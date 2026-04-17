మహిళల శక్తే బలమైన భారత్​కు గుర్తింపు : ప్రధాని మోదీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 9:26 AM IST

Updated : April 17, 2026 at 9:52 AM IST

Parliament Special Session Live Updates : దేశంలోని చట్టసభల్లో మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్లను వేగంగా అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టిన మూడు కీలక బిల్లులపై శుక్రవారం సుదీర్ఘ చర్చలు జరగనున్నాయి. అనంతరం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఓటింగ్‌ జరగనుంది. డీలిమిటేషన్‌ బిల్లులకు సాధారణ మెజారిటీయే అవసరమైనందున అవి సులభంగానే ఆమోదం పొందే అవకాశముంది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ కావాల్సి ఉంటుంది. దీనిపైనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.

9:50 AM, 17 Apr 2026 (IST)

మన మహిళల శక్తే బలమైన భారత్​కు గుర్తింపు అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. మన తల్లులు, సోదరీమణులు, కుమార్తెల సంకల్పం, నిష్ఠ, సేవ ప్రతి రంగంలోనూ ప్రతిబింబిస్తోందన్న పేర్కొన్నారు. అదే భారత్​ కీర్తిని ఇనుమడింపజేస్తోందని చెప్పారు. తన స్వశక్తితో ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించినది, సమస్త దేవతల శక్తుల సమష్టి రూపంగా అవతరించినది తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

9:20 AM, 17 Apr 2026 (IST)

'BJP, RSS తమ అజెండాను అమలు చేయాలని చూస్తున్నారు'

మహిళా రిజర్వేషన్​తో పాటు డీలిమిటేషన్ బిల్లును చాలా చాకచక్యంగా తీసుకువచ్చారని బిహార్​ ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్అన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేయాలని కేంద్రం చూస్తోందని విమర్శించారు. అంతేకాకుండా, బీజేపీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌లు తమ అజెండాను అమలు చేయాలని చూస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు.

8:50 AM, 17 Apr 2026 (IST)

మహిళ రిజర్వేషన్ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిందని నోటిఫికేషన్

చట్ట సభల్లో మహిళలకు 33శాతం కోటా కల్పించే మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టం-2023 అమల్లోకి వచ్చింది. గురువారం నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చినట్లు కేంద్ర న్యాయశాఖ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌ పేర్కొంది. అయితే గురువారం నుంచి ఈ చట్టాన్ని అమల్లోకి తెస్తున్నట్లు నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయడానికి కారణాలు వెంటనే తెలియరాలేదు. 2029 నుంచి మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేసేందుకు సంబంధించిన బిల్లులను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన రోజున ఈ నోటిఫికేషన్‌ రావడం అనూహ్యం. చట్టం అమల్లోకి వచ్చిందని ప్రకటించడానికి సాంకేతిక కారణాలున్నాయని, అంతే తప్ప ప్రస్తుత సభకు ఇది వర్తించదని ఓ అధికారి తెలిపారు. తదుపరి జనగణన తర్వాత చేపట్టే డీలిమిటేషన్‌ ఆధారంగా మహిళలకు రిజర్వేషన్లు అమలవుతాయని అందులో ఉన్నట్లు వివరించారు. అంతకుమించి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయడంపై వివరాలను వెల్లడించలేదు. 106వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం-2023లోని సెక్షన్‌-1లో ఉన్న సబ్‌ సెక్షన్‌-2 ప్రకారం 2026 ఏప్రిల్‌ 16వ తేదీని మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టం అమల్లోకి వచ్చే తేదీగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని నోటిఫికేషన్‌లో న్యాయశాఖ పేర్కొంది.

