మహిళా సాధికారత దిశగా చరిత్రాత్మక అడుగు వేసేందుకు సిద్దం : మోదీ

Parliament Special Session Live Updates
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 8:39 AM IST

Updated : April 16, 2026 at 9:27 AM IST

Parliament Special Session Live Updates : దేశ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు తిరిగే అవకాశం ఉన్న మూడు ప్రధాన బిల్లులను కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్), కొత్త డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు వంటి అంశాలను కలిగి ఉన్న ఈ బిల్లులపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఉదయం 11 గంటలకు ఈ బిల్లులను లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టనుండగా, ఒక్కో సభలో 18 గంటలపాటు చర్చకు అవకాశం ఇవ్వనున్నారు. ఇక ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి మాత్రం ఈ బిల్లులపై స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించింది. డీలిమిటేషన్ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటేయాలని నిర్ణయించింది. దీంతో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందుతుందా? లేక ప్రతిపక్షాల వ్యతిరేకతతో నిలిచిపోతుందా? అన్నది ఉత్కంఠగా మారింది.

9:23 AM, 16 Apr 2026 (IST)

మూడు బిల్లులను వ్యతిరేకిస్తూ పార్లమెంట్​లో తీర్మానం

లోక్‌సభలో మూడు ప్రభుత్వ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ డీఎంకే ఎంపీ కనిమొళి కరుణానిధి గురువారం పార్లమెంట్​లో ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.

9:04 AM, 16 Apr 2026 (IST)

ప్రతిపక్షాలు ప్రత్యేక సమావేశం

పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల సందర్భంగా సభలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాన్ని రూపొందించేందుకు ప్రతిపక్ష నేతలు సమావేశ కార్యాలయంలో సమావేశం కానున్నారు. పార్లమెంటులోని రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కార్యాలయంలో సమావేశం కానున్నారు.

9:01 AM, 16 Apr 2026 (IST)

డీలిమిటేషన్ బిల్లు రాజకీయ వ్యవస్థకు హానికరమైనది : కాంగ్రెస్ ఎంపీ

లోక్​సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న డీలిమిటేషన్ బిల్లును కాంగ్రెస్ ఎంపీ మనీశ్ తివారీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. భారత్ సమాఖ్య నిర్మాణంపై దాని ప్రభావం మన రాజకీయ వ్యవస్థకు నష్టం, హానికరం, వినాశకరమైనది అని ఆయన హెచ్చరించారు. మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్​కు మద్దతు ఇస్తామని తెలిపారు

8:52 AM, 16 Apr 2026 (IST)

దృఢ నిశ్చయంతో ముందుకు సాగుతున్నామన్న మోదీ

మహిళా సాధికారత దిశగా భారత్ ఒక చరిత్రాత్మక అడుగు వేయబోతోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం అన్నారు. ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశం ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందు ప్రధాని మోదీ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. 'ఈ రోజు నుంచి పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో , మహిళా సాధికారత దిశగా మన దేశం ఒక చరిత్రాత్మక అడుగు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మన తల్లులు, సోదరీమణుల గౌరవమే దేశం పట్ల గౌరవం. ఇదే స్ఫూర్తితో మనం ఈ దిశగా దృఢ నిశ్చయంతో ముందుకు సాగుతున్నాం' అని పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు.

8:31 AM, 16 Apr 2026 (IST)

డీలిమిటేషన్​ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా స్టాలిన్ నిరసన

కేంద్ర ప్రవేశపెట్టనున్న డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. ఎంకే స్టాలిక్ నల్ల దుస్తులు ధరించి నల్ల జెండాను ఎగురవేశారు. అంతేకాకుండా బిల్లు ప్రతిని కాల్చివేశారు.

8:31 AM, 16 Apr 2026 (IST)

డీలిమిటెషన్​ను ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకం

ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి మాత్రం ఈ బిల్లులపై స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించింది. డీలిమిటేషన్ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటేయాలని నిర్ణయించింది. దిల్లీలో జరిగిన సమావేశంలో 21 ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు పాల్గొని ఈ అంశంపై వ్యూహం రచించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు తమ మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని డీలిమిటేషన్‌తో అనుసంధానం చేయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్‌సభ సీట్ల ఆధారంగానే 2029 ఎన్నికల నుంచి మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

8:29 AM, 16 Apr 2026 (IST)

2/3 మెజారిటీ అవసరం

కేంద్ర ప్రవేశ పెట్టనున్న మూడు బిల్లుల్లో ముఖ్యమైనది రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు. దీనిలో భాగంగా లోక్‌సభ సీట్ల సంఖ్యను ప్రస్తుతం ఉన్న 543 నుంచి గరిష్ఠంగా 850కి పెంచే ప్రతిపాదన ఉంది. అలాగే 2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా దేశవ్యాప్తంగా డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టే విధంగా ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. మిగతా రెండు బిల్లులు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించినవి.

రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే లోక్‌సభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ అవసరం. ప్రస్తుతం సభలో ఉన్న సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి చూస్తే కనీసం 360 మంది మద్దతు అవసరం. అధికార ఎన్డీఏ కూటమికి సుమారు 292 మంది సభ్యుల మద్దతు ఉండగా, మరో 68 మంది మద్దతు కీలకంగా మారింది. అయితే సభకు హాజరైన సభ్యులలో 2/3 మెజారిటీ సాధిస్తే సరిపోతుందన్న అంశం కూడా చర్చకు వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిపక్ష సభ్యులు గైర్హాజరవుతారా? లేక పూర్తి స్థాయిలో వ్యతిరేకిస్తారా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

