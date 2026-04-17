మహిళల శక్తే బలమైన భారత్కు గుర్తింపు : ప్రధాని మోదీ
Published : April 17, 2026 at 9:26 AM IST|
Updated : April 17, 2026 at 9:52 AM IST
Parliament Special Session Live Updates : దేశంలోని చట్టసభల్లో మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్లను వేగంగా అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన మూడు కీలక బిల్లులపై శుక్రవారం సుదీర్ఘ చర్చలు జరగనున్నాయి. అనంతరం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఓటింగ్ జరగనుంది. డీలిమిటేషన్ బిల్లులకు సాధారణ మెజారిటీయే అవసరమైనందున అవి సులభంగానే ఆమోదం పొందే అవకాశముంది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ కావాల్సి ఉంటుంది. దీనిపైనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.
మన మహిళల శక్తే బలమైన భారత్కు గుర్తింపు అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. మన తల్లులు, సోదరీమణులు, కుమార్తెల సంకల్పం, నిష్ఠ, సేవ ప్రతి రంగంలోనూ ప్రతిబింబిస్తోందన్న పేర్కొన్నారు. అదే భారత్ కీర్తిని ఇనుమడింపజేస్తోందని చెప్పారు. తన స్వశక్తితో ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించినది, సమస్త దేవతల శక్తుల సమష్టి రూపంగా అవతరించినది తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'BJP, RSS తమ అజెండాను అమలు చేయాలని చూస్తున్నారు'
మహిళా రిజర్వేషన్తో పాటు డీలిమిటేషన్ బిల్లును చాలా చాకచక్యంగా తీసుకువచ్చారని బిహార్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్అన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేయాలని కేంద్రం చూస్తోందని విమర్శించారు. అంతేకాకుండా, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లు తమ అజెండాను అమలు చేయాలని చూస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు.
మహిళ రిజర్వేషన్ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిందని నోటిఫికేషన్
చట్ట సభల్లో మహిళలకు 33శాతం కోటా కల్పించే మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టం-2023 అమల్లోకి వచ్చింది. గురువారం నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చినట్లు కేంద్ర న్యాయశాఖ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ పేర్కొంది. అయితే గురువారం నుంచి ఈ చట్టాన్ని అమల్లోకి తెస్తున్నట్లు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడానికి కారణాలు వెంటనే తెలియరాలేదు. 2029 నుంచి మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేసేందుకు సంబంధించిన బిల్లులను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన రోజున ఈ నోటిఫికేషన్ రావడం అనూహ్యం. చట్టం అమల్లోకి వచ్చిందని ప్రకటించడానికి సాంకేతిక కారణాలున్నాయని, అంతే తప్ప ప్రస్తుత సభకు ఇది వర్తించదని ఓ అధికారి తెలిపారు. తదుపరి జనగణన తర్వాత చేపట్టే డీలిమిటేషన్ ఆధారంగా మహిళలకు రిజర్వేషన్లు అమలవుతాయని అందులో ఉన్నట్లు వివరించారు. అంతకుమించి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంపై వివరాలను వెల్లడించలేదు. 106వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం-2023లోని సెక్షన్-1లో ఉన్న సబ్ సెక్షన్-2 ప్రకారం 2026 ఏప్రిల్ 16వ తేదీని మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టం అమల్లోకి వచ్చే తేదీగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని నోటిఫికేషన్లో న్యాయశాఖ పేర్కొంది.