున్నవేదిక పార్లమెంటే అని వెల్లడి
-
The sixth (Winter Session) of the 18th Lok Sabha is commencing today.— Om Birla (@ombirlakota) December 1, 2025
Parliament is the highest platform for expressing the nation’s expectations, public aspirations, democratic values, and the collective responsibility of its representatives.
Each Session guides us towards… pic.twitter.com/vZZvJcICTf
- ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై అత్యవసర చర్చ చేయాలి కోరిన కాంగ్రెస్
- లోక్సభలో వాయిదా తీర్మానాన్ని ప్రవేశ పెట్టిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాణికం ఠాగూర్
- 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను వెంటనే నిలిపివేయాలని డిమాండ్
- పార్లమెంటులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై సోమవారం ఉదయం భేటీకానున్న విపక్ష నేతలు
- రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ఛాంబర్లో ఉదయం 10 గంటలకు భేటీ